POLYX Harga Hari Ini

Harga langsung POLYX (POLYX) hari ini ialah $ 0.0762, dengan 0.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POLYX kepada USD penukaran adalah $ 0.0762 setiap POLYX.

POLYX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- POLYX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POLYX didagangkan antara $ 0.0762 (rendah) dan $ 0.0784 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, POLYX dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -5.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 332.41.

POLYX (POLYX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 332.41$ 332.41 $ 332.41 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 91.29M$ 91.29M $ 91.29M Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan 1,197,990,594 1,197,990,594 1,197,990,594 Rantaian Blok Awam POLYMESH

