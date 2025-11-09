PLTX Harga Hari Ini

Harga langsung PLTX (PLTX) hari ini ialah $ 0.0008918, dengan 1.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PLTX kepada USD penukaran adalah $ 0.0008918 setiap PLTX.

PLTX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PLTX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PLTX didagangkan antara $ 0.0008231 (rendah) dan $ 0.0009304 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PLTX dipindahkan +0.68% dalam sejam terakhir dan +25.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 84.16K.

PLTX (PLTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 84.16K$ 84.16K $ 84.16K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 891.77K$ 891.77K $ 891.77K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 999,962,010 999,962,010 999,962,010 Rantaian Blok Awam SOL

Had Pasaran semasa PLTX ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 84.16K. Bekalan edaran PLTX ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 999962010. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 891.77K.