Paladeum Logo

PaladeumHargae(PLB)

1 PLB ke USD Harga Langsung:

$0.5993
-0.33%1D
USD
Paladeum (PLB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:49:39 (UTC+8)

Paladeum (PLB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5823
24J Rendah
$ 0.6254
24J Tinggi

$ 0.5823
$ 0.6254
$ 2.6526486093562864
$ 0.35504066971432435
+0.35%

-0.33%

+6.23%

+6.23%

Paladeum (PLB) harga masa nyata ialah $ 0.5994. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLB didagangkan antara $ 0.5823 rendah dan $ 0.6254 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLB sepanjang masa ialah $ 2.6526486093562864, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.35504066971432435.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLB telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan +6.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Paladeum (PLB) Maklumat Pasaran

No.3992

$ 0.00
$ 150.22K
$ 599.40M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

PLB

Had Pasaran semasa Paladeum ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 150.22K. Bekalan edaran PLB ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 599.40M.

Paladeum (PLB) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Paladeum hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001984-0.33%
30 Hari$ -0.0631-9.53%
60 Hari$ -0.0462-7.16%
90 Hari$ -0.192-24.27%
Perubahan Harga Paladeum Hari Ini

Hari ini, PLB mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.001984 (-0.33%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPaladeum

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0631 (-9.53%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Paladeum

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PLB mengalami perubahan sebanyak $ -0.0462 (-7.16%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Paladeum

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.192 (-24.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Paladeum (PLB)?

Semak Paladeumhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Paladeum (PLB)

Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all.

Paladeum tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Paladeum pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PLB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Paladeum di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Paladeum anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Paladeum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Paladeum (PLB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Paladeum (PLB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Paladeum.

Semak Paladeum ramalan harga sekarang!

Tokenomik Paladeum (PLB)

Memahami tokenomik Paladeum (PLB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Paladeum (PLB)

Mencari cara membeli Paladeum? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Paladeum di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PLB kepada Mata Wang Tempatan

1 Paladeum(PLB) ke VND
15,773.211
1 Paladeum(PLB) ke AUD
A$0.893106
1 Paladeum(PLB) ke GBP
0.437562
1 Paladeum(PLB) ke EUR
0.503496
1 Paladeum(PLB) ke USD
$0.5994
1 Paladeum(PLB) ke MYR
RM2.51748
1 Paladeum(PLB) ke TRY
24.737238
1 Paladeum(PLB) ke JPY
¥87.5124
1 Paladeum(PLB) ke ARS
ARS$880.170948
1 Paladeum(PLB) ke RUB
49.87008
1 Paladeum(PLB) ke INR
52.735212
1 Paladeum(PLB) ke IDR
Rp9,826.227936
1 Paladeum(PLB) ke KRW
826.758414
1 Paladeum(PLB) ke PHP
34.07589
1 Paladeum(PLB) ke EGP
￡E.28.819152
1 Paladeum(PLB) ke BRL
R$3.170826
1 Paladeum(PLB) ke CAD
C$0.821178
1 Paladeum(PLB) ke BDT
73.00692
1 Paladeum(PLB) ke NGN
895.959144
1 Paladeum(PLB) ke COP
$2,314.2834
1 Paladeum(PLB) ke ZAR
R.10.381608
1 Paladeum(PLB) ke UAH
24.677298
1 Paladeum(PLB) ke VES
Bs95.904
1 Paladeum(PLB) ke CLP
$568.8306
1 Paladeum(PLB) ke PKR
Rs170.133696
1 Paladeum(PLB) ke KZT
324.347328
1 Paladeum(PLB) ke THB
฿18.982998
1 Paladeum(PLB) ke TWD
NT$18.04194
1 Paladeum(PLB) ke AED
د.إ2.199798
1 Paladeum(PLB) ke CHF
Fr0.467532
1 Paladeum(PLB) ke HKD
HK$4.663332
1 Paladeum(PLB) ke AMD
֏229.21056
1 Paladeum(PLB) ke MAD
.د.م5.376618
1 Paladeum(PLB) ke MXN
$10.963026
1 Paladeum(PLB) ke SAR
ريال2.24775
1 Paladeum(PLB) ke PLN
2.145852
1 Paladeum(PLB) ke RON
лв2.553444
1 Paladeum(PLB) ke SEK
kr5.526468
1 Paladeum(PLB) ke BGN
лв0.98901
1 Paladeum(PLB) ke HUF
Ft196.717086
1 Paladeum(PLB) ke CZK
12.275712
1 Paladeum(PLB) ke KWD
د.ك0.1822176
1 Paladeum(PLB) ke ILS
1.996002
1 Paladeum(PLB) ke AOA
Kz546.395058
1 Paladeum(PLB) ke BHD
.د.ب0.2259738
1 Paladeum(PLB) ke BMD
$0.5994
1 Paladeum(PLB) ke DKK
kr3.764232
1 Paladeum(PLB) ke HNL
L15.722262
1 Paladeum(PLB) ke MUR
27.12285
1 Paladeum(PLB) ke NAD
$10.411578
1 Paladeum(PLB) ke NOK
kr5.84415
1 Paladeum(PLB) ke NZD
$1.000998
1 Paladeum(PLB) ke PAB
B/.0.5994
1 Paladeum(PLB) ke PGK
K2.505492
1 Paladeum(PLB) ke QAR
ر.ق2.181816
1 Paladeum(PLB) ke RSD
дин.59.178762

Paladeum Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Paladeum, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Paladeum Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Paladeum

Berapakah nilai Paladeum (PLB) hari ini?
Harga langsung PLB dalam USD ialah 0.5994 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PLB ke USD?
Harga semasa PLB ke USD ialah $ 0.5994. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Paladeum?
Had pasaran untuk PLB ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PLB?
Bekalan edaran PLB ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLB?
PLB mencapai harga ATH sebanyak 2.6526486093562864 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLB?
PLB melihat harga ATL sebanyak 0.35504066971432435 USD.
Berapakah jumlah dagangan PLB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLBialah $ 150.22K USD.
Adakah PLB akan naik lebih tinggi tahun ini?
PLB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:49:39 (UTC+8)

Paladeum (PLB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

