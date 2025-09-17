Apakah itu Peercoin (PPC)

Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.

Tokenomik Peercoin (PPC)

Memahami tokenomik Peercoin (PPC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PPC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Peercoin Berapakah nilai Peercoin (PPC) hari ini? Harga langsung PPC dalam USD ialah 0.3082 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PPC ke USD? $ 0.3082 . Lihat Harga semasa PPC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Peercoin? Had pasaran untuk PPC ialah $ 9.18M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PPC? Bekalan edaran PPC ialah 29.78M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PPC? PPC mencapai harga ATH sebanyak 13.659117475235384 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PPC? PPC melihat harga ATL sebanyak 0.0948585635162 USD . Berapakah jumlah dagangan PPC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PPCialah $ 62.62K USD . Adakah PPC akan naik lebih tinggi tahun ini? PPC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PPCramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Peercoin (PPC) Kemas Kini Industri Penting