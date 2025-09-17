Lagi Mengenai PORK

Maklumat Harga PORK

Laman Web Rasmi PORK

Tokenomik PORK

Ramalan Harga PORK

Sejarah PORK

PORK Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PORK-ke-Fiat

PORK Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

PepeFork Logo

PepeForkHargae(PORK)

1 PORK ke USD Harga Langsung:

$0.00000004075
$0.00000004075$0.00000004075
+0.56%1D
USD
PepeFork (PORK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:15:52 (UTC+8)

PepeFork (PORK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000003916
$ 0.00000003916$ 0.00000003916
24J Rendah
$ 0.00000004149
$ 0.00000004149$ 0.00000004149
24J Tinggi

$ 0.00000003916
$ 0.00000003916$ 0.00000003916

$ 0.00000004149
$ 0.00000004149$ 0.00000004149

$ 0.000000913198290984
$ 0.000000913198290984$ 0.000000913198290984

$ 0.000000000222312258
$ 0.000000000222312258$ 0.000000000222312258

+1.21%

+0.56%

-8.30%

-8.30%

PepeFork (PORK) harga masa nyata ialah $ 0.00000004071. Sepanjang 24 jam yang lalu, PORK didagangkan antara $ 0.00000003916 rendah dan $ 0.00000004149 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PORK sepanjang masa ialah $ 0.000000913198290984, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000000000222312258.

Dari segi prestasi jangka pendek, PORK telah berubah sebanyak +1.21% sejak sejam yang lalu, +0.56% dalam 24 jam dan -8.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PepeFork (PORK) Maklumat Pasaran

No.1011

$ 16.59M
$ 16.59M$ 16.59M

$ 53.45K
$ 53.45K$ 53.45K

$ 17.13M
$ 17.13M$ 17.13M

407.62T
407.62T 407.62T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

96.89%

ETH

Had Pasaran semasa PepeFork ialah $ 16.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 53.45K. Bekalan edaran PORK ialah 407.62T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.13M.

PepeFork (PORK) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk PepeFork hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000002269+0.56%
30 Hari$ -0.00000002383-36.93%
60 Hari$ -0.0000000452-52.62%
90 Hari$ +0.00000001691+71.05%
Perubahan Harga PepeFork Hari Ini

Hari ini, PORK mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0000000002269 (+0.56%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPepeFork

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00000002383 (-36.93%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari PepeFork

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PORK mengalami perubahan sebanyak $ -0.0000000452 (-52.62%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari PepeFork

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.00000001691 (+71.05%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga PepeFork (PORK)?

Semak PepeForkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu PepeFork (PORK)

PepeFork is a meme coin on Ethereum.

PepeFork tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus PepeFork pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PORK ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang PepeFork di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian PepeFork anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

PepeFork Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PepeFork (PORK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PepeFork (PORK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PepeFork.

Semak PepeFork ramalan harga sekarang!

Tokenomik PepeFork (PORK)

Memahami tokenomik PepeFork (PORK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PORK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli PepeFork (PORK)

Mencari cara membeli PepeFork? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah PepeFork di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PORK kepada Mata Wang Tempatan

