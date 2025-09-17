Apakah itu PortugalNationalTeam (POR)

One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PortugalNationalTeam Berapakah nilai PortugalNationalTeam (POR) hari ini? Harga langsung POR dalam USD ialah 0.8305 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa POR ke USD? $ 0.8305 . Lihat Harga semasa POR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran PortugalNationalTeam? Had pasaran untuk POR ialah $ 4.63M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran POR? Bekalan edaran POR ialah 5.58M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) POR? POR mencapai harga ATH sebanyak 7.238832958419752 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa POR? POR melihat harga ATL sebanyak 0.2656811220211176 USD . Berapakah jumlah dagangan POR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PORialah $ 24.92K USD . Adakah POR akan naik lebih tinggi tahun ini? POR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PORramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

