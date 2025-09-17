Apakah itu Portuma (PORTUMA)

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Portuma Berapakah nilai Portuma (PORTUMA) hari ini? Harga langsung PORTUMA dalam USD ialah 0.0001022 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PORTUMA ke USD? $ 0.0001022 . Lihat Harga semasa PORTUMA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Portuma? Had pasaran untuk PORTUMA ialah $ 386.80K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PORTUMA? Bekalan edaran PORTUMA ialah 3.78B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PORTUMA? PORTUMA mencapai harga ATH sebanyak 0.00416911829486032 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PORTUMA? PORTUMA melihat harga ATL sebanyak 0.000070342407221662 USD . Berapakah jumlah dagangan PORTUMA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PORTUMAialah $ 43.78K USD . Adakah PORTUMA akan naik lebih tinggi tahun ini? PORTUMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PORTUMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

