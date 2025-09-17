Lagi Mengenai PRAI

Maklumat Harga PRAI

Kertas putih PRAI

Laman Web Rasmi PRAI

Tokenomik PRAI

Ramalan Harga PRAI

Sejarah PRAI

PRAI Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PRAI-ke-Fiat

PRAI Spot

PRAI Niaga Hadapan USDT-M

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Privasea AI Logo

Privasea AIHargae(PRAI)

1 PRAI ke USD Harga Langsung:

$0.01899
$0.01899$0.01899
+4.11%1D
USD
Privasea AI (PRAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:58:22 (UTC+8)

Privasea AI (PRAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01725
$ 0.01725$ 0.01725
24J Rendah
$ 0.02153
$ 0.02153$ 0.02153
24J Tinggi

$ 0.01725
$ 0.01725$ 0.01725

$ 0.02153
$ 0.02153$ 0.02153

$ 0.1614807033716114
$ 0.1614807033716114$ 0.1614807033716114

$ 0.0098488046321807
$ 0.0098488046321807$ 0.0098488046321807

+1.82%

+4.11%

+7.04%

+7.04%

Privasea AI (PRAI) harga masa nyata ialah $ 0.01899. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRAI didagangkan antara $ 0.01725 rendah dan $ 0.02153 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRAI sepanjang masa ialah $ 0.1614807033716114, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0098488046321807.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRAI telah berubah sebanyak +1.82% sejak sejam yang lalu, +4.11% dalam 24 jam dan +7.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Privasea AI (PRAI) Maklumat Pasaran

No.1505

$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M

$ 240.98K
$ 240.98K$ 240.98K

$ 18.99M
$ 18.99M$ 18.99M

244.04M
244.04M 244.04M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.40%

BSC

Had Pasaran semasa Privasea AI ialah $ 4.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 240.98K. Bekalan edaran PRAI ialah 244.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.99M.

Privasea AI (PRAI) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Privasea AI hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007497+4.11%
30 Hari$ -0.00496-20.71%
60 Hari$ -0.002-9.53%
90 Hari$ -0.00128-6.32%
Perubahan Harga Privasea AI Hari Ini

Hari ini, PRAI mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.0007497 (+4.11%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPrivasea AI

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.00496 (-20.71%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Privasea AI

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PRAI mengalami perubahan sebanyak $ -0.002 (-9.53%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Privasea AI

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.00128 (-6.32%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Privasea AI (PRAI)?

Semak Privasea AIhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Privasea AI (PRAI)

Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.

Privasea AI tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Privasea AI pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PRAI ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Privasea AI di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Privasea AI anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Privasea AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Privasea AI (PRAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Privasea AI (PRAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Privasea AI.

Semak Privasea AI ramalan harga sekarang!

Tokenomik Privasea AI (PRAI)

Memahami tokenomik Privasea AI (PRAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PRAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Privasea AI (PRAI)

Mencari cara membeli Privasea AI? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Privasea AI di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PRAI kepada Mata Wang Tempatan

