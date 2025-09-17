Lagi Mengenai PLYR

PLYR L1 Logo

PLYR L1Hargae(PLYR)

1 PLYR ke USD Harga Langsung:

$0.00332
$0.00332$0.00332
+0.30%1D
USD
PLYR L1 (PLYR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:14:20 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00298
$ 0.00298$ 0.00298
24J Rendah
$ 0.00348
$ 0.00348$ 0.00348
24J Tinggi

$ 0.00298
$ 0.00298$ 0.00298

$ 0.00348
$ 0.00348$ 0.00348

$ 0.02440709538718052
$ 0.02440709538718052$ 0.02440709538718052

$ 0.000070726980602056
$ 0.000070726980602056$ 0.000070726980602056

+0.91%

+0.30%

-3.49%

-3.49%

PLYR L1 (PLYR) harga masa nyata ialah $ 0.00332. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLYR didagangkan antara $ 0.00298 rendah dan $ 0.00348 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLYR sepanjang masa ialah $ 0.02440709538718052, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000070726980602056.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLYR telah berubah sebanyak +0.91% sejak sejam yang lalu, +0.30% dalam 24 jam dan -3.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PLYR L1 (PLYR) Maklumat Pasaran

No.2736

$ 285.82K
$ 285.82K$ 285.82K

$ 2.71K
$ 2.71K$ 2.71K

$ 2.49M
$ 2.49M$ 2.49M

86.09M
86.09M 86.09M

750,000,000
750,000,000 750,000,000

749,981,490.6969
749,981,490.6969 749,981,490.6969

11.47%

PLYR

Had Pasaran semasa PLYR L1 ialah $ 285.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.71K. Bekalan edaran PLYR ialah 86.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 749981490.6969. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.49M.

PLYR L1 (PLYR) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PLYR L1 hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000099+0.30%
30 Hari$ -0.00186-35.91%
60 Hari$ -0.00228-40.72%
90 Hari$ -0.00312-48.45%
Perubahan Harga PLYR L1 Hari Ini

Hari ini, PLYR mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000099 (+0.30%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPLYR L1

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00186 (-35.91%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PLYR L1

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PLYR mengalami perubahan sebanyak $ -0.00228 (-40.72%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PLYR L1

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00312 (-48.45%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PLYR L1 (PLYR)?

Semak PLYR L1halaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PLYR L1 (PLYR)

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

PLYR L1 tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PLYR L1 pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PLYR ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PLYR L1 di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PLYR L1 anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PLYR L1 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PLYR L1 (PLYR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PLYR L1 (PLYR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PLYR L1.

Semak PLYR L1 ramalan harga sekarang!

Tokenomik PLYR L1 (PLYR)

Memahami tokenomik PLYR L1 (PLYR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLYR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PLYR L1 (PLYR)

Mencari cara membeli PLYR L1? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PLYR L1 di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PLYR kepada Mata Wang Tempatan

1 PLYR L1(PLYR) ke VND
87.3658
1 PLYR L1(PLYR) ke AUD
A$0.0049468
1 PLYR L1(PLYR) ke GBP
0.0024236
1 PLYR L1(PLYR) ke EUR
0.0027888
1 PLYR L1(PLYR) ke USD
$0.00332
1 PLYR L1(PLYR) ke MYR
RM0.013944
1 PLYR L1(PLYR) ke TRY
0.1370164
1 PLYR L1(PLYR) ke JPY
¥0.48472
1 PLYR L1(PLYR) ke ARS
ARS$4.8608784
1 PLYR L1(PLYR) ke RUB
0.2761908
1 PLYR L1(PLYR) ke INR
0.29216
1 PLYR L1(PLYR) ke IDR
Rp54.4262208
1 PLYR L1(PLYR) ke KRW
4.5856172
1 PLYR L1(PLYR) ke PHP
0.1889744
1 PLYR L1(PLYR) ke EGP
￡E.0.1595924
1 PLYR L1(PLYR) ke BRL
R$0.017596
1 PLYR L1(PLYR) ke CAD
C$0.0045484
1 PLYR L1(PLYR) ke BDT
0.404376
1 PLYR L1(PLYR) ke NGN
4.9626032
1 PLYR L1(PLYR) ke COP
$12.918286
1 PLYR L1(PLYR) ke ZAR
R.0.0576352
1 PLYR L1(PLYR) ke UAH
0.1366844
1 PLYR L1(PLYR) ke VES
Bs0.5312
1 PLYR L1(PLYR) ke CLP
$3.154
1 PLYR L1(PLYR) ke PKR
Rs0.9423488
1 PLYR L1(PLYR) ke KZT
1.7965184
1 PLYR L1(PLYR) ke THB
฿0.105244
1 PLYR L1(PLYR) ke TWD
NT$0.0999652
1 PLYR L1(PLYR) ke AED
د.إ0.0121844
1 PLYR L1(PLYR) ke CHF
Fr0.0025896
1 PLYR L1(PLYR) ke HKD
HK$0.0258296
1 PLYR L1(PLYR) ke AMD
֏1.269568
1 PLYR L1(PLYR) ke MAD
.د.م0.0297804
1 PLYR L1(PLYR) ke MXN
$0.0606896
1 PLYR L1(PLYR) ke SAR
ريال0.01245
1 PLYR L1(PLYR) ke PLN
0.0118856
1 PLYR L1(PLYR) ke RON
лв0.0141764
1 PLYR L1(PLYR) ke SEK
kr0.0306436
1 PLYR L1(PLYR) ke BGN
лв0.005478
1 PLYR L1(PLYR) ke HUF
Ft1.0913836
1 PLYR L1(PLYR) ke CZK
0.0680932
1 PLYR L1(PLYR) ke KWD
د.ك0.00100928
1 PLYR L1(PLYR) ke ILS
0.0110556
1 PLYR L1(PLYR) ke AOA
Kz3.0264124
1 PLYR L1(PLYR) ke BHD
.د.ب0.00124832
1 PLYR L1(PLYR) ke BMD
$0.00332
1 PLYR L1(PLYR) ke DKK
kr0.0208828
1 PLYR L1(PLYR) ke HNL
L0.0870836
1 PLYR L1(PLYR) ke MUR
0.15023
1 PLYR L1(PLYR) ke NAD
$0.0576684
1 PLYR L1(PLYR) ke NOK
kr0.0324364
1 PLYR L1(PLYR) ke NZD
$0.0055444
1 PLYR L1(PLYR) ke PAB
B/.0.00332
1 PLYR L1(PLYR) ke PGK
K0.0138776
1 PLYR L1(PLYR) ke QAR
ر.ق0.0120848
1 PLYR L1(PLYR) ke RSD
дин.0.328348

PLYR L1 Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PLYR L1, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PLYR L1 Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PLYR L1

Berapakah nilai PLYR L1 (PLYR) hari ini?
Harga langsung PLYR dalam USD ialah 0.00332 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PLYR ke USD?
Harga semasa PLYR ke USD ialah $ 0.00332. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PLYR L1?
Had pasaran untuk PLYR ialah $ 285.82K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PLYR?
Bekalan edaran PLYR ialah 86.09M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLYR?
PLYR mencapai harga ATH sebanyak 0.02440709538718052 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLYR?
PLYR melihat harga ATL sebanyak 0.000070726980602056 USD.
Berapakah jumlah dagangan PLYR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLYRialah $ 2.71K USD.
Adakah PLYR akan naik lebih tinggi tahun ini?
PLYR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLYRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:14:20 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

