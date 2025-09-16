Apakah itu Phoenic (PNIC)

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

Phoenic tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Phoenic pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak PNIC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Phoenic di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Phoenic anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Phoenic Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Phoenic (PNIC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Phoenic (PNIC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phoenic.

Semak Phoenic ramalan harga sekarang!

Tokenomik Phoenic (PNIC)

Memahami tokenomik Phoenic (PNIC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PNIC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Phoenic (PNIC)

Mencari cara membeli Phoenic? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Phoenic di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PNIC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Phoenic Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Phoenic, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Phoenic Berapakah nilai Phoenic (PNIC) hari ini? Harga langsung PNIC dalam USD ialah 0.002028 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PNIC ke USD? $ 0.002028 . Lihat Harga semasa PNIC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Phoenic? Had pasaran untuk PNIC ialah $ 515.86K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PNIC? Bekalan edaran PNIC ialah 254.37M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PNIC? PNIC mencapai harga ATH sebanyak 0.4737735453901514 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PNIC? PNIC melihat harga ATL sebanyak 0.000283492125889431 USD . Berapakah jumlah dagangan PNIC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PNICialah $ 47.39K USD . Adakah PNIC akan naik lebih tinggi tahun ini? PNIC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PNICramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Phoenic (PNIC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)