1 Privasea AI(PRAI) ke VND
499.72185
1 Privasea AI(PRAI) ke AUD
A$0.0282951
1 Privasea AI(PRAI) ke GBP
0.0138627
1 Privasea AI(PRAI) ke EUR
0.0159516
1 Privasea AI(PRAI) ke USD
$0.01899
1 Privasea AI(PRAI) ke MYR
RM0.079758
1 Privasea AI(PRAI) ke TRY
0.7837173
1 Privasea AI(PRAI) ke JPY
¥2.77254
1 Privasea AI(PRAI) ke ARS
ARS$27.8852958
1 Privasea AI(PRAI) ke RUB
1.579968
1 Privasea AI(PRAI) ke INR
1.6690311
1 Privasea AI(PRAI) ke IDR
Rp311.3114256
1 Privasea AI(PRAI) ke KRW
26.1930969
1 Privasea AI(PRAI) ke PHP
1.0784421
1 Privasea AI(PRAI) ke EGP
￡E.0.9130392
1 Privasea AI(PRAI) ke BRL
R$0.100647
1 Privasea AI(PRAI) ke CAD
C$0.0260163
1 Privasea AI(PRAI) ke BDT
2.312982
1 Privasea AI(PRAI) ke NGN
28.42803
1 Privasea AI(PRAI) ke COP
$73.8910395
1 Privasea AI(PRAI) ke ZAR
R.0.3289068
1 Privasea AI(PRAI) ke UAH
0.7818183
1 Privasea AI(PRAI) ke VES
Bs3.0384
1 Privasea AI(PRAI) ke CLP
$18.02151
1 Privasea AI(PRAI) ke PKR
Rs5.3901216
1 Privasea AI(PRAI) ke KZT
10.2758688
1 Privasea AI(PRAI) ke THB
฿0.6016032
1 Privasea AI(PRAI) ke TWD
NT$0.5714091
1 Privasea AI(PRAI) ke AED
د.إ0.0696933
1 Privasea AI(PRAI) ke CHF
Fr0.0148122
1 Privasea AI(PRAI) ke HKD
HK$0.1477422
1 Privasea AI(PRAI) ke AMD
֏7.261776
1 Privasea AI(PRAI) ke MAD
.د.م0.1703403
1 Privasea AI(PRAI) ke MXN
$0.3473271
1 Privasea AI(PRAI) ke SAR
ريال0.0712125
1 Privasea AI(PRAI) ke PLN
0.0679842
1 Privasea AI(PRAI) ke RON
лв0.0808974
1 Privasea AI(PRAI) ke SEK
kr0.1750878
1 Privasea AI(PRAI) ke BGN
лв0.0313335
1 Privasea AI(PRAI) ke HUF
Ft6.2323281
1 Privasea AI(PRAI) ke CZK
0.3891051
1 Privasea AI(PRAI) ke KWD
د.ك0.00577296
1 Privasea AI(PRAI) ke ILS
0.0632367
1 Privasea AI(PRAI) ke AOA
Kz17.3107143
1 Privasea AI(PRAI) ke BHD
.د.ب0.00714024
1 Privasea AI(PRAI) ke BMD
$0.01899
1 Privasea AI(PRAI) ke DKK
kr0.1194471
1 Privasea AI(PRAI) ke HNL
L0.4981077
1 Privasea AI(PRAI) ke MUR
0.8592975
1 Privasea AI(PRAI) ke NAD
$0.3298563
1 Privasea AI(PRAI) ke NOK
kr0.1851525
1 Privasea AI(PRAI) ke NZD
$0.0315234
1 Privasea AI(PRAI) ke PAB
B/.0.01899
1 Privasea AI(PRAI) ke PGK
K0.0793782
1 Privasea AI(PRAI) ke QAR
ر.ق0.0691236
1 Privasea AI(PRAI) ke RSD
дин.1.8745029

Privasea AI Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Privasea AI, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Privasea AI Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Privasea AI

Berapakah nilai Privasea AI (PRAI) hari ini?
Harga langsung PRAI dalam USD ialah 0.01899 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PRAI ke USD?
Harga semasa PRAI ke USD ialah $ 0.01899. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Privasea AI?
Had pasaran untuk PRAI ialah $ 4.63M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PRAI?
Bekalan edaran PRAI ialah 244.04M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PRAI?
PRAI mencapai harga ATH sebanyak 0.1614807033716114 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PRAI?
PRAI melihat harga ATL sebanyak 0.0098488046321807 USD.
Berapakah jumlah dagangan PRAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PRAIialah $ 240.98K USD.
Adakah PRAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
PRAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PRAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:58:22 (UTC+8)

Privasea AI (PRAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PRAI-ke-USD

Jumlah

PRAI
PRAI
USD
USD

1 PRAI = 0.01899 USD

Berdagang PRAI

PRAIUSDC
$0.01898
$0.01898$0.01898
+3.94%
PRAIUSDT
$0.01899
$0.01899$0.01899
+4.05%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan