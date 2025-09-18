Lagi Mengenai POKE

1 POKE ke USD Harga Langsung:

$0.0038
+0.31%1D
POKE CASINO (POKE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 02:10:31 (UTC+8)

POKE CASINO (POKE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.003396
24J Rendah
$ 0.004989
24J Tinggi

0.00%

+0.31%

-9.42%

-9.42%

POKE CASINO (POKE) harga masa nyata ialah $ 0.0038. Sepanjang 24 jam yang lalu, POKE didagangkan antara $ 0.003396 rendah dan $ 0.004989 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POKE sepanjang masa ialah --, manakala harga terendah sepanjang masa ialah --.

Dari segi prestasi jangka pendek, POKE telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.31% dalam 24 jam dan -9.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

POKE CASINO (POKE) Maklumat Pasaran

$ 10.04K
$ 10.04K$ 10.04K

$ 57.38M
$ 57.38M$ 57.38M

15,100,000,000
15,100,000,000 15,100,000,000

SOL

Had Pasaran semasa POKE CASINO ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 10.04K. Bekalan edaran POKE ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak 15100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.38M.

POKE CASINO (POKE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk POKE CASINO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00001174+0.31%
30 Hari$ -0.000264-6.50%
60 Hari$ -0.004602-54.78%
90 Hari$ +0.00245+181.48%
Perubahan Harga POKE CASINO Hari Ini

Hari ini, POKE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00001174 (+0.31%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPOKE CASINO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000264 (-6.50%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari POKE CASINO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, POKE mengalami perubahan sebanyak $ -0.004602 (-54.78%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari POKE CASINO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00245 (+181.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga POKE CASINO (POKE)?

Semak POKE CASINOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu POKE CASINO (POKE)

POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse.

POKE CASINO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus POKE CASINO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak POKE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang POKE CASINO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian POKE CASINO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

POKE CASINO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai POKE CASINO (POKE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset POKE CASINO (POKE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk POKE CASINO.

Semak POKE CASINO ramalan harga sekarang!

Tokenomik POKE CASINO (POKE)

Memahami tokenomik POKE CASINO (POKE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POKE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli POKE CASINO (POKE)

Mencari cara membeli POKE CASINO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah POKE CASINO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

POKE kepada Mata Wang Tempatan

1 POKE CASINO(POKE) ke VND
99.997
1 POKE CASINO(POKE) ke AUD
A$0.005662
1 POKE CASINO(POKE) ke GBP
0.002774
1 POKE CASINO(POKE) ke EUR
0.003192
1 POKE CASINO(POKE) ke USD
$0.0038
1 POKE CASINO(POKE) ke MYR
RM0.015884
1 POKE CASINO(POKE) ke TRY
0.156826
1 POKE CASINO(POKE) ke JPY
¥0.5548
1 POKE CASINO(POKE) ke ARS
ARS$5.59645
1 POKE CASINO(POKE) ke RUB
0.319162
1 POKE CASINO(POKE) ke INR
0.33364
1 POKE CASINO(POKE) ke IDR
Rp62.295072
1 POKE CASINO(POKE) ke KRW
5.234158
1 POKE CASINO(POKE) ke PHP
0.215802
1 POKE CASINO(POKE) ke EGP
￡E.0.182894
1 POKE CASINO(POKE) ke BRL
R$0.02014
1 POKE CASINO(POKE) ke CAD
C$0.005206
1 POKE CASINO(POKE) ke BDT
0.462536
1 POKE CASINO(POKE) ke NGN
5.680088
1 POKE CASINO(POKE) ke COP
$14.6718
1 POKE CASINO(POKE) ke ZAR
R.0.065968
1 POKE CASINO(POKE) ke UAH
0.156636
1 POKE CASINO(POKE) ke VES
Bs0.608
1 POKE CASINO(POKE) ke CLP
$3.6176
1 POKE CASINO(POKE) ke PKR
Rs1.069814
1 POKE CASINO(POKE) ke KZT
2.058498
1 POKE CASINO(POKE) ke THB
฿0.12046
1 POKE CASINO(POKE) ke TWD
NT$0.114
1 POKE CASINO(POKE) ke AED
د.إ0.013946
1 POKE CASINO(POKE) ke CHF
Fr0.002964
1 POKE CASINO(POKE) ke HKD
HK$0.029526
1 POKE CASINO(POKE) ke AMD
֏1.451486
1 POKE CASINO(POKE) ke MAD
.د.م0.034048
1 POKE CASINO(POKE) ke MXN
$0.069502
1 POKE CASINO(POKE) ke SAR
ريال0.01425
1 POKE CASINO(POKE) ke PLN
0.013604
1 POKE CASINO(POKE) ke RON
лв0.016226
1 POKE CASINO(POKE) ke SEK
kr0.035188
1 POKE CASINO(POKE) ke BGN
лв0.00627
1 POKE CASINO(POKE) ke HUF
Ft1.249554
1 POKE CASINO(POKE) ke CZK
0.077976
1 POKE CASINO(POKE) ke KWD
د.ك0.0011552
1 POKE CASINO(POKE) ke ILS
0.012692
1 POKE CASINO(POKE) ke AOA
Kz3.463966
1 POKE CASINO(POKE) ke BHD
.د.ب0.0014326
1 POKE CASINO(POKE) ke BMD
$0.0038
1 POKE CASINO(POKE) ke DKK
kr0.023902
1 POKE CASINO(POKE) ke HNL
L0.099598
1 POKE CASINO(POKE) ke MUR
0.17119
1 POKE CASINO(POKE) ke NAD
$0.066044
1 POKE CASINO(POKE) ke NOK
kr0.037202
1 POKE CASINO(POKE) ke NZD
$0.006346
1 POKE CASINO(POKE) ke PAB
B/.0.0038
1 POKE CASINO(POKE) ke PGK
K0.015846
1 POKE CASINO(POKE) ke QAR
ر.ق0.013832
1 POKE CASINO(POKE) ke RSD
дин.0.375668

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang POKE CASINO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai POKE CASINO

Berapakah nilai POKE CASINO (POKE) hari ini?
Harga langsung POKE dalam USD ialah 0.0038 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa POKE ke USD?
Harga semasa POKE ke USD ialah $ 0.0038. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran POKE CASINO?
Had pasaran untuk POKE ialah -- USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran POKE?
Bekalan edaran POKE ialah -- USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POKE?
POKE mencapai harga ATH sebanyak -- USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POKE?
POKE melihat harga ATL sebanyak -- USD.
Berapakah jumlah dagangan POKE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POKEialah $ 10.04K USD.
Adakah POKE akan naik lebih tinggi tahun ini?
POKE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POKEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
POKE CASINO (POKE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Aktiviti Litecoin-ketahui telah meningkat ke tahap tertinggi sejak Julai

September 17, 2025

Pump.fun (PUMP): Bagaimana Pelancaran Koin Meme Solana Menjadi Kuasa Pasaran

September 17, 2025

Data Watch: Tiga Isyarat Di Sebalik Setiap Peralihan Pasaran

September 17, 2025
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

