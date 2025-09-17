Apakah itu Paladeum (PLB)

Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all.

Paladeum tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Paladeum pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak PLB ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Paladeum di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Paladeum anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Paladeum Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Paladeum (PLB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Paladeum (PLB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Paladeum.

Semak Paladeum ramalan harga sekarang!

Tokenomik Paladeum (PLB)

Memahami tokenomik Paladeum (PLB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Paladeum (PLB)

Mencari cara membeli Paladeum? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Paladeum di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PLB kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Paladeum Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Paladeum, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Paladeum Berapakah nilai Paladeum (PLB) hari ini? Harga langsung PLB dalam USD ialah 0.5994 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PLB ke USD? $ 0.5994 . Lihat Harga semasa PLB ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Paladeum? Had pasaran untuk PLB ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PLB? Bekalan edaran PLB ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLB? PLB mencapai harga ATH sebanyak 2.6526486093562864 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLB? PLB melihat harga ATL sebanyak 0.35504066971432435 USD . Berapakah jumlah dagangan PLB? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLBialah $ 150.22K USD . Adakah PLB akan naik lebih tinggi tahun ini? PLB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Paladeum (PLB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan