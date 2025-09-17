Lagi Mengenai POND

Marlin POND Logo

Marlin PONDHargae(POND)

1 POND ke USD Harga Langsung:

$0.008387
$0.008387$0.008387
-0.07%1D
USD
Marlin POND (POND) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:50:13 (UTC+8)

Marlin POND (POND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.008232
$ 0.008232$ 0.008232
24J Rendah
$ 0.008418
$ 0.008418$ 0.008418
24J Tinggi

$ 0.008232
$ 0.008232$ 0.008232

$ 0.008418
$ 0.008418$ 0.008418

$ 0.38450229
$ 0.38450229$ 0.38450229

$ 0.006417827512672913
$ 0.006417827512672913$ 0.006417827512672913

0.00%

-0.06%

+0.90%

+0.90%

Marlin POND (POND) harga masa nyata ialah $ 0.008389. Sepanjang 24 jam yang lalu, POND didagangkan antara $ 0.008232 rendah dan $ 0.008418 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POND sepanjang masa ialah $ 0.38450229, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.006417827512672913.

Dari segi prestasi jangka pendek, POND telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +0.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Marlin POND (POND) Maklumat Pasaran

No.490

$ 68.81M
$ 68.81M$ 68.81M

$ 159.44K
$ 159.44K$ 159.44K

$ 83.89M
$ 83.89M$ 83.89M

8.20B
8.20B 8.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2020-12-22 00:00:00

ETH

Had Pasaran semasa Marlin POND ialah $ 68.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 159.44K. Bekalan edaran POND ialah 8.20B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 83.89M.

Marlin POND (POND) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Marlin POND hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000588-0.06%
30 Hari$ -0.001963-18.97%
60 Hari$ -0.000487-5.49%
90 Hari$ +0.000974+13.13%
Perubahan Harga Marlin POND Hari Ini

Hari ini, POND mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00000588 (-0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariMarlin POND

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.001963 (-18.97%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Marlin POND

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, POND mengalami perubahan sebanyak $ -0.000487 (-5.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Marlin POND

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000974 (+13.13%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Marlin POND (POND)?

Semak Marlin PONDhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Marlin POND (POND)

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Marlin POND pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak POND ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Marlin POND di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Marlin POND anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Marlin POND Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Marlin POND (POND) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Marlin POND (POND) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Marlin POND.

Semak Marlin POND ramalan harga sekarang!

Tokenomik Marlin POND (POND)

Memahami tokenomik Marlin POND (POND) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POND dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Marlin POND (POND)

Mencari cara membeli Marlin POND? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Marlin POND di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

POND kepada Mata Wang Tempatan

1 Marlin POND(POND) ke VND
220.756535
1 Marlin POND(POND) ke AUD
A$0.01249961
1 Marlin POND(POND) ke GBP
0.00612397
1 Marlin POND(POND) ke EUR
0.00704676
1 Marlin POND(POND) ke USD
$0.008389
1 Marlin POND(POND) ke MYR
RM0.0352338
1 Marlin POND(POND) ke TRY
0.34621403
1 Marlin POND(POND) ke JPY
¥1.224794
1 Marlin POND(POND) ke ARS
ARS$12.31857538
1 Marlin POND(POND) ke RUB
0.6979648
1 Marlin POND(POND) ke INR
0.73806422
1 Marlin POND(POND) ke IDR
Rp137.52456816
1 Marlin POND(POND) ke KRW
11.57103159
1 Marlin POND(POND) ke PHP
0.47691465
1 Marlin POND(POND) ke EGP
￡E.0.40334312
1 Marlin POND(POND) ke BRL
R$0.04437781
1 Marlin POND(POND) ke CAD
C$0.01149293
1 Marlin POND(POND) ke BDT
1.0217802
1 Marlin POND(POND) ke NGN
12.53954164
1 Marlin POND(POND) ke COP
$32.389929
1 Marlin POND(POND) ke ZAR
R.0.14529748
1 Marlin POND(POND) ke UAH
0.34537513
1 Marlin POND(POND) ke VES
Bs1.34224
1 Marlin POND(POND) ke CLP
$7.961161
1 Marlin POND(POND) ke PKR
Rs2.38113376
1 Marlin POND(POND) ke KZT
4.53945568
1 Marlin POND(POND) ke THB
฿0.26567963
1 Marlin POND(POND) ke TWD
NT$0.2525089
1 Marlin POND(POND) ke AED
د.إ0.03078763
1 Marlin POND(POND) ke CHF
Fr0.00654342
1 Marlin POND(POND) ke HKD
HK$0.06526642
1 Marlin POND(POND) ke AMD
֏3.2079536
1 Marlin POND(POND) ke MAD
.د.م0.07524933
1 Marlin POND(POND) ke MXN
$0.15343481
1 Marlin POND(POND) ke SAR
ريال0.03145875
1 Marlin POND(POND) ke PLN
0.03003262
1 Marlin POND(POND) ke RON
лв0.03573714
1 Marlin POND(POND) ke SEK
kr0.07734658
1 Marlin POND(POND) ke BGN
лв0.01384185
1 Marlin POND(POND) ke HUF
Ft2.75318591
1 Marlin POND(POND) ke CZK
0.17180672
1 Marlin POND(POND) ke KWD
د.ك0.002550256
1 Marlin POND(POND) ke ILS
0.02793537
1 Marlin POND(POND) ke AOA
Kz7.64716073
1 Marlin POND(POND) ke BHD
.د.ب0.003162653
1 Marlin POND(POND) ke BMD
$0.008389
1 Marlin POND(POND) ke DKK
kr0.05268292
1 Marlin POND(POND) ke HNL
L0.22004347
1 Marlin POND(POND) ke MUR
0.37960225
1 Marlin POND(POND) ke NAD
$0.14571693
1 Marlin POND(POND) ke NOK
kr0.08179275
1 Marlin POND(POND) ke NZD
$0.01400963
1 Marlin POND(POND) ke PAB
B/.0.008389
1 Marlin POND(POND) ke PGK
K0.03506602
1 Marlin POND(POND) ke QAR
ر.ق0.03053596
1 Marlin POND(POND) ke RSD
дин.0.82824597

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Marlin POND

Berapakah nilai Marlin POND (POND) hari ini?
Harga langsung POND dalam USD ialah 0.008389 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa POND ke USD?
Harga semasa POND ke USD ialah $ 0.008389. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Marlin POND?
Had pasaran untuk POND ialah $ 68.81M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran POND?
Bekalan edaran POND ialah 8.20B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POND?
POND mencapai harga ATH sebanyak 0.38450229 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POND?
POND melihat harga ATL sebanyak 0.006417827512672913 USD.
Berapakah jumlah dagangan POND?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PONDialah $ 159.44K USD.
Adakah POND akan naik lebih tinggi tahun ini?
POND mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PONDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:50:13 (UTC+8)

Marlin POND (POND) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

