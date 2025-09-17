Lagi Mengenai POLYDOGE

Maklumat Harga POLYDOGE

Kertas putih POLYDOGE

Laman Web Rasmi POLYDOGE

Tokenomik POLYDOGE

Ramalan Harga POLYDOGE

Sejarah POLYDOGE

POLYDOGE Panduan Membeli

Penukar Mata Wang POLYDOGE-ke-Fiat

POLYDOGE Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

PolyDoge Logo

PolyDogeHargae(POLYDOGE)

1 POLYDOGE ke USD Harga Langsung:

$0.000000004579
$0.000000004579$0.000000004579
+0.02%1D
USD
PolyDoge (POLYDOGE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:15:29 (UTC+8)

PolyDoge (POLYDOGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000004514
$ 0.000000004514$ 0.000000004514
24J Rendah
$ 0.000000004591
$ 0.000000004591$ 0.000000004591
24J Tinggi

$ 0.000000004514
$ 0.000000004514$ 0.000000004514

$ 0.000000004591
$ 0.000000004591$ 0.000000004591

$ 0.000000089459255664
$ 0.000000089459255664$ 0.000000089459255664

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

+0.02%

+2.59%

+2.59%

PolyDoge (POLYDOGE) harga masa nyata ialah $ 0.000000004579. Sepanjang 24 jam yang lalu, POLYDOGE didagangkan antara $ 0.000000004514 rendah dan $ 0.000000004591 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POLYDOGE sepanjang masa ialah $ 0.000000089459255664, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POLYDOGE telah berubah sebanyak +0.52% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +2.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PolyDoge (POLYDOGE) Maklumat Pasaran

No.3919

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 150.78K
$ 150.78K$ 150.78K

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

0.00
0.00 0.00

868,093,485,320,190
868,093,485,320,190 868,093,485,320,190

868,093,485,320,190
868,093,485,320,190 868,093,485,320,190

0.00%

MATIC

Had Pasaran semasa PolyDoge ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 150.78K. Bekalan edaran POLYDOGE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 868093485320190. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.98M.

PolyDoge (POLYDOGE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PolyDoge hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000000092+0.02%
30 Hari$ -0.000000000251-5.20%
60 Hari$ -0.000000000487-9.62%
90 Hari$ -0.000000000498-9.81%
Perubahan Harga PolyDoge Hari Ini

Hari ini, POLYDOGE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.00000000000092 (+0.02%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPolyDoge

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.000000000251 (-5.20%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PolyDoge

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, POLYDOGE mengalami perubahan sebanyak $ -0.000000000487 (-9.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PolyDoge

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.000000000498 (-9.81%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PolyDoge (POLYDOGE)?

Semak PolyDogehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PolyDoge (POLYDOGE)

PolyDoge is crypto from the future. Clean, green, instant and cheap to use.

PolyDoge tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PolyDoge pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak POLYDOGE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PolyDoge di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PolyDoge anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PolyDoge Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PolyDoge (POLYDOGE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PolyDoge (POLYDOGE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PolyDoge.

Semak PolyDoge ramalan harga sekarang!

Tokenomik PolyDoge (POLYDOGE)

Memahami tokenomik PolyDoge (POLYDOGE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POLYDOGE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PolyDoge (POLYDOGE)

Mencari cara membeli PolyDoge? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PolyDoge di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

POLYDOGE kepada Mata Wang Tempatan

1 PolyDoge(POLYDOGE) ke VND
0.000120496385
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke AUD
A$0.00000000682271
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke GBP
0.00000000334267
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke EUR
0.00000000384636
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke USD
$0.000000004579
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke MYR
RM0.0000000192318
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke TRY
0.00000018897533
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke JPY
¥0.000000668534
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke ARS
ARS$0.00000670420548
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke RUB
0.00000038092701
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke INR
0.000000402952
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke IDR
Rp0.00007506556176
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke KRW
0.00000632456059
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke PHP
0.00000026063668
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke EGP
￡E.0.00000022011253
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke BRL
R$0.0000000242687
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke CAD
C$0.00000000627323
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke BDT
0.0000005577222
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke NGN
0.00000684450604
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke COP
$0.00001781711795
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke ZAR
R.0.00000007949144
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke UAH
0.00000018851743
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke VES
Bs0.00000073264
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke CLP
$0.00000435005
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke PKR
Rs0.00000129970336
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke KZT
0.00000247778848
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke THB
฿0.0000001451543
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke TWD
NT$0.00000013787369
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke AED
د.إ0.00000001680493
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke CHF
Fr0.00000000357162
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke HKD
HK$0.00000003562462
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke AMD
֏0.0000017510096
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke MAD
.د.م0.00000004107363
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke MXN
$0.00000008370412
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke SAR
ريال0.00000001717125
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke PLN
0.00000001639282
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke RON
лв0.00000001955233
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke SEK
kr0.00000004226417
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke BGN
лв0.00000000755535
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke HUF
Ft0.00000150525467
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke CZK
0.00000009391529
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke KWD
د.ك0.000000001392016
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke ILS
0.00000001524807
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke AOA
Kz0.00000417407903
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke BHD
.د.ب0.000000001721704
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke BMD
$0.000000004579
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke DKK
kr0.00000002880191
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke HNL
L0.00000012010717
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke MUR
0.00000020719975
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke NAD
$0.00000007953723
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke NOK
kr0.00000004473683
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke NZD
$0.00000000764693
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke PAB
B/.0.000000004579
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke PGK
K0.00000001914022
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke QAR
ر.ق0.00000001666756
1 PolyDoge(POLYDOGE) ke RSD
дин.0.00000045263415

PolyDoge Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PolyDoge, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web PolyDoge Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PolyDoge

Berapakah nilai PolyDoge (POLYDOGE) hari ini?
Harga langsung POLYDOGE dalam USD ialah 0.000000004579 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa POLYDOGE ke USD?
Harga semasa POLYDOGE ke USD ialah $ 0.000000004579. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PolyDoge?
Had pasaran untuk POLYDOGE ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran POLYDOGE?
Bekalan edaran POLYDOGE ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POLYDOGE?
POLYDOGE mencapai harga ATH sebanyak 0.000000089459255664 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POLYDOGE?
POLYDOGE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan POLYDOGE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POLYDOGEialah $ 150.78K USD.
Adakah POLYDOGE akan naik lebih tinggi tahun ini?
POLYDOGE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POLYDOGEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:15:29 (UTC+8)

PolyDoge (POLYDOGE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator POLYDOGE-ke-USD

Jumlah

POLYDOGE
POLYDOGE
USD
USD

1 POLYDOGE = 0.0000 USD

Berdagang POLYDOGE

POLYDOGEUSDT
$0.000000004579
$0.000000004579$0.000000004579
0.00%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan