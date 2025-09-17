Lagi Mengenai POL

Polygon Ecosystem(POL)

1 POL ke USD Harga Langsung:

$0.2561
$0.2561$0.2561
-0.35%1D
Polygon Ecosystem (POL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:15:06 (UTC+8)

Polygon Ecosystem (POL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.2531
$ 0.2531$ 0.2531
24J Rendah
$ 0.2611
$ 0.2611$ 0.2611
24J Tinggi

$ 0.2531
$ 0.2531$ 0.2531

$ 0.2611
$ 0.2611$ 0.2611

$ 1.285660815666811
$ 1.285660815666811$ 1.285660815666811

$ 0.15331252511554322
$ 0.15331252511554322$ 0.15331252511554322

+0.82%

-0.35%

-4.80%

-4.80%

Polygon Ecosystem (POL) harga masa nyata ialah $ 0.2561. Sepanjang 24 jam yang lalu, POL didagangkan antara $ 0.2531 rendah dan $ 0.2611 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POL sepanjang masa ialah $ 1.285660815666811, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.15331252511554322.

Dari segi prestasi jangka pendek, POL telah berubah sebanyak +0.82% sejak sejam yang lalu, -0.35% dalam 24 jam dan -4.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polygon Ecosystem (POL) Maklumat Pasaran

No.44

$ 2.69B
$ 2.69B

$ 3.13M
$ 3.13M

$ 2.69B
$ 2.69B

10.50B
10.50B

10,496,230,792.905375
10,496,230,792.905375

0.06%

Had Pasaran semasa Polygon Ecosystem ialah $ 2.69B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 3.13M. Bekalan edaran POL ialah 10.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10496230792.905375. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.69B.

Polygon Ecosystem (POL) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Polygon Ecosystem hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000899-0.35%
30 Hari$ +0.0059+2.35%
60 Hari$ +0.0191+8.05%
90 Hari$ +0.0718+38.95%
Perubahan Harga Polygon Ecosystem Hari Ini

Hari ini, POL mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000899 (-0.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPolygon Ecosystem

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0059 (+2.35%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Polygon Ecosystem

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, POL mengalami perubahan sebanyak $ +0.0191 (+8.05%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Polygon Ecosystem

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0718 (+38.95%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Polygon Ecosystem (POL)?

Semak Polygon Ecosystemhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Polygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Polygon Ecosystem tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Polygon Ecosystem pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak POL ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Polygon Ecosystem di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Polygon Ecosystem anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Polygon Ecosystem Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Polygon Ecosystem (POL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Polygon Ecosystem (POL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polygon Ecosystem.

Semak Polygon Ecosystem ramalan harga sekarang!

Tokenomik Polygon Ecosystem (POL)

Memahami tokenomik Polygon Ecosystem (POL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Polygon Ecosystem (POL)

Mencari cara membeli Polygon Ecosystem? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Polygon Ecosystem di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

POL kepada Mata Wang Tempatan

1 Polygon Ecosystem(POL) ke VND
6,739.2715
1 Polygon Ecosystem(POL) ke AUD
A$0.381589
1 Polygon Ecosystem(POL) ke GBP
0.186953
1 Polygon Ecosystem(POL) ke EUR
0.215124
1 Polygon Ecosystem(POL) ke USD
$0.2561
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MYR
RM1.07562
1 Polygon Ecosystem(POL) ke TRY
10.569247
1 Polygon Ecosystem(POL) ke JPY
¥37.3906
1 Polygon Ecosystem(POL) ke ARS
ARS$374.961132
1 Polygon Ecosystem(POL) ke RUB
21.304959
1 Polygon Ecosystem(POL) ke INR
22.5368
1 Polygon Ecosystem(POL) ke IDR
Rp4,198.359984
1 Polygon Ecosystem(POL) ke KRW
353.727881
1 Polygon Ecosystem(POL) ke PHP
14.577212
1 Polygon Ecosystem(POL) ke EGP
￡E.12.310727
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BRL
R$1.35733
1 Polygon Ecosystem(POL) ke CAD
C$0.350857
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BDT
31.19298
1 Polygon Ecosystem(POL) ke NGN
382.808036
1 Polygon Ecosystem(POL) ke COP
$996.497905
1 Polygon Ecosystem(POL) ke ZAR
R.4.445896
1 Polygon Ecosystem(POL) ke UAH
10.543637
1 Polygon Ecosystem(POL) ke VES
Bs40.976
1 Polygon Ecosystem(POL) ke CLP
$243.295
1 Polygon Ecosystem(POL) ke PKR
Rs72.691424
1 Polygon Ecosystem(POL) ke KZT
138.580832
1 Polygon Ecosystem(POL) ke THB
฿8.11837
1 Polygon Ecosystem(POL) ke TWD
NT$7.711171
1 Polygon Ecosystem(POL) ke AED
د.إ0.939887
1 Polygon Ecosystem(POL) ke CHF
Fr0.199758
1 Polygon Ecosystem(POL) ke HKD
HK$1.992458
1 Polygon Ecosystem(POL) ke AMD
֏97.93264
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MAD
.د.م2.297217
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MXN
$4.681508
1 Polygon Ecosystem(POL) ke SAR
ريال0.960375
1 Polygon Ecosystem(POL) ke PLN
0.916838
1 Polygon Ecosystem(POL) ke RON
лв1.093547
1 Polygon Ecosystem(POL) ke SEK
kr2.363803
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BGN
лв0.422565
1 Polygon Ecosystem(POL) ke HUF
Ft84.187753
1 Polygon Ecosystem(POL) ke CZK
5.252611
1 Polygon Ecosystem(POL) ke KWD
د.ك0.0778544
1 Polygon Ecosystem(POL) ke ILS
0.852813
1 Polygon Ecosystem(POL) ke AOA
Kz233.453077
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BHD
.د.ب0.0962936
1 Polygon Ecosystem(POL) ke BMD
$0.2561
1 Polygon Ecosystem(POL) ke DKK
kr1.610869
1 Polygon Ecosystem(POL) ke HNL
L6.717503
1 Polygon Ecosystem(POL) ke MUR
11.588525
1 Polygon Ecosystem(POL) ke NAD
$4.448457
1 Polygon Ecosystem(POL) ke NOK
kr2.502097
1 Polygon Ecosystem(POL) ke NZD
$0.427687
1 Polygon Ecosystem(POL) ke PAB
B/.0.2561
1 Polygon Ecosystem(POL) ke PGK
K1.070498
1 Polygon Ecosystem(POL) ke QAR
ر.ق0.932204
1 Polygon Ecosystem(POL) ke RSD
дин.25.315485

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Polygon Ecosystem, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web Polygon Ecosystem Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Polygon Ecosystem

Berapakah nilai Polygon Ecosystem (POL) hari ini?
Harga langsung POL dalam USD ialah 0.2561 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa POL ke USD?
Harga semasa POL ke USD ialah $ 0.2561. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Polygon Ecosystem?
Had pasaran untuk POL ialah $ 2.69B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran POL?
Bekalan edaran POL ialah 10.50B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POL?
POL mencapai harga ATH sebanyak 1.285660815666811 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POL?
POL melihat harga ATL sebanyak 0.15331252511554322 USD.
Berapakah jumlah dagangan POL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POLialah $ 3.13M USD.
Adakah POL akan naik lebih tinggi tahun ini?
POL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:15:06 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

