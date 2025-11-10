Tokenomik PLTX (PLTX)
PLTX (PLTX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PLTX (PLTX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
PLTX (PLTX) Maklumat
PLTX from Planaletix is a next-generation utility AI token designed to empower the daily use of Artificial Intelligence ecosystem for lifestyle solutions that includes: Genaty.ai - Users can pay for DNA tests for personalized health insights, store and trade genetic insights securely. PLXbusiness.com - A decentralized marketplace where businesses pay AI models & freelancers using PLTX tokens for automation, content creation, and AI-powered business solutions. Built on the Solana blockchain, PLTX offers ultra-fast transactions, minimal gas fees, and high scalability, enabling seamless integration into AI-driven solutions for both individual users and enterprises.
Tokenomik PLTX (PLTX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik PLTX (PLTX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PLTX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PLTX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PLTX, terokai PLTX harga langsung token!
PLTX (PLTX) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga PLTX membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
PLTX Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PLTX? Halaman ramalan harga PLTX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
