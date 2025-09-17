Apakah itu Polygon Ecosystem (POL)

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Tokenomik Polygon Ecosystem (POL)

Memahami tokenomik Polygon Ecosystem (POL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Polygon Ecosystem Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Polygon Ecosystem, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Polygon Ecosystem Berapakah nilai Polygon Ecosystem (POL) hari ini? Harga langsung POL dalam USD ialah 0.2561 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa POL ke USD? $ 0.2561 . Lihat Harga semasa POL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Polygon Ecosystem? Had pasaran untuk POL ialah $ 2.69B USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran POL? Bekalan edaran POL ialah 10.50B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POL? POL mencapai harga ATH sebanyak 1.285660815666811 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POL? POL melihat harga ATL sebanyak 0.15331252511554322 USD . Berapakah jumlah dagangan POL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POLialah $ 3.13M USD . Adakah POL akan naik lebih tinggi tahun ini? POL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

