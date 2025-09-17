Apakah itu Pocket Network (POKT)

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Tokenomik Pocket Network (POKT)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pocket Network Berapakah nilai Pocket Network (POKT) hari ini? Harga langsung POKT dalam USD ialah 0.033059 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa POKT ke USD? $ 0.033059 . Lihat Harga semasa POKT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Pocket Network? Had pasaran untuk POKT ialah $ 74.67M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran POKT? Bekalan edaran POKT ialah 2.26B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POKT? POKT mencapai harga ATH sebanyak 3.099854645224399 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POKT? POKT melihat harga ATL sebanyak 0.008747360397530879 USD . Berapakah jumlah dagangan POKT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POKTialah $ 29.96K USD . Adakah POKT akan naik lebih tinggi tahun ini? POKT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POKTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Pocket Network (POKT) Kemas Kini Industri Penting

