Lagi Mengenai PPC

Maklumat Harga PPC

Kertas putih PPC

Laman Web Rasmi PPC

Tokenomik PPC

Ramalan Harga PPC

Sejarah PPC

PPC Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PPC-ke-Fiat

PPC Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Peercoin Logo

PeercoinHargae(PPC)

1 PPC ke USD Harga Langsung:

$0.3082
$0.3082$0.3082
-0.06%1D
USD
Peercoin (PPC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:16:26 (UTC+8)

Peercoin (PPC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.3073
$ 0.3073$ 0.3073
24J Rendah
$ 0.3199
$ 0.3199$ 0.3199
24J Tinggi

$ 0.3073
$ 0.3073$ 0.3073

$ 0.3199
$ 0.3199$ 0.3199

$ 13.659117475235384
$ 13.659117475235384$ 13.659117475235384

$ 0.0948585635162
$ 0.0948585635162$ 0.0948585635162

-0.07%

-0.06%

+2.76%

+2.76%

Peercoin (PPC) harga masa nyata ialah $ 0.3082. Sepanjang 24 jam yang lalu, PPC didagangkan antara $ 0.3073 rendah dan $ 0.3199 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PPC sepanjang masa ialah $ 13.659117475235384, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0948585635162.

Dari segi prestasi jangka pendek, PPC telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.06% dalam 24 jam dan +2.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Peercoin (PPC) Maklumat Pasaran

No.1195

$ 9.18M
$ 9.18M$ 9.18M

$ 62.62K
$ 62.62K$ 62.62K

$ 9.18M
$ 9.18M$ 9.18M

29.78M
29.78M 29.78M

29,782,171.42693235
29,782,171.42693235 29,782,171.42693235

PPC

Had Pasaran semasa Peercoin ialah $ 9.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 62.62K. Bekalan edaran PPC ialah 29.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 29782171.42693235. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.18M.

Peercoin (PPC) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Peercoin hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000185-0.06%
30 Hari$ -0.007-2.23%
60 Hari$ +0.0094+3.14%
90 Hari$ +0.0493+19.04%
Perubahan Harga Peercoin Hari Ini

Hari ini, PPC mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000185 (-0.06%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPeercoin

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.007 (-2.23%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Peercoin

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PPC mengalami perubahan sebanyak $ +0.0094 (+3.14%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Peercoin

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0493 (+19.04%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Peercoin (PPC)?

Semak Peercoinhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Peercoin (PPC)

Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.

Peercoin tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Peercoin pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PPC ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Peercoin di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Peercoin anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Peercoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Peercoin (PPC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Peercoin (PPC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Peercoin.

Semak Peercoin ramalan harga sekarang!

Tokenomik Peercoin (PPC)

Memahami tokenomik Peercoin (PPC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PPC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Peercoin (PPC)

Mencari cara membeli Peercoin? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Peercoin di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PPC kepada Mata Wang Tempatan

1 Peercoin(PPC) ke VND
8,110.283
1 Peercoin(PPC) ke AUD
A$0.459218
1 Peercoin(PPC) ke GBP
0.224986
1 Peercoin(PPC) ke EUR
0.258888
1 Peercoin(PPC) ke USD
$0.3082
1 Peercoin(PPC) ke MYR
RM1.29444
1 Peercoin(PPC) ke TRY
12.719414
1 Peercoin(PPC) ke JPY
¥44.9972
1 Peercoin(PPC) ke ARS
ARS$451.241784
1 Peercoin(PPC) ke RUB
25.639158
1 Peercoin(PPC) ke INR
27.1216
1 Peercoin(PPC) ke IDR
Rp5,052.458208
1 Peercoin(PPC) ke KRW
425.688922
1 Peercoin(PPC) ke PHP
17.542744
1 Peercoin(PPC) ke EGP
￡E.14.815174
1 Peercoin(PPC) ke BRL
R$1.63346
1 Peercoin(PPC) ke CAD
C$0.422234
1 Peercoin(PPC) ke BDT
37.53876
1 Peercoin(PPC) ke NGN
460.685032
1 Peercoin(PPC) ke COP
$1,199.22161
1 Peercoin(PPC) ke ZAR
R.5.350352
1 Peercoin(PPC) ke UAH
12.688594
1 Peercoin(PPC) ke VES
Bs49.312
1 Peercoin(PPC) ke CLP
$292.79
1 Peercoin(PPC) ke PKR
Rs87.479488
1 Peercoin(PPC) ke KZT
166.773184
1 Peercoin(PPC) ke THB
฿9.76994
1 Peercoin(PPC) ke TWD
NT$9.279902
1 Peercoin(PPC) ke AED
د.إ1.131094
1 Peercoin(PPC) ke CHF
Fr0.240396
1 Peercoin(PPC) ke HKD
HK$2.397796
1 Peercoin(PPC) ke AMD
֏117.85568
1 Peercoin(PPC) ke MAD
.د.م2.764554
1 Peercoin(PPC) ke MXN
$5.633896
1 Peercoin(PPC) ke SAR
ريال1.15575
1 Peercoin(PPC) ke PLN
1.103356
1 Peercoin(PPC) ke RON
лв1.316014
1 Peercoin(PPC) ke SEK
kr2.844686
1 Peercoin(PPC) ke BGN
лв0.50853
1 Peercoin(PPC) ke HUF
Ft101.314586
1 Peercoin(PPC) ke CZK
6.321182
1 Peercoin(PPC) ke KWD
د.ك0.0936928
1 Peercoin(PPC) ke ILS
1.026306
1 Peercoin(PPC) ke AOA
Kz280.945874
1 Peercoin(PPC) ke BHD
.د.ب0.1158832
1 Peercoin(PPC) ke BMD
$0.3082
1 Peercoin(PPC) ke DKK
kr1.938578
1 Peercoin(PPC) ke HNL
L8.084086
1 Peercoin(PPC) ke MUR
13.94605
1 Peercoin(PPC) ke NAD
$5.353434
1 Peercoin(PPC) ke NOK
kr3.011114
1 Peercoin(PPC) ke NZD
$0.514694
1 Peercoin(PPC) ke PAB
B/.0.3082
1 Peercoin(PPC) ke PGK
K1.288276
1 Peercoin(PPC) ke QAR
ر.ق1.121848
1 Peercoin(PPC) ke RSD
дин.30.46557

Peercoin Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Peercoin, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Peercoin Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Peercoin

Berapakah nilai Peercoin (PPC) hari ini?
Harga langsung PPC dalam USD ialah 0.3082 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PPC ke USD?
Harga semasa PPC ke USD ialah $ 0.3082. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Peercoin?
Had pasaran untuk PPC ialah $ 9.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PPC?
Bekalan edaran PPC ialah 29.78M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PPC?
PPC mencapai harga ATH sebanyak 13.659117475235384 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PPC?
PPC melihat harga ATL sebanyak 0.0948585635162 USD.
Berapakah jumlah dagangan PPC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PPCialah $ 62.62K USD.
Adakah PPC akan naik lebih tinggi tahun ini?
PPC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PPCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 00:16:26 (UTC+8)

Peercoin (PPC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PPC-ke-USD

Jumlah

PPC
PPC
USD
USD

1 PPC = 0.3081 USD

Berdagang PPC

PPCUSDT
$0.3082
$0.3082$0.3082
-0.03%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan