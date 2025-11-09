Zypher Network Harga Hari Ini

Harga langsung Zypher Network (POP) hari ini ialah $ 0.001087, dengan 3.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POP kepada USD penukaran adalah $ 0.001087 setiap POP.

Zypher Network kini berada pada kedudukan #1887 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.64M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.50B POP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POP didagangkan antara $ 0.001046 (rendah) dan $ 0.00118 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0122852444917876, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000910956106492917.

Dalam prestasi jangka pendek, POP dipindahkan +0.55% dalam sejam terakhir dan -77.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.70K.

Zypher Network (POP) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.1887 Modal Pasaran $ 1.64M Kelantangan (24J) $ 63.70K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.87M Bekalan Peredaran 1.50B Bekalan Maks 10,000,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000,000 Kadar Peredaran 15.04% Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa Zypher Network ialah $ 1.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.70K. Bekalan edaran POP ialah 1.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.87M.