POPCAT (POPCAT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:50:20 (UTC+8)

POPCAT (POPCAT) Maklumat Harga (USD)

POPCAT (POPCAT) harga masa nyata ialah $ 0.2732. Sepanjang 24 jam yang lalu, POPCAT didagangkan antara $ 0.2601 rendah dan $ 0.2757 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POPCAT sepanjang masa ialah $ 2.067410259204997, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000008429262052485.

Dari segi prestasi jangka pendek, POPCAT telah berubah sebanyak +0.55% sejak sejam yang lalu, +0.18% dalam 24 jam dan +4.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

POPCAT (POPCAT) Maklumat Pasaran

No.178

$ 267.73M
$ 267.73M$ 267.73M

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

$ 267.73M
$ 267.73M$ 267.73M

979.97M
979.97M 979.97M

979,973,220.96
979,973,220.96 979,973,220.96

979,973,220.96
979,973,220.96 979,973,220.96

99.99%

0.01%

SOL

Had Pasaran semasa POPCAT ialah $ 267.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.66M. Bekalan edaran POPCAT ialah 979.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979973220.96. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 267.73M.

POPCAT (POPCAT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk POPCAT hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000492+0.18%
30 Hari$ -0.0268-8.94%
60 Hari$ -0.101-27.00%
90 Hari$ -0.0195-6.67%
Perubahan Harga POPCAT Hari Ini

Hari ini, POPCAT mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.000492 (+0.18%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPOPCAT

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0268 (-8.94%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari POPCAT

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, POPCAT mengalami perubahan sebanyak $ -0.101 (-27.00%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari POPCAT

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0195 (-6.67%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga POPCAT (POPCAT)?

Semak POPCAThalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu POPCAT (POPCAT)

Popcat is a meme coin on the Solana chain.

POPCAT tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus POPCAT pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak POPCAT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang POPCAT di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian POPCAT anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

POPCAT Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai POPCAT (POPCAT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset POPCAT (POPCAT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk POPCAT.

Semak POPCAT ramalan harga sekarang!

Tokenomik POPCAT (POPCAT)

Memahami tokenomik POPCAT (POPCAT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token POPCAT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli POPCAT (POPCAT)

Mencari cara membeli POPCAT? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah POPCAT di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

POPCAT kepada Mata Wang Tempatan

POPCAT Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang POPCAT, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web POPCAT Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai POPCAT

Berapakah nilai POPCAT (POPCAT) hari ini?
Harga langsung POPCAT dalam USD ialah 0.2732 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa POPCAT ke USD?
Harga semasa POPCAT ke USD ialah $ 0.2732. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran POPCAT?
Had pasaran untuk POPCAT ialah $ 267.73M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran POPCAT?
Bekalan edaran POPCAT ialah 979.97M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POPCAT?
POPCAT mencapai harga ATH sebanyak 2.067410259204997 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POPCAT?
POPCAT melihat harga ATL sebanyak 0.000008429262052485 USD.
Berapakah jumlah dagangan POPCAT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk POPCATialah $ 2.66M USD.
Adakah POPCAT akan naik lebih tinggi tahun ini?
POPCAT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak POPCATramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:50:20 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

