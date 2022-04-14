Tokenomik Polkastarter (POLS)

Lihat cerapan utama tentang Polkastarter (POLS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Polkastarter (POLS) Maklumat

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

Laman Web Rasmi:
https://www.polkastarter.com/
Kertas putih:
https://docs.polkastarter.com/
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa

Polkastarter (POLS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Polkastarter (POLS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 19.43M

Jumlah Bekalan:
$ 100.00M

Bekalan Edaran:
$ 99.21M

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 19.59M

Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 7.6884

Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00147639

Harga Semasa:
$ 0.19588


Tokenomik Polkastarter (POLS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Polkastarter (POLS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token POLS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token POLS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik POLS, terokai POLS harga langsung token!

Cara Membeli POLS

Berminat untuk menambah Polkastarter (POLS) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli POLS, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Polkastarter (POLS) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga POLS membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

POLS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju POLS? Halaman ramalan harga POLS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.