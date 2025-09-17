Lagi Mengenai PORTUMA

Portuma Logo

PortumaHargae(PORTUMA)

1 PORTUMA ke USD Harga Langsung:

0.00%1D
USD
Portuma (PORTUMA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:16:14 (UTC+8)

Portuma (PORTUMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.78%

0.00%

+2.50%

+2.50%

Portuma (PORTUMA) harga masa nyata ialah $ 0.0001022. Sepanjang 24 jam yang lalu, PORTUMA didagangkan antara $ 0.0001006 rendah dan $ 0.0001066 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PORTUMA sepanjang masa ialah $ 0.00416911829486032, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.000070342407221662.

Dari segi prestasi jangka pendek, PORTUMA telah berubah sebanyak -0.78% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +2.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Portuma (PORTUMA) Maklumat Pasaran

No.2596

37.84%

BSC

Had Pasaran semasa Portuma ialah $ 386.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 43.78K. Bekalan edaran PORTUMA ialah 3.78B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9864463555. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.02M.

Portuma (PORTUMA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Portuma hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Hari$ +0.0000117+12.92%
60 Hari$ +0.0000054+5.57%
90 Hari$ +0.0000119+13.17%
Perubahan Harga Portuma Hari Ini

Hari ini, PORTUMA mencatatkan perubahan sebanyak $ 0 (0.00%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPortuma

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0000117 (+12.92%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Portuma

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PORTUMA mengalami perubahan sebanyak $ +0.0000054 (+5.57%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Portuma

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0000119 (+13.17%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Portuma (PORTUMA)?

Semak Portumahalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Portuma (PORTUMA)

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

Portuma tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Portuma pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PORTUMA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Portuma di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Portuma anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Portuma Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Portuma (PORTUMA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Portuma (PORTUMA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Portuma.

Semak Portuma ramalan harga sekarang!

Tokenomik Portuma (PORTUMA)

Memahami tokenomik Portuma (PORTUMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PORTUMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Portuma (PORTUMA)

Mencari cara membeli Portuma? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Portuma di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PORTUMA kepada Mata Wang Tempatan

1 Portuma(PORTUMA) ke VND
2.689393
1 Portuma(PORTUMA) ke AUD
A$0.000152278
1 Portuma(PORTUMA) ke GBP
0.000074606
1 Portuma(PORTUMA) ke EUR
0.000085848
1 Portuma(PORTUMA) ke USD
$0.0001022
1 Portuma(PORTUMA) ke MYR
RM0.00042924
1 Portuma(PORTUMA) ke TRY
0.004217794
1 Portuma(PORTUMA) ke JPY
¥0.0149212
1 Portuma(PORTUMA) ke ARS
ARS$0.149633064
1 Portuma(PORTUMA) ke RUB
0.008502018
1 Portuma(PORTUMA) ke INR
0.0089936
1 Portuma(PORTUMA) ke IDR
Rp1.675409568
1 Portuma(PORTUMA) ke KRW
0.141159662
1 Portuma(PORTUMA) ke PHP
0.005817224
1 Portuma(PORTUMA) ke EGP
￡E.0.004912754
1 Portuma(PORTUMA) ke BRL
R$0.00054166
1 Portuma(PORTUMA) ke CAD
C$0.000140014
1 Portuma(PORTUMA) ke BDT
0.01244796
1 Portuma(PORTUMA) ke NGN
0.152764472
1 Portuma(PORTUMA) ke COP
$0.39766531
1 Portuma(PORTUMA) ke ZAR
R.0.001774192
1 Portuma(PORTUMA) ke UAH
0.004207574
1 Portuma(PORTUMA) ke VES
Bs0.016352
1 Portuma(PORTUMA) ke CLP
$0.09709
1 Portuma(PORTUMA) ke PKR
Rs0.029008448
1 Portuma(PORTUMA) ke KZT
0.055302464
1 Portuma(PORTUMA) ke THB
฿0.00323974
1 Portuma(PORTUMA) ke TWD
NT$0.003077242
1 Portuma(PORTUMA) ke AED
د.إ0.000375074
1 Portuma(PORTUMA) ke CHF
Fr0.000079716
1 Portuma(PORTUMA) ke HKD
HK$0.000795116
1 Portuma(PORTUMA) ke AMD
֏0.03908128
1 Portuma(PORTUMA) ke MAD
.د.م0.000916734
1 Portuma(PORTUMA) ke MXN
$0.001868216
1 Portuma(PORTUMA) ke SAR
ريال0.00038325
1 Portuma(PORTUMA) ke PLN
0.000365876
1 Portuma(PORTUMA) ke RON
лв0.000436394
1 Portuma(PORTUMA) ke SEK
kr0.000943306
1 Portuma(PORTUMA) ke BGN
лв0.00016863
1 Portuma(PORTUMA) ke HUF
Ft0.033596206
1 Portuma(PORTUMA) ke CZK
0.002096122
1 Portuma(PORTUMA) ke KWD
د.ك0.0000310688
1 Portuma(PORTUMA) ke ILS
0.000340326
1 Portuma(PORTUMA) ke AOA
Kz0.093162454
1 Portuma(PORTUMA) ke BHD
.د.ب0.0000384272
1 Portuma(PORTUMA) ke BMD
$0.0001022
1 Portuma(PORTUMA) ke DKK
kr0.000642838
1 Portuma(PORTUMA) ke HNL
L0.002680706
1 Portuma(PORTUMA) ke MUR
0.00462455
1 Portuma(PORTUMA) ke NAD
$0.001775214
1 Portuma(PORTUMA) ke NOK
kr0.000998494
1 Portuma(PORTUMA) ke NZD
$0.000170674
1 Portuma(PORTUMA) ke PAB
B/.0.0001022
1 Portuma(PORTUMA) ke PGK
K0.000427196
1 Portuma(PORTUMA) ke QAR
ر.ق0.000372008
1 Portuma(PORTUMA) ke RSD
дин.0.01010247

Portuma Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Portuma, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Portuma Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Portuma

Berapakah nilai Portuma (PORTUMA) hari ini?
Harga langsung PORTUMA dalam USD ialah 0.0001022 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PORTUMA ke USD?
Harga semasa PORTUMA ke USD ialah $ 0.0001022. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Portuma?
Had pasaran untuk PORTUMA ialah $ 386.80K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PORTUMA?
Bekalan edaran PORTUMA ialah 3.78B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PORTUMA?
PORTUMA mencapai harga ATH sebanyak 0.00416911829486032 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PORTUMA?
PORTUMA melihat harga ATL sebanyak 0.000070342407221662 USD.
Berapakah jumlah dagangan PORTUMA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PORTUMAialah $ 43.78K USD.
Adakah PORTUMA akan naik lebih tinggi tahun ini?
PORTUMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PORTUMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:16:14 (UTC+8)

Penafian

