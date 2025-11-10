Tokenomik Zypher Network (POP)

Tokenomik Zypher Network (POP)

Lihat cerapan utama tentang Zypher Network (POP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Zypher Network (POP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Zypher Network (POP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.62M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.50B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.76M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.012688
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000910956106492917
Harga Semasa:
$ 0.001076
Zypher Network (POP) Maklumat

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Laman Web Rasmi:
https://zypher.network/
Kertas putih:
https://zypher.network/whitepaper
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0xA3cfB853339b77F385B994799B015cB04b208Fe6

Tokenomik Zypher Network (POP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Zypher Network (POP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token POP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token POP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik POP, terokai POP harga langsung token!

