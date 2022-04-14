Tokenomik PLEARN (PLN)

Lihat cerapan utama tentang PLEARN (PLN), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

PLEARN (PLN) Maklumat

The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.

Laman Web Rasmi:
https://www.plearn.finance
Kertas putih:
https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B

PLEARN (PLN) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PLEARN (PLN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.63M
Jumlah Bekalan:
$ 343.97M
Bekalan Edaran:
$ 86.06M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 13.26M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.355
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.018155027398251793
Harga Semasa:
$ 0.01894
Tokenomik PLEARN (PLN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PLEARN (PLN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PLN yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PLN yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PLN, terokai PLN harga langsung token!

Cara Membeli PLN

Berminat untuk menambah PLEARN (PLN) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PLN, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

PLEARN (PLN) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PLN membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PLN Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PLN? Halaman ramalan harga PLN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.