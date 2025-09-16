Lagi Mengenai PLN

PLEARN Logo

PLEARNHargae(PLN)

1 PLN ke USD Harga Langsung:

$0.01881
$0.01881$0.01881
-0.21%1D
USD
PLEARN (PLN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:01:44 (UTC+8)

PLEARN (PLN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0188
$ 0.0188$ 0.0188
24J Rendah
$ 0.0196
$ 0.0196$ 0.0196
24J Tinggi

$ 0.0188
$ 0.0188$ 0.0188

$ 0.0196
$ 0.0196$ 0.0196

$ 0.13629674047096693
$ 0.13629674047096693$ 0.13629674047096693

$ 0.018491095641629013
$ 0.018491095641629013$ 0.018491095641629013

-0.11%

-0.21%

-3.54%

-3.54%

PLEARN (PLN) harga masa nyata ialah $ 0.01881. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLN didagangkan antara $ 0.0188 rendah dan $ 0.0196 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLN sepanjang masa ialah $ 0.13629674047096693, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.018491095641629013.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLN telah berubah sebanyak -0.11% sejak sejam yang lalu, -0.21% dalam 24 jam dan -3.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PLEARN (PLN) Maklumat Pasaran

No.1953

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 73.43K
$ 73.43K$ 73.43K

$ 13.17M
$ 13.17M$ 13.17M

86.06M
86.06M 86.06M

700,000,000
700,000,000 700,000,000

343,969,593.2933345
343,969,593.2933345 343,969,593.2933345

12.29%

BSC

Had Pasaran semasa PLEARN ialah $ 1.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 73.43K. Bekalan edaran PLN ialah 86.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 343969593.2933345. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.17M.

PLEARN (PLN) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PLEARN hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000396-0.21%
30 Hari$ -0.00275-12.76%
60 Hari$ -0.00611-24.52%
90 Hari$ -0.00692-26.90%
Perubahan Harga PLEARN Hari Ini

Hari ini, PLN mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000396 (-0.21%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPLEARN

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00275 (-12.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PLEARN

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PLN mengalami perubahan sebanyak $ -0.00611 (-24.52%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PLEARN

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00692 (-26.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PLEARN (PLN)?

Semak PLEARNhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PLEARN (PLN)

The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.

PLEARN tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PLEARN pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PLN ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PLEARN di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PLEARN anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PLEARN Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PLEARN (PLN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PLEARN (PLN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PLEARN.

Semak PLEARN ramalan harga sekarang!

Tokenomik PLEARN (PLN)

Memahami tokenomik PLEARN (PLN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PLEARN (PLN)

Mencari cara membeli PLEARN? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PLEARN di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PLN kepada Mata Wang Tempatan

1 PLEARN(PLN) ke VND
494.98515
1 PLEARN(PLN) ke AUD
A$0.0280269
1 PLEARN(PLN) ke GBP
0.0137313
1 PLEARN(PLN) ke EUR
0.0158004
1 PLEARN(PLN) ke USD
$0.01881
1 PLEARN(PLN) ke MYR
RM0.079002
1 PLEARN(PLN) ke TRY
0.7764768
1 PLEARN(PLN) ke JPY
¥2.74626
1 PLEARN(PLN) ke ARS
ARS$27.4998438
1 PLEARN(PLN) ke RUB
1.564992
1 PLEARN(PLN) ke INR
1.6550919
1 PLEARN(PLN) ke IDR
Rp308.3606064
1 PLEARN(PLN) ke KRW
25.9805601
1 PLEARN(PLN) ke PHP
1.068408
1 PLEARN(PLN) ke EGP
￡E.0.9041967
1 PLEARN(PLN) ke BRL
R$0.0998811
1 PLEARN(PLN) ke CAD
C$0.0257697
1 PLEARN(PLN) ke BDT
2.291058
1 PLEARN(PLN) ke NGN
28.1164356
1 PLEARN(PLN) ke COP
$73.1906505
1 PLEARN(PLN) ke ZAR
R.0.3261654
1 PLEARN(PLN) ke UAH
0.7744077
1 PLEARN(PLN) ke VES
Bs3.0096
1 PLEARN(PLN) ke CLP
$17.85069
1 PLEARN(PLN) ke PKR
Rs5.3390304
1 PLEARN(PLN) ke KZT
10.1784672
1 PLEARN(PLN) ke THB
฿0.5959008
1 PLEARN(PLN) ke TWD
NT$0.5658048
1 PLEARN(PLN) ke AED
د.إ0.0690327
1 PLEARN(PLN) ke CHF
Fr0.0146718
1 PLEARN(PLN) ke HKD
HK$0.1463418
1 PLEARN(PLN) ke AMD
֏7.192944
1 PLEARN(PLN) ke MAD
.د.م0.1687257
1 PLEARN(PLN) ke MXN
$0.3444111
1 PLEARN(PLN) ke SAR
ريال0.0705375
1 PLEARN(PLN) ke PLN
0.0675279
1 PLEARN(PLN) ke RON
лв0.0803187
1 PLEARN(PLN) ke SEK
kr0.1736163
1 PLEARN(PLN) ke BGN
лв0.0310365
1 PLEARN(PLN) ke HUF
Ft6.1813422
1 PLEARN(PLN) ke CZK
0.3859812
1 PLEARN(PLN) ke KWD
د.ك0.00571824
1 PLEARN(PLN) ke ILS
0.0626373
1 PLEARN(PLN) ke AOA
Kz17.1466317
1 PLEARN(PLN) ke BHD
.د.ب0.00709137
1 PLEARN(PLN) ke BMD
$0.01881
1 PLEARN(PLN) ke DKK
kr0.1183149
1 PLEARN(PLN) ke HNL
L0.4933863
1 PLEARN(PLN) ke MUR
0.8511525
1 PLEARN(PLN) ke NAD
$0.3267297
1 PLEARN(PLN) ke NOK
kr0.1837737
1 PLEARN(PLN) ke NZD
$0.0314127
1 PLEARN(PLN) ke PAB
B/.0.01881
1 PLEARN(PLN) ke PGK
K0.0786258
1 PLEARN(PLN) ke QAR
ر.ق0.0684684
1 PLEARN(PLN) ke RSD
дин.1.8595566

PLEARN Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PLEARN, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PLEARN Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PLEARN

Berapakah nilai PLEARN (PLN) hari ini?
Harga langsung PLN dalam USD ialah 0.01881 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PLN ke USD?
Harga semasa PLN ke USD ialah $ 0.01881. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PLEARN?
Had pasaran untuk PLN ialah $ 1.62M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PLN?
Bekalan edaran PLN ialah 86.06M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLN?
PLN mencapai harga ATH sebanyak 0.13629674047096693 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLN?
PLN melihat harga ATL sebanyak 0.018491095641629013 USD.
Berapakah jumlah dagangan PLN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLNialah $ 73.43K USD.
Adakah PLN akan naik lebih tinggi tahun ini?
PLN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLNramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:01:44 (UTC+8)

PLEARN (PLN) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

