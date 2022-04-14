Tokenomik Portuma (PORTUMA)

Tokenomik Portuma (PORTUMA)

Lihat cerapan utama tentang Portuma (PORTUMA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Portuma (PORTUMA) Maklumat

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

Laman Web Rasmi:
https://www.portoken.com
Kertas putih:
https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf
Peneroka Blok:
https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4

Portuma (PORTUMA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Portuma (PORTUMA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 401.56K
$ 401.56K$ 401.56K
Jumlah Bekalan:
$ 9.86B
$ 9.86B$ 9.86B
Bekalan Edaran:
$ 3.78B
$ 3.78B$ 3.78B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0016
$ 0.0016$ 0.0016
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000070342407221662
$ 0.000070342407221662$ 0.000070342407221662
Harga Semasa:
$ 0.0001061
$ 0.0001061$ 0.0001061

Tokenomik Portuma (PORTUMA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Portuma (PORTUMA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PORTUMA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PORTUMA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PORTUMA, terokai PORTUMA harga langsung token!

Cara Membeli PORTUMA

Berminat untuk menambah Portuma (PORTUMA) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PORTUMA, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.

Portuma (PORTUMA) Sejarah Harga

Menganalisis sejarah harga PORTUMA membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.

PORTUMA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PORTUMA? Halaman ramalan harga PORTUMA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