1 PepeFork(PORK) ke VND
0.00107128365
1 PepeFork(PORK) ke AUD
A$0.0000000606579
1 PepeFork(PORK) ke GBP
0.0000000297183
1 PepeFork(PORK) ke EUR
0.0000000341964
1 PepeFork(PORK) ke USD
$0.00000004071
1 PepeFork(PORK) ke MYR
RM0.000000170982
1 PepeFork(PORK) ke TRY
0.0000016801017
1 PepeFork(PORK) ke JPY
¥0.00000594366
1 PepeFork(PORK) ke ARS
ARS$0.0000596043252
1 PepeFork(PORK) ke RUB
0.0000033866649
1 PepeFork(PORK) ke INR
0.00000358248
1 PepeFork(PORK) ke IDR
Rp0.0006673769424
1 PepeFork(PORK) ke KRW
0.0000562290591
1 PepeFork(PORK) ke PHP
0.0000023172132
1 PepeFork(PORK) ke EGP
￡E.0.0000019569297
1 PepeFork(PORK) ke BRL
R$0.000000215763
1 PepeFork(PORK) ke CAD
C$0.0000000557727
1 PepeFork(PORK) ke BDT
0.000004958478
1 PepeFork(PORK) ke NGN
0.0000608516796
1 PepeFork(PORK) ke COP
$0.0001584046455
1 PepeFork(PORK) ke ZAR
R.0.0000007067256
1 PepeFork(PORK) ke UAH
0.0000016760307
1 PepeFork(PORK) ke VES
Bs0.0000065136
1 PepeFork(PORK) ke CLP
$0.0000386745
1 PepeFork(PORK) ke PKR
Rs0.0000115551264
1 PepeFork(PORK) ke KZT
0.0000220289952
1 PepeFork(PORK) ke THB
฿0.000001290507
1 PepeFork(PORK) ke TWD
NT$0.0000012257781
1 PepeFork(PORK) ke AED
د.إ0.0000001494057
1 PepeFork(PORK) ke CHF
Fr0.0000000317538
1 PepeFork(PORK) ke HKD
HK$0.0000003167238
1 PepeFork(PORK) ke AMD
֏0.000015567504
1 PepeFork(PORK) ke MAD
.د.م0.0000003651687
1 PepeFork(PORK) ke MXN
$0.0000007441788
1 PepeFork(PORK) ke SAR
ريال0.0000001526625
1 PepeFork(PORK) ke PLN
0.0000001457418
1 PepeFork(PORK) ke RON
лв0.0000001738317
1 PepeFork(PORK) ke SEK
kr0.0000003757533
1 PepeFork(PORK) ke BGN
лв0.0000000671715
1 PepeFork(PORK) ke HUF
Ft0.0000133825983
1 PepeFork(PORK) ke CZK
0.0000008349621
1 PepeFork(PORK) ke KWD
د.ك0.00000001237584
1 PepeFork(PORK) ke ILS
0.0000001355643
1 PepeFork(PORK) ke AOA
Kz0.0000371100147
1 PepeFork(PORK) ke BHD
.د.ب0.00000001530696
1 PepeFork(PORK) ke BMD
$0.00000004071
1 PepeFork(PORK) ke DKK
kr0.0000002560659
1 PepeFork(PORK) ke HNL
L0.0000010678233
1 PepeFork(PORK) ke MUR
0.0000018421275
1 PepeFork(PORK) ke NAD
$0.0000007071327
1 PepeFork(PORK) ke NOK
kr0.0000003977367
1 PepeFork(PORK) ke NZD
$0.0000000679857
1 PepeFork(PORK) ke PAB
B/.0.00000004071
1 PepeFork(PORK) ke PGK
K0.0000001701678
1 PepeFork(PORK) ke QAR
ر.ق0.0000001481844
1 PepeFork(PORK) ke RSD
дин.0.0000040241835

PepeFork Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang PepeFork, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web PepeFork Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PepeFork

Berapakah nilai PepeFork (PORK) hari ini?
Harga langsung PORK dalam USD ialah 0.00000004071 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PORK ke USD?
Harga semasa PORK ke USD ialah $ 0.00000004071. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PepeFork?
Had pasaran untuk PORK ialah $ 16.59M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PORK?
Bekalan edaran PORK ialah 407.62T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PORK?
PORK mencapai harga ATH sebanyak 0.000000913198290984 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PORK?
PORK melihat harga ATL sebanyak 0.000000000222312258 USD.
Berapakah jumlah dagangan PORK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PORKialah $ 53.45K USD.
Adakah PORK akan naik lebih tinggi tahun ini?
PORK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PORKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:15:52 (UTC+8)

PepeFork (PORK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PORK-ke-USD

Jumlah

PORK
PORK
USD
USD

1 PORK = 0.00000 USD

Berdagang PORK

PORKUSDT
$0.00000004075
$0.00000004075$0.00000004075
+0.49%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan