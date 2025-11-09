BursaDEX+
Blue Chip Blitz
Harga Palantir langsung hari ini ialah 176.21 USD.PLTRON modal pasaran ialah 650,930.8892525113 USD. Jejaki masa nyata PLTRON kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai PLTRON

Maklumat Harga PLTRON

Apakah PLTRON

Laman Web Rasmi PLTRON

Tokenomik PLTRON

Ramalan Harga PLTRON

Sejarah PLTRON

PLTRON Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PLTRON-ke-Fiat

Palantir Logo

PalantirHargae(PLTRON)

1 PLTRON ke USD Harga Langsung:

$176.21
-2.76%1D
USD
Palantir (PLTRON) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:26:47 (UTC+8)

Palantir Harga Hari Ini

Harga langsung Palantir (PLTRON) hari ini ialah $ 176.21, dengan 2.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PLTRON kepada USD penukaran adalah $ 176.21 setiap PLTRON.

Palantir kini berada pada kedudukan #2334 mengikut permodalan pasaran pada $ 650.93K, dengan bekalan edaran sebanyak 3.69K PLTRON. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PLTRON didagangkan antara $ 175.61 (rendah) dan $ 195.45 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 215.93806231164194, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 148.01003259450354.

Dalam prestasi jangka pendek, PLTRON dipindahkan -0.57% dalam sejam terakhir dan -13.23% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 61.33K.

Palantir (PLTRON) Maklumat Pasaran

No.2334

$ 650.93K
$ 61.33K
$ 650.93K
3.69K
3,694.06327253
ETH

Had Pasaran semasa Palantir ialah $ 650.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.33K. Bekalan edaran PLTRON ialah 3.69K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3694.06327253. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 650.93K.

Palantir Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 175.61
24J Rendah
$ 195.45
24J Tinggi

$ 175.61
$ 195.45
$ 215.93806231164194
$ 148.01003259450354
-0.57%

-2.76%

-13.23%

-13.23%

Palantir (PLTRON) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Palantir hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -5.0014-2.76%
30 Hari$ -4.48-2.48%
60 Hari$ +8.34+4.96%
90 Hari$ +76.21+76.21%
Perubahan Harga Palantir Hari Ini

Hari ini, PLTRON mencatatkan perubahan sebanyak $ -5.0014 (-2.76%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPalantir

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -4.48 (-2.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Palantir

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PLTRON mengalami perubahan sebanyak $ +8.34 (+4.96%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Palantir

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +76.21 (+76.21%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Palantir (PLTRON)?

Semak Palantirhalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Palantir

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Palantir pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Palantir?

Palantir (PLTR) stock prices are influenced by:

1. Government contract wins/losses - major revenue driver
2. Quarterly earnings and revenue growth
3. Commercial sector expansion success
4. AI and data analytics market trends
5. Insider selling activity
6. Overall tech stock sentiment
7. Data privacy regulations
8. Competition from other analytics firms
9. Geopolitical tensions affecting defense spending
10. Market valuation concerns due to high P/E ratios

Mengapa orang ingin tahu harga Palantir hari ini?

People want to know Palantir (PLTR) price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance, and evaluate market sentiment. Day traders need real-time pricing for short-term strategies.

Ramalan Harga untuk Palantir

Palantir (PLTRON) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PLTRON pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Palantir (PLTRON) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Palantir berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Palantir yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PLTRON ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Palantir Ramalan Harga.

Perihal Palantir

PLTRON is a cryptocurrency asset that operates on the Tron blockchain. It is designed to facilitate transactions and interactions within a decentralized ecosystem, with a focus on providing a secure and efficient medium of exchange. The asset utilizes the Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and scalability. PLTRON's issuance model is based on a fixed supply, a common approach in the crypto space to prevent inflation. Typical uses of PLTRON include payments for services within its network, participation in network governance, and as a tool for developers building on the Tron blockchain. Its role in the wider crypto ecosystem is to provide a robust platform for decentralized applications (dApps) and smart contracts.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Palantir dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Palantir? Membeli PLTRON adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Palantir. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Palantir (PLTRON) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 3.69K token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Palantir akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Palantir

Memiliki Palantir membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Palantir (PLTRON) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu Palantir (PLTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Palantir Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Palantir, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Palantir Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Palantir

Berapakah nilai 1 Palantir pada tahun 2030?
Jika Palantir berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Palantir berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:26:47 (UTC+8)

Terokai Lagi tentang Palantir

PLTRON USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek PLTRON dengan leveraj. Terokai PLTRON dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Palantir (PLTRON) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Palantir langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
PLTRON/USDT
$176.21
$176.21$176.21
-2.73%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

