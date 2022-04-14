Tokenomik POKE CASINO (POKE)

Lihat cerapan utama tentang POKE CASINO (POKE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
POKE CASINO (POKE) Maklumat

POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse.

Laman Web Rasmi:
https://poke-casino.com
Kertas putih:
https://poke-coin.gitbook.io/poke
Peneroka Blok:
https://solscan.io/token/5UxCP4wR84soYRSS8t32HZc8a9wCJpEnK4xykB8pmCcU

POKE CASINO (POKE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk POKE CASINO (POKE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
Jumlah Bekalan:
$ 15.10B
$ 15.10B$ 15.10B
Bekalan Edaran:
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 60.78M
$ 60.78M$ 60.78M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.028665
$ 0.028665$ 0.028665
Terendah Sepanjang Masa:
Harga Semasa:
$ 0.004025
$ 0.004025$ 0.004025

Tokenomik POKE CASINO (POKE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik POKE CASINO (POKE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token POKE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token POKE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik POKE, terokai POKE harga langsung token!

