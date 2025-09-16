Lagi Mengenai PORT3

Port3 Network (PORT3) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:02:50 (UTC+8)

Port3 Network (PORT3) Maklumat Harga (USD)

Port3 Network (PORT3) harga masa nyata ialah $ 0.03078. Sepanjang 24 jam yang lalu, PORT3 didagangkan antara $ 0.02985 rendah dan $ 0.03237 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PORT3 sepanjang masa ialah $ 0.32825507030864065, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.011041491512868788.

Dari segi prestasi jangka pendek, PORT3 telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan -6.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Port3 Network (PORT3) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Port3 Network ialah $ 15.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 61.44K. Bekalan edaran PORT3 ialah 499.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.78M.

Port3 Network (PORT3) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Port3 Network hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ -0.01414-31.48%
60 Hari$ +0.00862+38.89%
90 Hari$ -0.01651-34.92%
Perubahan Harga Port3 Network Hari Ini

Hari ini, PORT3 mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPort3 Network

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.01414 (-31.48%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Port3 Network

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PORT3 mengalami perubahan sebanyak $ +0.00862 (+38.89%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Port3 Network

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.01651 (-34.92%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Port3 Network (PORT3)?

Semak Port3 Networkhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Port3 Network (PORT3)

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Port3 Network tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Port3 Network pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PORT3 ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Port3 Network di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Port3 Network anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Port3 Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Port3 Network (PORT3) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Port3 Network (PORT3) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Port3 Network.

Semak Port3 Network ramalan harga sekarang!

Tokenomik Port3 Network (PORT3)

Memahami tokenomik Port3 Network (PORT3) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PORT3 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Port3 Network (PORT3)

Mencari cara membeli Port3 Network? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Port3 Network di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PORT3 kepada Mata Wang Tempatan

Port3 Network Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Port3 Network, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Port3 Network Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Port3 Network

Berapakah nilai Port3 Network (PORT3) hari ini?
Harga langsung PORT3 dalam USD ialah 0.03078 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PORT3 ke USD?
Harga semasa PORT3 ke USD ialah $ 0.03078. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Port3 Network?
Had pasaran untuk PORT3 ialah $ 15.39M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PORT3?
Bekalan edaran PORT3 ialah 499.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PORT3?
PORT3 mencapai harga ATH sebanyak 0.32825507030864065 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PORT3?
PORT3 melihat harga ATL sebanyak 0.011041491512868788 USD.
Berapakah jumlah dagangan PORT3?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PORT3ialah $ 61.44K USD.
Adakah PORT3 akan naik lebih tinggi tahun ini?
PORT3 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PORT3ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:02:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

