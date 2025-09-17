Lagi Mengenai PORTO

Maklumat Harga PORTO

Laman Web Rasmi PORTO

Tokenomik PORTO

Ramalan Harga PORTO

Sejarah PORTO

PORTO Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PORTO-ke-Fiat

PORTO Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

FC Porto Fan Token Logo

FC Porto Fan TokenHargae(PORTO)

1 PORTO ke USD Harga Langsung:

$1.0194
$1.0194$1.0194
+0.24%1D
USD
FC Porto Fan Token (PORTO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:50:28 (UTC+8)

FC Porto Fan Token (PORTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.9755
$ 0.9755$ 0.9755
24J Rendah
$ 1.0269
$ 1.0269$ 1.0269
24J Tinggi

$ 0.9755
$ 0.9755$ 0.9755

$ 1.0269
$ 1.0269$ 1.0269

$ 14.652555111305508
$ 14.652555111305508$ 14.652555111305508

$ 0.6970188925487788
$ 0.6970188925487788$ 0.6970188925487788

+0.49%

+0.24%

-1.85%

-1.85%

FC Porto Fan Token (PORTO) harga masa nyata ialah $ 1.0194. Sepanjang 24 jam yang lalu, PORTO didagangkan antara $ 0.9755 rendah dan $ 1.0269 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PORTO sepanjang masa ialah $ 14.652555111305508, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.6970188925487788.

Dari segi prestasi jangka pendek, PORTO telah berubah sebanyak +0.49% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan -1.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

FC Porto Fan Token (PORTO) Maklumat Pasaran

No.1128

$ 11.55M
$ 11.55M$ 11.55M

$ 132.24K
$ 132.24K$ 132.24K

$ 40.78M
$ 40.78M$ 40.78M

11.33M
11.33M 11.33M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

28.32%

BSC

Had Pasaran semasa FC Porto Fan Token ialah $ 11.55M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 132.24K. Bekalan edaran PORTO ialah 11.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 40000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.78M.

FC Porto Fan Token (PORTO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk FC Porto Fan Token hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.002441+0.24%
30 Hari$ -0.2438-19.31%
60 Hari$ +0.1518+17.49%
90 Hari$ +0.2184+27.26%
Perubahan Harga FC Porto Fan Token Hari Ini

Hari ini, PORTO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.002441 (+0.24%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariFC Porto Fan Token

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.2438 (-19.31%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari FC Porto Fan Token

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PORTO mengalami perubahan sebanyak $ +0.1518 (+17.49%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari FC Porto Fan Token

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.2184 (+27.26%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga FC Porto Fan Token (PORTO)?

Semak FC Porto Fan Tokenhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

FC Porto Fan Token tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus FC Porto Fan Token pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PORTO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang FC Porto Fan Token di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian FC Porto Fan Token anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

FC Porto Fan Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai FC Porto Fan Token (PORTO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset FC Porto Fan Token (PORTO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk FC Porto Fan Token.

Semak FC Porto Fan Token ramalan harga sekarang!

Tokenomik FC Porto Fan Token (PORTO)

Memahami tokenomik FC Porto Fan Token (PORTO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PORTO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli FC Porto Fan Token (PORTO)

Mencari cara membeli FC Porto Fan Token? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah FC Porto Fan Token di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PORTO kepada Mata Wang Tempatan

1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke VND
26,825.511
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke AUD
A$1.518906
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke GBP
0.744162
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke EUR
0.856296
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke USD
$1.0194
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke MYR
RM4.28148
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke TRY
42.070638
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke JPY
¥148.8324
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke ARS
ARS$1,496.907348
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke RUB
84.81408
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke INR
89.686812
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke IDR
Rp16,711.472736
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke KRW
1,406.068614
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke PHP
57.95289
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke EGP
￡E.49.012752
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke BRL
R$5.392626
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke CAD
C$1.396578
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke BDT
124.16292
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke NGN
1,523.758344
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke COP
$3,935.9034
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke ZAR
R.17.656008
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke UAH
41.968698
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke VES
Bs163.104
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke CLP
$967.4106
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke PKR
Rs289.346496
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke KZT
551.617728
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke THB
฿32.284398
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke TWD
NT$30.68394
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke AED
د.إ3.741198
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke CHF
Fr0.795132
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke HKD
HK$7.930932
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke AMD
֏389.81856
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke MAD
.د.م9.144018
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke MXN
$18.644826
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke SAR
ريال3.82275
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke PLN
3.649452
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke RON
лв4.342644
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke SEK
kr9.398868
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke BGN
лв1.68201
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke HUF
Ft334.556886
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke CZK
20.877312
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke KWD
د.ك0.3098976
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke ILS
3.394602
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke AOA
Kz929.254458
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke BHD
.د.ب0.3843138
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke BMD
$1.0194
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke DKK
kr6.401832
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke HNL
L26.738862
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke MUR
46.12785
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke NAD
$17.706978
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke NOK
kr9.93915
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke NZD
$1.702398
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke PAB
B/.1.0194
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke PGK
K4.261092
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke QAR
ر.ق3.710616
1 FC Porto Fan Token(PORTO) ke RSD
дин.100.645362

FC Porto Fan Token Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang FC Porto Fan Token, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Laman Web FC Porto Fan Token Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai FC Porto Fan Token

Berapakah nilai FC Porto Fan Token (PORTO) hari ini?
Harga langsung PORTO dalam USD ialah 1.0194 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PORTO ke USD?
Harga semasa PORTO ke USD ialah $ 1.0194. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran FC Porto Fan Token?
Had pasaran untuk PORTO ialah $ 11.55M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PORTO?
Bekalan edaran PORTO ialah 11.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PORTO?
PORTO mencapai harga ATH sebanyak 14.652555111305508 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PORTO?
PORTO melihat harga ATL sebanyak 0.6970188925487788 USD.
Berapakah jumlah dagangan PORTO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PORTOialah $ 132.24K USD.
Adakah PORTO akan naik lebih tinggi tahun ini?
PORTO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PORTOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 01:50:28 (UTC+8)

FC Porto Fan Token (PORTO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PORTO-ke-USD

Jumlah

PORTO
PORTO
USD
USD

1 PORTO = 1.0194 USD

Berdagang PORTO

PORTOUSDT
$1.0194
$1.0194$1.0194
+0.22%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan