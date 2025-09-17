Apakah itu PLYR L1 (PLYR)

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

Tokenomik PLYR L1 (PLYR)

Memahami tokenomik PLYR L1 (PLYR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLYR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PLYR L1 Berapakah nilai PLYR L1 (PLYR) hari ini? Harga langsung PLYR dalam USD ialah 0.00332 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PLYR ke USD? $ 0.00332 . Lihat Harga semasa PLYR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PLYR L1? Had pasaran untuk PLYR ialah $ 285.82K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PLYR? Bekalan edaran PLYR ialah 86.09M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLYR? PLYR mencapai harga ATH sebanyak 0.02440709538718052 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLYR? PLYR melihat harga ATL sebanyak 0.000070726980602056 USD . Berapakah jumlah dagangan PLYR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLYRialah $ 2.71K USD . Adakah PLYR akan naik lebih tinggi tahun ini? PLYR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLYRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

PLYR L1 (PLYR) Kemas Kini Industri Penting

