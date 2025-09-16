Lagi Mengenai PLUME

Plume Network Logo

Plume NetworkHargae(PLUME)

1 PLUME ke USD Harga Langsung:

$0.1208
$0.1208$0.1208
-1.54%1D
USD
Plume Network (PLUME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:01:58 (UTC+8)

Plume Network (PLUME) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.11973
$ 0.11973$ 0.11973
24J Rendah
$ 0.12487
$ 0.12487$ 0.12487
24J Tinggi

$ 0.11973
$ 0.11973$ 0.11973

$ 0.12487
$ 0.12487$ 0.12487

$ 0.2474889341550818
$ 0.2474889341550818$ 0.2474889341550818

$ 0.07596247895192497
$ 0.07596247895192497$ 0.07596247895192497

-0.83%

-1.54%

+18.65%

+18.65%

Plume Network (PLUME) harga masa nyata ialah $ 0.12073. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLUME didagangkan antara $ 0.11973 rendah dan $ 0.12487 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLUME sepanjang masa ialah $ 0.2474889341550818, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.07596247895192497.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLUME telah berubah sebanyak -0.83% sejak sejam yang lalu, -1.54% dalam 24 jam dan +18.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Plume Network (PLUME) Maklumat Pasaran

No.159

$ 319.93M
$ 319.93M$ 319.93M

$ 4.04M
$ 4.04M$ 4.04M

$ 1.21B
$ 1.21B$ 1.21B

2.65B
2.65B 2.65B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.50%

ETH

Had Pasaran semasa Plume Network ialah $ 319.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.04M. Bekalan edaran PLUME ialah 2.65B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.21B.

Plume Network (PLUME) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Plume Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0018894-1.54%
30 Hari$ +0.02278+23.25%
60 Hari$ +0.01118+10.20%
90 Hari$ +0.03508+40.95%
Perubahan Harga Plume Network Hari Ini

Hari ini, PLUME mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0018894 (-1.54%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPlume Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.02278 (+23.25%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Plume Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PLUME mengalami perubahan sebanyak $ +0.01118 (+10.20%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Plume Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.03508 (+40.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Plume Network (PLUME)?

Semak Plume Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Plume Network (PLUME)

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Plume Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Plume Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PLUME ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Plume Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Plume Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Plume Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Plume Network (PLUME) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Plume Network (PLUME) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Plume Network.

Semak Plume Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Plume Network (PLUME)

Memahami tokenomik Plume Network (PLUME) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLUME dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Plume Network (PLUME)

Mencari cara membeli Plume Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Plume Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PLUME kepada Mata Wang Tempatan

1 Plume Network(PLUME) ke VND
3,177.00995
1 Plume Network(PLUME) ke AUD
A$0.1798877
1 Plume Network(PLUME) ke GBP
0.0881329
1 Plume Network(PLUME) ke EUR
0.1014132
1 Plume Network(PLUME) ke USD
$0.12073
1 Plume Network(PLUME) ke MYR
RM0.507066
1 Plume Network(PLUME) ke TRY
4.9837344
1 Plume Network(PLUME) ke JPY
¥17.62658
1 Plume Network(PLUME) ke ARS
ARS$176.5048454
1 Plume Network(PLUME) ke RUB
10.044736
1 Plume Network(PLUME) ke INR
10.6230327
1 Plume Network(PLUME) ke IDR
Rp1,979.1800112
1 Plume Network(PLUME) ke KRW
166.7534833
1 Plume Network(PLUME) ke PHP
6.857464
1 Plume Network(PLUME) ke EGP
￡E.5.8034911
1 Plume Network(PLUME) ke BRL
R$0.6410763
1 Plume Network(PLUME) ke CAD
C$0.1654001
1 Plume Network(PLUME) ke BDT
14.704914
1 Plume Network(PLUME) ke NGN
180.4623748
1 Plume Network(PLUME) ke COP
$469.7664665
1 Plume Network(PLUME) ke ZAR
R.2.0934582
1 Plume Network(PLUME) ke UAH
4.9704541
1 Plume Network(PLUME) ke VES
Bs19.3168
1 Plume Network(PLUME) ke CLP
$114.57277
1 Plume Network(PLUME) ke PKR
Rs34.2680032
1 Plume Network(PLUME) ke KZT
65.3294176
1 Plume Network(PLUME) ke THB
฿3.8247264
1 Plume Network(PLUME) ke TWD
NT$3.6315584
1 Plume Network(PLUME) ke AED
د.إ0.4430791
1 Plume Network(PLUME) ke CHF
Fr0.0941694
1 Plume Network(PLUME) ke HKD
HK$0.9392794
1 Plume Network(PLUME) ke AMD
֏46.167152
1 Plume Network(PLUME) ke MAD
.د.م1.0829481
1 Plume Network(PLUME) ke MXN
$2.2105663
1 Plume Network(PLUME) ke SAR
ريال0.4527375
1 Plume Network(PLUME) ke PLN
0.4334207
1 Plume Network(PLUME) ke RON
лв0.5155171
1 Plume Network(PLUME) ke SEK
kr1.1143379
1 Plume Network(PLUME) ke BGN
лв0.1992045
1 Plume Network(PLUME) ke HUF
Ft39.6742926
1 Plume Network(PLUME) ke CZK
2.4773796
1 Plume Network(PLUME) ke KWD
د.ك0.03670192
1 Plume Network(PLUME) ke ILS
0.4020309
1 Plume Network(PLUME) ke AOA
Kz110.0538461
1 Plume Network(PLUME) ke BHD
.د.ب0.04551521
1 Plume Network(PLUME) ke BMD
$0.12073
1 Plume Network(PLUME) ke DKK
kr0.7593917
1 Plume Network(PLUME) ke HNL
L3.1667479
1 Plume Network(PLUME) ke MUR
5.4630325
1 Plume Network(PLUME) ke NAD
$2.0970801
1 Plume Network(PLUME) ke NOK
kr1.1795321
1 Plume Network(PLUME) ke NZD
$0.2016191
1 Plume Network(PLUME) ke PAB
B/.0.12073
1 Plume Network(PLUME) ke PGK
K0.5046514
1 Plume Network(PLUME) ke QAR
ر.ق0.4394572
1 Plume Network(PLUME) ke RSD
дин.11.9353678

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Plume Network

Berapakah nilai Plume Network (PLUME) hari ini?
Harga langsung PLUME dalam USD ialah 0.12073 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PLUME ke USD?
Harga semasa PLUME ke USD ialah $ 0.12073. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Plume Network?
Had pasaran untuk PLUME ialah $ 319.93M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PLUME?
Bekalan edaran PLUME ialah 2.65B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLUME?
PLUME mencapai harga ATH sebanyak 0.2474889341550818 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLUME?
PLUME melihat harga ATL sebanyak 0.07596247895192497 USD.
Berapakah jumlah dagangan PLUME?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLUMEialah $ 4.04M USD.
Adakah PLUME akan naik lebih tinggi tahun ini?
PLUME mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLUMEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:01:58 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

