PlayMindProtocol Harga Hari Ini

Harga langsung PlayMindProtocol (PMIND) hari ini ialah $ 0.002, dengan 42.85% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PMIND kepada USD penukaran adalah $ 0.002 setiap PMIND.

PlayMindProtocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PMIND. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PMIND didagangkan antara $ 0.0018 (rendah) dan $ 0.00579 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PMIND dipindahkan -1.48% dalam sejam terakhir dan -80.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 613.65K.

PlayMindProtocol (PMIND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 613.65K$ 613.65K $ 613.65K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.00K$ 20.00K $ 20.00K Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa PlayMindProtocol ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 613.65K. Bekalan edaran PMIND ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.00K.