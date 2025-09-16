Lagi Mengenai PLT

$0.24
-47.59%1D
Poollotto.finance (PLT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:01:51 (UTC+8)

Poollotto.finance (PLT) Maklumat Harga (USD)

$ 0.161
$ 0.49
$ 0.161
$ 0.49
$ 20.537504511928866
$ 0.26707171682513686
+22.44%

-47.58%

-70.34%

-70.34%

Poollotto.finance (PLT) harga masa nyata ialah $ 0.24. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLT didagangkan antara $ 0.161 rendah dan $ 0.49 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLT sepanjang masa ialah $ 20.537504511928866, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.26707171682513686.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLT telah berubah sebanyak +22.44% sejak sejam yang lalu, -47.58% dalam 24 jam dan -70.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Poollotto.finance (PLT) Maklumat Pasaran

No.4664

$ 0.00
$ 30.03K
$ 4.61M
0.00
19,200,000
BSC

Had Pasaran semasa Poollotto.finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 30.03K. Bekalan edaran PLT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 19200000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.61M.

Poollotto.finance (PLT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Poollotto.finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.21793-47.58%
30 Hari$ -0.754-75.86%
60 Hari$ -0.874-78.46%
90 Hari$ -1.078-81.80%
Perubahan Harga Poollotto.finance Hari Ini

Hari ini, PLT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.21793 (-47.58%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPoollotto.finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.754 (-75.86%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Poollotto.finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PLT mengalami perubahan sebanyak $ -0.874 (-78.46%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Poollotto.finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -1.078 (-81.80%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Poollotto.finance (PLT)?

Semak Poollotto.financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Poollotto.finance (PLT)

Poollotto is working on creating a unique line of Decentralized Blockchain-Based Lotteries games. Its vision is to produce a revolutionary decentralized global social lottery platform on the blockchain with safety and transparency, Delay-free, and without any 3rd party involvement.

Poollotto.finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Poollotto.finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PLT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Poollotto.finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Poollotto.finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Poollotto.finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Poollotto.finance (PLT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Poollotto.finance (PLT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Poollotto.finance.

Semak Poollotto.finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Poollotto.finance (PLT)

Memahami tokenomik Poollotto.finance (PLT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Poollotto.finance (PLT)

Mencari cara membeli Poollotto.finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Poollotto.finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

Poollotto.finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Poollotto.finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Poollotto.finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Poollotto.finance

Berapakah nilai Poollotto.finance (PLT) hari ini?
Harga langsung PLT dalam USD ialah 0.24 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PLT ke USD?
Harga semasa PLT ke USD ialah $ 0.24. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Poollotto.finance?
Had pasaran untuk PLT ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PLT?
Bekalan edaran PLT ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLT?
PLT mencapai harga ATH sebanyak 20.537504511928866 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLT?
PLT melihat harga ATL sebanyak 0.26707171682513686 USD.
Berapakah jumlah dagangan PLT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLTialah $ 30.03K USD.
Adakah PLT akan naik lebih tinggi tahun ini?
PLT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:01:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

