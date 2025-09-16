Lagi Mengenai PLMS

Polemos Logo

PolemosHargae(PLMS)

1 PLMS ke USD Harga Langsung:

$0.00223
$0.00223$0.00223
+81.30%1D
USD
Polemos (PLMS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:41:40 (UTC+8)

Polemos (PLMS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00111
$ 0.00111$ 0.00111
24J Rendah
$ 0.00224
$ 0.00224$ 0.00224
24J Tinggi

$ 0.00111
$ 0.00111$ 0.00111

$ 0.00224
$ 0.00224$ 0.00224

$ 0.11509799137422085
$ 0.11509799137422085$ 0.11509799137422085

$ 0.001061347620963712
$ 0.001061347620963712$ 0.001061347620963712

0.00%

+81.30%

-84.08%

-84.08%

Polemos (PLMS) harga masa nyata ialah $ 0.00223. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLMS didagangkan antara $ 0.00111 rendah dan $ 0.00224 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLMS sepanjang masa ialah $ 0.11509799137422085, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.001061347620963712.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLMS telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +81.30% dalam 24 jam dan -84.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polemos (PLMS) Maklumat Pasaran

No.8892

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 231.93
$ 231.93$ 231.93

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Polemos ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 231.93. Bekalan edaran PLMS ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.23M.

Polemos (PLMS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Polemos hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001+81.30%
30 Hari$ -0.02437-91.62%
60 Hari$ -0.04167-94.93%
90 Hari$ -0.01677-88.27%
Perubahan Harga Polemos Hari Ini

Hari ini, PLMS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.001 (+81.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPolemos

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02437 (-91.62%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Polemos

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PLMS mengalami perubahan sebanyak $ -0.04167 (-94.93%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Polemos

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01677 (-88.27%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Polemos (PLMS)?

Semak Polemoshalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Polemos (PLMS)

Polemos is a leading Web3 gaming infrastructure platform, enabling seamless player onboarding, asset management, and engagement across blockchain games. Through strategic partnerships and innovative technologies, we bridge Web2 and Web3 gaming, creating a frictionless experience for players.

Polemos tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Polemos pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PLMS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Polemos di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Polemos anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Polemos Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Polemos (PLMS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Polemos (PLMS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polemos.

Semak Polemos ramalan harga sekarang!

Tokenomik Polemos (PLMS)

Memahami tokenomik Polemos (PLMS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLMS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Polemos (PLMS)

Mencari cara membeli Polemos? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Polemos di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PLMS kepada Mata Wang Tempatan

1 Polemos(PLMS) ke VND
58.68245
1 Polemos(PLMS) ke AUD
A$0.0033227
1 Polemos(PLMS) ke GBP
0.0016279
1 Polemos(PLMS) ke EUR
0.0018732
1 Polemos(PLMS) ke USD
$0.00223
1 Polemos(PLMS) ke MYR
RM0.009366
1 Polemos(PLMS) ke TRY
0.0920544
1 Polemos(PLMS) ke JPY
¥0.32558
1 Polemos(PLMS) ke ARS
ARS$3.2602154
1 Polemos(PLMS) ke RUB
0.1846217
1 Polemos(PLMS) ke INR
0.1962846
1 Polemos(PLMS) ke IDR
Rp36.5573712
1 Polemos(PLMS) ke KRW
3.0800983
1 Polemos(PLMS) ke PHP
0.1270431
1 Polemos(PLMS) ke EGP
￡E.0.1072184
1 Polemos(PLMS) ke BRL
R$0.011819
1 Polemos(PLMS) ke CAD
C$0.0030551
1 Polemos(PLMS) ke BDT
0.271614
1 Polemos(PLMS) ke NGN
3.3333148
1 Polemos(PLMS) ke COP
$8.7109375
1 Polemos(PLMS) ke ZAR
R.0.0387128
1 Polemos(PLMS) ke UAH
0.0918091
1 Polemos(PLMS) ke VES
Bs0.3568
1 Polemos(PLMS) ke CLP
$2.11627
1 Polemos(PLMS) ke PKR
Rs0.6329632
1 Polemos(PLMS) ke KZT
1.2066976
1 Polemos(PLMS) ke THB
฿0.0706464
1 Polemos(PLMS) ke TWD
NT$0.0671676
1 Polemos(PLMS) ke AED
د.إ0.0081841
1 Polemos(PLMS) ke CHF
Fr0.0017394
1 Polemos(PLMS) ke HKD
HK$0.0173494
1 Polemos(PLMS) ke AMD
֏0.852752
1 Polemos(PLMS) ke MAD
.د.م0.0200031
1 Polemos(PLMS) ke MXN
$0.0408536
1 Polemos(PLMS) ke SAR
ريال0.0083625
1 Polemos(PLMS) ke PLN
0.0080057
1 Polemos(PLMS) ke RON
лв0.0095444
1 Polemos(PLMS) ke SEK
kr0.0206052
1 Polemos(PLMS) ke BGN
лв0.0036795
1 Polemos(PLMS) ke HUF
Ft0.735231
1 Polemos(PLMS) ke CZK
0.0458711
1 Polemos(PLMS) ke KWD
د.ك0.00068015
1 Polemos(PLMS) ke ILS
0.0074482
1 Polemos(PLMS) ke AOA
Kz2.0328011
1 Polemos(PLMS) ke BHD
.د.ب0.00084071
1 Polemos(PLMS) ke BMD
$0.00223
1 Polemos(PLMS) ke DKK
kr0.0140713
1 Polemos(PLMS) ke HNL
L0.0584929
1 Polemos(PLMS) ke MUR
0.1009075
1 Polemos(PLMS) ke NAD
$0.0387351
1 Polemos(PLMS) ke NOK
kr0.0218317
1 Polemos(PLMS) ke NZD
$0.0037241
1 Polemos(PLMS) ke PAB
B/.0.00223
1 Polemos(PLMS) ke PGK
K0.0093214
1 Polemos(PLMS) ke QAR
ر.ق0.0081172
1 Polemos(PLMS) ke RSD
дин.0.2209707

Polemos Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Polemos, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Polemos Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Polemos

Berapakah nilai Polemos (PLMS) hari ini?
Harga langsung PLMS dalam USD ialah 0.00223 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PLMS ke USD?
Harga semasa PLMS ke USD ialah $ 0.00223. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Polemos?
Had pasaran untuk PLMS ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PLMS?
Bekalan edaran PLMS ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLMS?
PLMS mencapai harga ATH sebanyak 0.11509799137422085 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLMS?
PLMS melihat harga ATL sebanyak 0.001061347620963712 USD.
Berapakah jumlah dagangan PLMS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLMSialah $ 231.93 USD.
Adakah PLMS akan naik lebih tinggi tahun ini?
PLMS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLMSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Polemos (PLMS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PLMS-ke-USD

Jumlah

PLMS
PLMS
USD
USD

1 PLMS = 0.00223 USD

Berdagang PLMS

PLMSUSDT
$0.00223
$0.00223$0.00223
+81.30%

