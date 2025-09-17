Lagi Mengenai PNDC

Pond Coin Logo

Pond CoinHargae(PNDC)

1 PNDC ke USD Harga Langsung:

$0.00000011228
-0.16%1D
USD
Pond Coin (PNDC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:49:53 (UTC+8)

Pond Coin (PNDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000010597
24J Rendah
$ 0.00000011697
24J Tinggi

$ 0.00000010597
$ 0.00000011697
$ 0.000002987715549875
$ 0.000000000000000003
-0.34%

-0.16%

+5.27%

+5.27%

Pond Coin (PNDC) harga masa nyata ialah $ 0.00000011227. Sepanjang 24 jam yang lalu, PNDC didagangkan antara $ 0.00000010597 rendah dan $ 0.00000011697 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PNDC sepanjang masa ialah $ 0.000002987715549875, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000000000003.

Dari segi prestasi jangka pendek, PNDC telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.16% dalam 24 jam dan +5.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pond Coin (PNDC) Maklumat Pasaran

No.3897

$ 0.00
$ 53.46K
$ 2.53M
0.00
22,551,271,108,212
22,551,271,108,212
0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Pond Coin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.46K. Bekalan edaran PNDC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 22551271108212. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.53M.

Pond Coin (PNDC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Pond Coin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000001799-0.16%
30 Hari$ -0.00000004549-28.84%
60 Hari$ -0.00000016934-60.14%
90 Hari$ +0.00000007766+224.38%
Perubahan Harga Pond Coin Hari Ini

Hari ini, PNDC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0000000001799 (-0.16%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPond Coin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000004549 (-28.84%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Pond Coin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PNDC mengalami perubahan sebanyak $ -0.00000016934 (-60.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Pond Coin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00000007766 (+224.38%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Pond Coin (PNDC)?

Semak Pond Coinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Pond Coin (PNDC)

Pond0x is a meme coin on Ethereum.

Pond Coin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Pond Coin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PNDC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Pond Coin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Pond Coin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Pond Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pond Coin (PNDC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pond Coin (PNDC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pond Coin.

Semak Pond Coin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Pond Coin (PNDC)

Memahami tokenomik Pond Coin (PNDC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PNDC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Pond Coin (PNDC)

Mencari cara membeli Pond Coin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Pond Coin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PNDC kepada Mata Wang Tempatan

1 Pond Coin(PNDC) ke VND
0.00295438505
1 Pond Coin(PNDC) ke AUD
A$0.0000001672823
1 Pond Coin(PNDC) ke GBP
0.0000000819571
1 Pond Coin(PNDC) ke EUR
0.0000000943068
1 Pond Coin(PNDC) ke USD
$0.00000011227
1 Pond Coin(PNDC) ke MYR
RM0.000000471534
1 Pond Coin(PNDC) ke TRY
0.0000046333829
1 Pond Coin(PNDC) ke JPY
¥0.00001639142
1 Pond Coin(PNDC) ke ARS
ARS$0.0001648595134
1 Pond Coin(PNDC) ke RUB
0.000009340864
1 Pond Coin(PNDC) ke INR
0.0000098775146
1 Pond Coin(PNDC) ke IDR
Rp0.0018404915088
1 Pond Coin(PNDC) ke KRW
0.0001548551337
1 Pond Coin(PNDC) ke PHP
0.0000063825495
1 Pond Coin(PNDC) ke EGP
￡E.0.0000053979416
1 Pond Coin(PNDC) ke BRL
R$0.0000005939083
1 Pond Coin(PNDC) ke CAD
C$0.0000001538099
1 Pond Coin(PNDC) ke BDT
0.000013674486
1 Pond Coin(PNDC) ke NGN
0.0001678167052
1 Pond Coin(PNDC) ke COP
$0.00043347447
1 Pond Coin(PNDC) ke ZAR
R.0.0000019445164
1 Pond Coin(PNDC) ke UAH
0.0000046221559
1 Pond Coin(PNDC) ke VES
Bs0.0000179632
1 Pond Coin(PNDC) ke CLP
$0.00010654423
1 Pond Coin(PNDC) ke PKR
Rs0.0000318667168
1 Pond Coin(PNDC) ke KZT
0.0000607515424
1 Pond Coin(PNDC) ke THB
฿0.0000035555909
1 Pond Coin(PNDC) ke TWD
NT$0.000003379327
1 Pond Coin(PNDC) ke AED
د.إ0.0000004120309
1 Pond Coin(PNDC) ke CHF
Fr0.0000000875706
1 Pond Coin(PNDC) ke HKD
HK$0.0000008734606
1 Pond Coin(PNDC) ke AMD
֏0.000042932048
1 Pond Coin(PNDC) ke MAD
.د.م0.0000010070619
1 Pond Coin(PNDC) ke MXN
$0.0000020534183
1 Pond Coin(PNDC) ke SAR
ريال0.0000004210125
1 Pond Coin(PNDC) ke PLN
0.0000004019266
1 Pond Coin(PNDC) ke RON
лв0.0000004782702
1 Pond Coin(PNDC) ke SEK
kr0.0000010351294
1 Pond Coin(PNDC) ke BGN
лв0.0000001852455
1 Pond Coin(PNDC) ke HUF
Ft0.0000368458913
1 Pond Coin(PNDC) ke CZK
0.0000022992896
1 Pond Coin(PNDC) ke KWD
د.ك0.00000003413008
1 Pond Coin(PNDC) ke ILS
0.0000003738591
1 Pond Coin(PNDC) ke AOA
Kz0.0001023419639
1 Pond Coin(PNDC) ke BHD
.د.ب0.00000004232579
1 Pond Coin(PNDC) ke BMD
$0.00000011227
1 Pond Coin(PNDC) ke DKK
kr0.0000007050556
1 Pond Coin(PNDC) ke HNL
L0.0000029448421
1 Pond Coin(PNDC) ke MUR
0.0000050802175
1 Pond Coin(PNDC) ke NAD
$0.0000019501299
1 Pond Coin(PNDC) ke NOK
kr0.0000010946325
1 Pond Coin(PNDC) ke NZD
$0.0000001874909
1 Pond Coin(PNDC) ke PAB
B/.0.00000011227
1 Pond Coin(PNDC) ke PGK
K0.0000004692886
1 Pond Coin(PNDC) ke QAR
ر.ق0.0000004086628
1 Pond Coin(PNDC) ke RSD
дин.0.0000110844171

Pond Coin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Pond Coin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Pond Coin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pond Coin

Berapakah nilai Pond Coin (PNDC) hari ini?
Harga langsung PNDC dalam USD ialah 0.00000011227 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PNDC ke USD?
Harga semasa PNDC ke USD ialah $ 0.00000011227. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Pond Coin?
Had pasaran untuk PNDC ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PNDC?
Bekalan edaran PNDC ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PNDC?
PNDC mencapai harga ATH sebanyak 0.000002987715549875 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PNDC?
PNDC melihat harga ATL sebanyak 0.000000000000000003 USD.
Berapakah jumlah dagangan PNDC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PNDCialah $ 53.46K USD.
Adakah PNDC akan naik lebih tinggi tahun ini?
PNDC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PNDCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Pond Coin (PNDC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

