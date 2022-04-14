Tokenomik Port3 Network (PORT3)

Lihat cerapan utama tentang Port3 Network (PORT3), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Port3 Network (PORT3) Maklumat

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Laman Web Rasmi:
https://port3.io/
Kertas putih:
https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb
Peneroka Blok:
https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343

Port3 Network (PORT3) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Port3 Network (PORT3), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 18.46M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 499.85M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 36.94M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.32968
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.011041491512868788
Harga Semasa:
$ 0.03694
Tokenomik Port3 Network (PORT3): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Port3 Network (PORT3) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PORT3 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PORT3 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PORT3, terokai PORT3 harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.