Apakah itu Prisma Finance (PRISMA)

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

Prisma Finance tersedia di MEXC



Tokenomik Prisma Finance (PRISMA)

Memahami tokenomik Prisma Finance (PRISMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PRISMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Prisma Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Prisma Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Prisma Finance Berapakah nilai Prisma Finance (PRISMA) hari ini? Harga langsung PRISMA dalam USD ialah 0.04067 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PRISMA ke USD? $ 0.04067 . Lihat Harga semasa PRISMA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Prisma Finance? Had pasaran untuk PRISMA ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PRISMA? Bekalan edaran PRISMA ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PRISMA? PRISMA mencapai harga ATH sebanyak 4.656413048087342 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PRISMA? PRISMA melihat harga ATL sebanyak 0.017539074103003743 USD . Berapakah jumlah dagangan PRISMA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PRISMAialah $ 48.60 USD . Adakah PRISMA akan naik lebih tinggi tahun ini? PRISMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PRISMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

