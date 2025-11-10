priceless Harga Hari Ini

Harga langsung priceless (PRICELESS) hari ini ialah $ 0.0035186, dengan 1.63% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PRICELESS kepada USD penukaran adalah $ 0.0035186 setiap PRICELESS.

priceless kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada --, dengan bekalan edaran sebanyak -- PRICELESS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PRICELESS didagangkan antara $ 0.0015937 (rendah) dan $ 0.004631 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah --, manakala paras terendah sepanjang masa ialah --.

Dalam prestasi jangka pendek, PRICELESS dipindahkan -8.79% dalam sejam terakhir dan +240.94% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 131.23K.

priceless (PRICELESS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran ---- -- Kelantangan (24J) $ 131.23K$ 131.23K $ 131.23K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran ---- -- Jumlah Bekalan ---- -- Rantaian Blok Awam BSC

Had Pasaran semasa priceless ialah --, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 131.23K. Bekalan edaran PRICELESS ialah --, dengan jumlah bekalan sebanyak --. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah --.