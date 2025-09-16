Lagi Mengenai POLS

$0.19626
-1.96%1D
Polkastarter (POLS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:02:36 (UTC+8)

Polkastarter (POLS) Maklumat Harga (USD)

$ 0.19491
$ 0.20417
$ 0.19491
$ 0.20417
$ 7.50831978
$ 0.00147639
-1.12%

-1.96%

-1.69%

-1.69%

Polkastarter (POLS) harga masa nyata ialah $ 0.19619. Sepanjang 24 jam yang lalu, POLS didagangkan antara $ 0.19491 rendah dan $ 0.20417 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POLS sepanjang masa ialah $ 7.50831978, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00147639.

Dari segi prestasi jangka pendek, POLS telah berubah sebanyak -1.12% sejak sejam yang lalu, -1.96% dalam 24 jam dan -1.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Polkastarter (POLS) Maklumat Pasaran

No.924

$ 19.46M
$ 62.75K
$ 19.62M
99.21M
100,000,000
ETH

Had Pasaran semasa Polkastarter ialah $ 19.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.75K. Bekalan edaran POLS ialah 99.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.62M.

Polkastarter (POLS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Polkastarter hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0039236-1.96%
30 Hari$ +0.00071+0.36%
60 Hari$ -0.00467-2.33%
90 Hari$ +0.0178+9.97%
Perubahan Harga Polkastarter Hari Ini

Hari ini, POLS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0039236 (-1.96%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPolkastarter

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.00071 (+0.36%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Polkastarter

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, POLS mengalami perubahan sebanyak $ -0.00467 (-2.33%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Polkastarter

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0178 (+9.97%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Polkastarter (POLS)?

Semak Polkastarterhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Polkastarter (POLS)

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

Polkastarter tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Polkastarter pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak POLS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Polkastarter di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Polkastarter anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Polkastarter Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Polkastarter (POLS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Polkastarter (POLS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Polkastarter.

Semak Polkastarter ramalan harga sekarang!

Tokenomik Polkastarter (POLS)

Memahami tokenomik Polkastarter (POLS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POLS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Polkastarter (POLS)

Mencari cara membeli Polkastarter? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Polkastarter di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

POLS kepada Mata Wang Tempatan

Polkastarter Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Polkastarter, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Polkastarter Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Polkastarter

Berapakah nilai Polkastarter (POLS) hari ini?
Harga langsung POLS dalam USD ialah 0.19619 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa POLS ke USD?
Harga semasa POLS ke USD ialah $ 0.19619. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Polkastarter?
Had pasaran untuk POLS ialah $ 19.46M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran POLS?
Bekalan edaran POLS ialah 99.21M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POLS?
POLS mencapai harga ATH sebanyak 7.50831978 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POLS?
POLS melihat harga ATL sebanyak 0.00147639 USD.
Berapakah jumlah dagangan POLS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POLSialah $ 62.75K USD.
Adakah POLS akan naik lebih tinggi tahun ini?
POLS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POLSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:02:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

