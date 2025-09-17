Lagi Mengenai PMX

Maklumat Harga PMX

Kertas putih PMX

Laman Web Rasmi PMX

Tokenomik PMX

Ramalan Harga PMX

Sejarah PMX

PMX Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PMX-ke-Fiat

PMX Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Primex Finance Logo

Primex FinanceHargae(PMX)

1 PMX ke USD Harga Langsung:

$0.000894
$0.000894$0.000894
0.00%1D
USD
Primex Finance (PMX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:14:32 (UTC+8)

Primex Finance (PMX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000865
$ 0.000865$ 0.000865
24J Rendah
$ 0.000909
$ 0.000909$ 0.000909
24J Tinggi

$ 0.000865
$ 0.000865$ 0.000865

$ 0.000909
$ 0.000909$ 0.000909

$ 0.1470065451318929
$ 0.1470065451318929$ 0.1470065451318929

$ 0.000800316941944118
$ 0.000800316941944118$ 0.000800316941944118

+0.11%

0.00%

-38.69%

-38.69%

Primex Finance (PMX) harga masa nyata ialah $ 0.000894. Sepanjang 24 jam yang lalu, PMX didagangkan antara $ 0.000865 rendah dan $ 0.000909 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PMX sepanjang masa ialah $ 0.1470065451318929, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000800316941944118.

Dari segi prestasi jangka pendek, PMX telah berubah sebanyak +0.11% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -38.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Primex Finance (PMX) Maklumat Pasaran

No.3144

$ 63.37K
$ 63.37K$ 63.37K

$ 28.59K
$ 28.59K$ 28.59K

$ 894.00K
$ 894.00K$ 894.00K

70.88M
70.88M 70.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7.08%

BASE

Had Pasaran semasa Primex Finance ialah $ 63.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 28.59K. Bekalan edaran PMX ialah 70.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 894.00K.

Primex Finance (PMX) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Primex Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.000317-26.18%
60 Hari$ -0.001403-61.08%
90 Hari$ -0.00259-74.34%
Perubahan Harga Primex Finance Hari Ini

Hari ini, PMX mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPrimex Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000317 (-26.18%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Primex Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PMX mengalami perubahan sebanyak $ -0.001403 (-61.08%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Primex Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00259 (-74.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Primex Finance (PMX)?

Semak Primex Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Primex Finance (PMX)

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Primex Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Primex Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PMX ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Primex Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Primex Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Primex Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Primex Finance (PMX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Primex Finance (PMX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Primex Finance.

Semak Primex Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Primex Finance (PMX)

Memahami tokenomik Primex Finance (PMX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PMX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Primex Finance (PMX)

Mencari cara membeli Primex Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Primex Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PMX kepada Mata Wang Tempatan

1 Primex Finance(PMX) ke VND
23.52561
1 Primex Finance(PMX) ke AUD
A$0.00133206
1 Primex Finance(PMX) ke GBP
0.00065262
1 Primex Finance(PMX) ke EUR
0.00075096
1 Primex Finance(PMX) ke USD
$0.000894
1 Primex Finance(PMX) ke MYR
RM0.0037548
1 Primex Finance(PMX) ke TRY
0.03689538
1 Primex Finance(PMX) ke JPY
¥0.130524
1 Primex Finance(PMX) ke ARS
ARS$1.30892328
1 Primex Finance(PMX) ke RUB
0.07437186
1 Primex Finance(PMX) ke INR
0.078672
1 Primex Finance(PMX) ke IDR
Rp14.65573536
1 Primex Finance(PMX) ke KRW
1.23480174
1 Primex Finance(PMX) ke PHP
0.05088648
1 Primex Finance(PMX) ke EGP
￡E.0.04297458
1 Primex Finance(PMX) ke BRL
R$0.0047382
1 Primex Finance(PMX) ke CAD
C$0.00122478
1 Primex Finance(PMX) ke BDT
0.1088892
1 Primex Finance(PMX) ke NGN
1.33631544
1 Primex Finance(PMX) ke COP
$3.4785987
1 Primex Finance(PMX) ke ZAR
R.0.01551984
1 Primex Finance(PMX) ke UAH
0.03680598
1 Primex Finance(PMX) ke VES
Bs0.14304
1 Primex Finance(PMX) ke CLP
$0.8493
1 Primex Finance(PMX) ke PKR
Rs0.25375296
1 Primex Finance(PMX) ke KZT
0.48376128
1 Primex Finance(PMX) ke THB
฿0.0283398
1 Primex Finance(PMX) ke TWD
NT$0.02691834
1 Primex Finance(PMX) ke AED
د.إ0.00328098
1 Primex Finance(PMX) ke CHF
Fr0.00069732
1 Primex Finance(PMX) ke HKD
HK$0.00695532
1 Primex Finance(PMX) ke AMD
֏0.3418656
1 Primex Finance(PMX) ke MAD
.د.م0.00801918
1 Primex Finance(PMX) ke MXN
$0.01634232
1 Primex Finance(PMX) ke SAR
ريال0.0033525
1 Primex Finance(PMX) ke PLN
0.00320052
1 Primex Finance(PMX) ke RON
лв0.00381738
1 Primex Finance(PMX) ke SEK
kr0.00825162
1 Primex Finance(PMX) ke BGN
лв0.0014751
1 Primex Finance(PMX) ke HUF
Ft0.29388462
1 Primex Finance(PMX) ke CZK
0.01833594
1 Primex Finance(PMX) ke KWD
د.ك0.000271776
1 Primex Finance(PMX) ke ILS
0.00297702
1 Primex Finance(PMX) ke AOA
Kz0.81494358
1 Primex Finance(PMX) ke BHD
.د.ب0.000336144
1 Primex Finance(PMX) ke BMD
$0.000894
1 Primex Finance(PMX) ke DKK
kr0.00562326
1 Primex Finance(PMX) ke HNL
L0.02344962
1 Primex Finance(PMX) ke MUR
0.0404535
1 Primex Finance(PMX) ke NAD
$0.01552878
1 Primex Finance(PMX) ke NOK
kr0.00873438
1 Primex Finance(PMX) ke NZD
$0.00149298
1 Primex Finance(PMX) ke PAB
B/.0.000894
1 Primex Finance(PMX) ke PGK
K0.00373692
1 Primex Finance(PMX) ke QAR
ر.ق0.00325416
1 Primex Finance(PMX) ke RSD
дин.0.0883719

Primex Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Primex Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Primex Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Primex Finance

Berapakah nilai Primex Finance (PMX) hari ini?
Harga langsung PMX dalam USD ialah 0.000894 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PMX ke USD?
Harga semasa PMX ke USD ialah $ 0.000894. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Primex Finance?
Had pasaran untuk PMX ialah $ 63.37K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PMX?
Bekalan edaran PMX ialah 70.88M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PMX?
PMX mencapai harga ATH sebanyak 0.1470065451318929 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PMX?
PMX melihat harga ATL sebanyak 0.000800316941944118 USD.
Berapakah jumlah dagangan PMX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PMXialah $ 28.59K USD.
Adakah PMX akan naik lebih tinggi tahun ini?
PMX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PMXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:14:32 (UTC+8)

Primex Finance (PMX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PMX-ke-USD

Jumlah

PMX
PMX
USD
USD

1 PMX = 0.000894 USD

Berdagang PMX

PMXUSDT
$0.000894
$0.000894$0.000894
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan