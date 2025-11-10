PlaysOut Harga Hari Ini

Harga langsung PlaysOut (PLAY) hari ini ialah $ 0.02431, dengan 0.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PLAY kepada USD penukaran adalah $ 0.02431 setiap PLAY.

PlaysOut kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PLAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PLAY didagangkan antara $ 0.02256 (rendah) dan $ 0.02514 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PLAY dipindahkan +0.53% dalam sejam terakhir dan +2.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 224.08K.

PlaysOut (PLAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 224.08K$ 224.08K $ 224.08K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 121.55M$ 121.55M $ 121.55M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Rantaian Blok Awam BASE

Had Pasaran semasa PlaysOut ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 224.08K. Bekalan edaran PLAY ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 121.55M.