Tokenomik PLYR L1 (PLYR)

Tokenomik PLYR L1 (PLYR)

Lihat cerapan utama tentang PLYR L1 (PLYR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

PLYR L1 (PLYR) Maklumat

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

Laman Web Rasmi:
https://plyr.network
Kertas putih:
https://whitepaper.plyr.network/
Peneroka Blok:
https://explorer.plyr.network/

PLYR L1 (PLYR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk PLYR L1 (PLYR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 343.51K
$ 343.51K$ 343.51K
Jumlah Bekalan:
$ 749.98M
$ 749.98M$ 749.98M
Bekalan Edaran:
$ 86.09M
$ 86.09M$ 86.09M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.10656
$ 0.10656$ 0.10656
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000070726980602056
$ 0.000070726980602056$ 0.000070726980602056
Harga Semasa:
$ 0.00399
$ 0.00399$ 0.00399

Tokenomik PLYR L1 (PLYR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik PLYR L1 (PLYR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PLYR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PLYR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PLYR, terokai PLYR harga langsung token!

Cara Membeli PLYR

Berminat untuk menambah PLYR L1 (PLYR) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PLYR, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

PLYR L1 (PLYR) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PLYR membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PLYR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PLYR? Halaman ramalan harga PLYR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.