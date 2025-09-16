Lagi Mengenai PONKE

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:42:08 (UTC+8)

PONKE (PONKE) Maklumat Harga (USD)

PONKE (PONKE) harga masa nyata ialah $ 0.10137. Sepanjang 24 jam yang lalu, PONKE didagangkan antara $ 0.09854 rendah dan $ 0.10352 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PONKE sepanjang masa ialah $ 0.8408567660617136, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.002254494911627271.

Dari segi prestasi jangka pendek, PONKE telah berubah sebanyak -0.25% sejak sejam yang lalu, +0.18% dalam 24 jam dan -4.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PONKE (PONKE) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa PONKE ialah $ 56.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 388.39K. Bekalan edaran PONKE ialah 555.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 555544226. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.32M.

PONKE (PONKE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PONKE hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000182+0.18%
30 Hari$ -0.01617-13.76%
60 Hari$ -0.0578-36.32%
90 Hari$ -0.0124-10.90%
Perubahan Harga PONKE Hari Ini

Hari ini, PONKE mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000182 (+0.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPONKE

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01617 (-13.76%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PONKE

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PONKE mengalami perubahan sebanyak $ -0.0578 (-36.32%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PONKE

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0124 (-10.90%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PONKE (PONKE)?

Semak PONKEhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PONKE (PONKE)

PONKE is a memecoin on Solana chain.

PONKE tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PONKE pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PONKE ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PONKE di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PONKE anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PONKE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PONKE (PONKE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PONKE (PONKE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PONKE.

Semak PONKE ramalan harga sekarang!

Tokenomik PONKE (PONKE)

Memahami tokenomik PONKE (PONKE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PONKE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PONKE (PONKE)

Mencari cara membeli PONKE? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PONKE di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PONKE kepada Mata Wang Tempatan

PONKE Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PONKE, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web PONKE Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PONKE

Berapakah nilai PONKE (PONKE) hari ini?
Harga langsung PONKE dalam USD ialah 0.10137 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PONKE ke USD?
Harga semasa PONKE ke USD ialah $ 0.10137. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PONKE?
Had pasaran untuk PONKE ialah $ 56.32M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PONKE?
Bekalan edaran PONKE ialah 555.54M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PONKE?
PONKE mencapai harga ATH sebanyak 0.8408567660617136 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PONKE?
PONKE melihat harga ATL sebanyak 0.002254494911627271 USD.
Berapakah jumlah dagangan PONKE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PONKEialah $ 388.39K USD.
Adakah PONKE akan naik lebih tinggi tahun ini?
PONKE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PONKEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:42:08 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

