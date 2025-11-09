Palantir Harga Hari Ini

Harga langsung Palantir (PLTRON) hari ini ialah $ 176.21, dengan 2.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PLTRON kepada USD penukaran adalah $ 176.21 setiap PLTRON.

Palantir kini berada pada kedudukan #2334 mengikut permodalan pasaran pada $ 650.93K, dengan bekalan edaran sebanyak 3.69K PLTRON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PLTRON didagangkan antara $ 175.61 (rendah) dan $ 195.45 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 215.93806231164194, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 148.01003259450354.

Dalam prestasi jangka pendek, PLTRON dipindahkan -0.57% dalam sejam terakhir dan -13.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 61.33K.

Palantir (PLTRON) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.2334 Modal Pasaran $ 650.93K$ 650.93K $ 650.93K Kelantangan (24J) $ 61.33K$ 61.33K $ 61.33K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 650.93K$ 650.93K $ 650.93K Bekalan Peredaran 3.69K 3.69K 3.69K Jumlah Bekalan 3,694.06327253 3,694.06327253 3,694.06327253 Rantaian Blok Awam ETH

