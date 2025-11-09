BursaDEX+
Harga Zypher Network langsung hari ini ialah 0.001087 USD.POP modal pasaran ialah 1,635,029.165942 USD.

Zypher Network Logo

Zypher NetworkHargae(POP)

1 POP ke USD Harga Langsung:

$0.001087
$0.001087$0.001087
-3.11%1D
USD
Zypher Network (POP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:27:09 (UTC+8)

Zypher Network Harga Hari Ini

Harga langsung Zypher Network (POP) hari ini ialah $ 0.001087, dengan 3.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa POP kepada USD penukaran adalah $ 0.001087 setiap POP.

Zypher Network kini berada pada kedudukan #1887 mengikut permodalan pasaran pada $ 1.64M, dengan bekalan edaran sebanyak 1.50B POP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, POP didagangkan antara $ 0.001046 (rendah) dan $ 0.00118 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0122852444917876, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000910956106492917.

Dalam prestasi jangka pendek, POP dipindahkan +0.55% dalam sejam terakhir dan -77.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 63.70K.

Zypher Network (POP) Maklumat Pasaran

No.1887

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 63.70K
$ 63.70K$ 63.70K

$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M

1.50B
1.50B 1.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

15.04%

BSC

Had Pasaran semasa Zypher Network ialah $ 1.64M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 63.70K. Bekalan edaran POP ialah 1.50B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.87M.

Zypher Network Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.001046
$ 0.001046$ 0.001046
24J Rendah
$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118
24J Tinggi

$ 0.001046
$ 0.001046$ 0.001046

$ 0.00118
$ 0.00118$ 0.00118

$ 0.0122852444917876
$ 0.0122852444917876$ 0.0122852444917876

$ 0.000910956106492917
$ 0.000910956106492917$ 0.000910956106492917

+0.55%

-3.11%

-77.54%

-77.54%

Zypher Network (POP) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Zypher Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00003489-3.11%
30 Hari$ -0.005015-82.19%
60 Hari$ -0.00578-84.18%
90 Hari$ +0.000087+8.70%
Perubahan Harga Zypher Network Hari Ini

Hari ini, POP mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.00003489 (-3.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariZypher Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.005015 (-82.19%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Zypher Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, POP mengalami perubahan sebanyak $ -0.00578 (-84.18%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Zypher Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.000087 (+8.70%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Analisis AI untuk Zypher Network

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Zypher Network pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Zypher Network?

Zypher Network (POP) prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Network adoption and user growth
4. Technology developments and platform updates
5. Partnership announcements and integrations
6. Regulatory news affecting gaming/DeFi tokens
7. Token utility and staking rewards
8. Competition from similar blockchain gaming platforms
9. Bitcoin and Ethereum price movements
10. Social media buzz and community engagement

Mengapa orang ingin tahu harga Zypher Network hari ini?

People want to know Zypher Network (POP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio value, timing market entry/exit points, assessing investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Ramalan Harga untuk Zypher Network

Zypher Network (POP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran POP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Zypher Network (POP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Zypher Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Perihal Zypher Network

POP Network Token (POP) is a decentralized cryptocurrency that operates on the Ethereum blockchain. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions within the POP Network, a decentralized media platform. The network aims to disrupt the traditional media industry by enabling direct, decentralized exchange of digital content, with POP serving as the medium of exchange. Users can earn, stake, and spend POP tokens within the ecosystem, which supports various forms of digital content such as videos, music, podcasts, and more. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, aligning with the network's goal of decentralization and democratization of content distribution.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Zypher Network dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Zypher Network? Membeli POP adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Zypher Network. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Zypher Network (POP) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 1.50B token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Zypher Network akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Apa yang boleh anda lakukan dengan Zypher Network

Memiliki Zypher Network membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Zypher Network (POP) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Apakah itu Zypher Network (POP)

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Zypher Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Zypher Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Zypher Network

Berapakah nilai 1 Zypher Network pada tahun 2030?
Jika Zypher Network berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Zypher Network berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-09 23:27:09 (UTC+8)

