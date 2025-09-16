Lagi Mengenai PNUT

Peanut the Squirrel Logo

Peanut the SquirrelHargae(PNUT)

1 PNUT ke USD Harga Langsung:

$0.2395
+2.61%1D
USD
Peanut the Squirrel (PNUT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:02:29 (UTC+8)

Peanut the Squirrel (PNUT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2296
24J Rendah
$ 0.2423
24J Tinggi

$ 0.2296
$ 0.2423
$ 2.4688299377242013
$ 0.03396493346027776
+0.16%

+2.61%

+4.57%

+4.57%

Peanut the Squirrel (PNUT) harga masa nyata ialah $ 0.2398. Sepanjang 24 jam yang lalu, PNUT didagangkan antara $ 0.2296 rendah dan $ 0.2423 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PNUT sepanjang masa ialah $ 2.4688299377242013, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03396493346027776.

Dari segi prestasi jangka pendek, PNUT telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +2.61% dalam 24 jam dan +4.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Peanut the Squirrel (PNUT) Maklumat Pasaran

No.190

$ 239.76M
$ 2.37M
$ 239.76M
999.85M
999,851,840.543495
0.01%

SOL

Had Pasaran semasa Peanut the Squirrel ialah $ 239.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.37M. Bekalan edaran PNUT ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999851840.543495. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 239.76M.

Peanut the Squirrel (PNUT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Peanut the Squirrel hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.006092+2.61%
30 Hari$ +0.0031+1.30%
60 Hari$ -0.048-16.68%
90 Hari$ +0.0263+12.31%
Perubahan Harga Peanut the Squirrel Hari Ini

Hari ini, PNUT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.006092 (+2.61%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPeanut the Squirrel

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0031 (+1.30%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Peanut the Squirrel

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PNUT mengalami perubahan sebanyak $ -0.048 (-16.68%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Peanut the Squirrel

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0263 (+12.31%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Peanut the Squirrel (PNUT)?

Semak Peanut the Squirrelhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Peanut the Squirrel (PNUT)

PNUT is a meme coin.

Peanut the Squirrel tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Peanut the Squirrel pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PNUT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Peanut the Squirrel di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Peanut the Squirrel anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Peanut the Squirrel Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Peanut the Squirrel (PNUT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Peanut the Squirrel (PNUT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Peanut the Squirrel.

Semak Peanut the Squirrel ramalan harga sekarang!

Tokenomik Peanut the Squirrel (PNUT)

Memahami tokenomik Peanut the Squirrel (PNUT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PNUT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Peanut the Squirrel (PNUT)

Mencari cara membeli Peanut the Squirrel? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Peanut the Squirrel di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PNUT kepada Mata Wang Tempatan

1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke VND
6,310.337
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke AUD
A$0.357302
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke GBP
0.175054
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke EUR
0.201432
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke USD
$0.2398
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MYR
RM1.00716
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke TRY
9.898944
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke JPY
¥35.0108
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke ARS
ARS$350.582804
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke RUB
19.95136
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke INR
21.100002
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke IDR
Rp3,931.146912
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke KRW
331.214158
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke PHP
13.62064
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke EGP
￡E.11.527186
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BRL
R$1.273338
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke CAD
C$0.328526
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BDT
29.20764
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke NGN
358.443448
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke COP
$933.07379
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke ZAR
R.4.158132
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke UAH
9.872566
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke VES
Bs38.368
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke CLP
$227.5702
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke PKR
Rs68.064832
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke KZT
129.760576
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke THB
฿7.596864
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke TWD
NT$7.213184
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke AED
د.إ0.880066
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke CHF
Fr0.187044
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke HKD
HK$1.865644
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke AMD
֏91.69952
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MAD
.د.م2.151006
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MXN
$4.390738
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke SAR
ريال0.89925
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke PLN
0.860882
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke RON
лв1.023946
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke SEK
kr2.213354
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BGN
лв0.39567
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke HUF
Ft78.803076
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke CZK
4.920696
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke KWD
د.ك0.0728992
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke ILS
0.798534
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke AOA
Kz218.594486
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BHD
.د.ب0.0904046
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke BMD
$0.2398
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke DKK
kr1.508342
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke HNL
L6.289954
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke MUR
10.85095
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke NAD
$4.165326
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke NOK
kr2.342846
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke NZD
$0.400466
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke PAB
B/.0.2398
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke PGK
K1.002364
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke QAR
ر.ق0.872872
1 Peanut the Squirrel(PNUT) ke RSD
дин.23.706628

Peanut the Squirrel Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Peanut the Squirrel, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Peanut the Squirrel Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Peanut the Squirrel

Berapakah nilai Peanut the Squirrel (PNUT) hari ini?
Harga langsung PNUT dalam USD ialah 0.2398 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PNUT ke USD?
Harga semasa PNUT ke USD ialah $ 0.2398. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Peanut the Squirrel?
Had pasaran untuk PNUT ialah $ 239.76M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PNUT?
Bekalan edaran PNUT ialah 999.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PNUT?
PNUT mencapai harga ATH sebanyak 2.4688299377242013 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PNUT?
PNUT melihat harga ATL sebanyak 0.03396493346027776 USD.
Berapakah jumlah dagangan PNUT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PNUTialah $ 2.37M USD.
Adakah PNUT akan naik lebih tinggi tahun ini?
PNUT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PNUTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:02:29 (UTC+8)

Peanut the Squirrel (PNUT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

