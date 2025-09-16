Lagi Mengenai POLIS

Maklumat Harga POLIS

Kertas putih POLIS

Laman Web Rasmi POLIS

Tokenomik POLIS

Ramalan Harga POLIS

Sejarah POLIS

POLIS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang POLIS-ke-Fiat

POLIS Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Star Atlas DAO Logo

Star Atlas DAOHargae(POLIS)

1 POLIS ke USD Harga Langsung:

$0.07431
$0.07431$0.07431
+0.67%1D
USD
Star Atlas DAO (POLIS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:42:01 (UTC+8)

Star Atlas DAO (POLIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07278
$ 0.07278$ 0.07278
24J Rendah
$ 0.0777
$ 0.0777$ 0.0777
24J Tinggi

$ 0.07278
$ 0.07278$ 0.07278

$ 0.0777
$ 0.0777$ 0.0777

$ 19.23019625
$ 19.23019625$ 19.23019625

$ 0.04294035647935489
$ 0.04294035647935489$ 0.04294035647935489

-0.67%

+0.67%

-4.93%

-4.93%

Star Atlas DAO (POLIS) harga masa nyata ialah $ 0.07431. Sepanjang 24 jam yang lalu, POLIS didagangkan antara $ 0.07278 rendah dan $ 0.0777 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POLIS sepanjang masa ialah $ 19.23019625, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04294035647935489.

Dari segi prestasi jangka pendek, POLIS telah berubah sebanyak -0.67% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan -4.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Star Atlas DAO (POLIS) Maklumat Pasaran

No.868

$ 22.76M
$ 22.76M$ 22.76M

$ 5.69K
$ 5.69K$ 5.69K

$ 26.75M
$ 26.75M$ 26.75M

306.27M
306.27M 306.27M

360,000,000
360,000,000 360,000,000

SOL

Had Pasaran semasa Star Atlas DAO ialah $ 22.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 5.69K. Bekalan edaran POLIS ialah 306.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 360000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.75M.

Star Atlas DAO (POLIS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Star Atlas DAO hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0004946+0.67%
30 Hari$ -0.02652-26.31%
60 Hari$ +0.00324+4.55%
90 Hari$ +0.02288+44.48%
Perubahan Harga Star Atlas DAO Hari Ini

Hari ini, POLIS mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0004946 (+0.67%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariStar Atlas DAO

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.02652 (-26.31%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Star Atlas DAO

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, POLIS mengalami perubahan sebanyak $ +0.00324 (+4.55%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Star Atlas DAO

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.02288 (+44.48%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Star Atlas DAO (POLIS)?

Semak Star Atlas DAOhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Star Atlas DAO (POLIS)

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Star Atlas DAO tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Star Atlas DAO pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak POLIS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Star Atlas DAO di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Star Atlas DAO anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Star Atlas DAO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Star Atlas DAO (POLIS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Star Atlas DAO (POLIS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Star Atlas DAO.

Semak Star Atlas DAO ramalan harga sekarang!

Tokenomik Star Atlas DAO (POLIS)

Memahami tokenomik Star Atlas DAO (POLIS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POLIS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Star Atlas DAO (POLIS)

Mencari cara membeli Star Atlas DAO? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Star Atlas DAO di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

POLIS kepada Mata Wang Tempatan

1 Star Atlas DAO(POLIS) ke VND
1,955.46765
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke AUD
A$0.1107219
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke GBP
0.0542463
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke EUR
0.0624204
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke USD
$0.07431
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke MYR
RM0.312102
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke TRY
3.0675168
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke JPY
¥10.84926
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke ARS
ARS$108.6397338
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke RUB
6.1521249
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke INR
6.5407662
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke IDR
Rp1,218.1965264
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke KRW
102.6377151
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke PHP
4.2334407
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke EGP
￡E.3.5728248
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke BRL
R$0.393843
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke CAD
C$0.1018047
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke BDT
9.050958
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke NGN
111.0756156
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke COP
$290.2734375
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke ZAR
R.1.2900216
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke UAH
3.0593427
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke VES
Bs11.8896
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke CLP
$70.52019
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke PKR
Rs21.0921504
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke KZT
40.2106272
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke THB
฿2.3541408
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke TWD
NT$2.2382172
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke AED
د.إ0.2727177
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke CHF
Fr0.0579618
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke HKD
HK$0.5781318
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke AMD
֏28.416144
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke MAD
.د.م0.6665607
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke MXN
$1.3613592
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke SAR
ريال0.2786625
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke PLN
0.2667729
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke RON
лв0.3180468
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke SEK
kr0.6866244
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke BGN
лв0.1226115
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke HUF
Ft24.500007
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke CZK
1.5285567
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke KWD
د.ك0.02266455
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke ILS
0.2481954
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke AOA
Kz67.7387667
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke BHD
.د.ب0.02801487
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke BMD
$0.07431
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke DKK
kr0.4688961
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke HNL
L1.9491513
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke MUR
3.3625275
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke NAD
$1.2907647
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke NOK
kr0.7274949
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke NZD
$0.1240977
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke PAB
B/.0.07431
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke PGK
K0.3106158
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke QAR
ر.ق0.2704884
1 Star Atlas DAO(POLIS) ke RSD
дин.7.3633779

Star Atlas DAO Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Star Atlas DAO, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Star Atlas DAO Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Star Atlas DAO

Berapakah nilai Star Atlas DAO (POLIS) hari ini?
Harga langsung POLIS dalam USD ialah 0.07431 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa POLIS ke USD?
Harga semasa POLIS ke USD ialah $ 0.07431. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Star Atlas DAO?
Had pasaran untuk POLIS ialah $ 22.76M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran POLIS?
Bekalan edaran POLIS ialah 306.27M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POLIS?
POLIS mencapai harga ATH sebanyak 19.23019625 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POLIS?
POLIS melihat harga ATL sebanyak 0.04294035647935489 USD.
Berapakah jumlah dagangan POLIS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POLISialah $ 5.69K USD.
Adakah POLIS akan naik lebih tinggi tahun ini?
POLIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POLISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:42:01 (UTC+8)

Star Atlas DAO (POLIS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator POLIS-ke-USD

Jumlah

POLIS
POLIS
USD
USD

1 POLIS = 0.07431 USD

Berdagang POLIS

POLISUSDT
$0.07431
$0.07431$0.07431
+0.67%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan