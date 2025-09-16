Lagi Mengenai PRISMA

Prisma Finance Logo

Prisma FinanceHargae(PRISMA)

1 PRISMA ke USD Harga Langsung:

$0.04067
$0.04067$0.04067
-2.42%1D
USD
Prisma Finance (PRISMA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:42:42 (UTC+8)

Prisma Finance (PRISMA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03505
$ 0.03505$ 0.03505
24J Rendah
$ 0.04168
$ 0.04168$ 0.04168
24J Tinggi

$ 0.03505
$ 0.03505$ 0.03505

$ 0.04168
$ 0.04168$ 0.04168

$ 4.656413048087342
$ 4.656413048087342$ 4.656413048087342

$ 0.017539074103003743
$ 0.017539074103003743$ 0.017539074103003743

0.00%

-2.42%

-8.32%

-8.32%

Prisma Finance (PRISMA) harga masa nyata ialah $ 0.04067. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRISMA didagangkan antara $ 0.03505 rendah dan $ 0.04168 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRISMA sepanjang masa ialah $ 4.656413048087342, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.017539074103003743.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRISMA telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -2.42% dalam 24 jam dan -8.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prisma Finance (PRISMA) Maklumat Pasaran

No.7453

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 48.60
$ 48.60$ 48.60

$ 12.20M
$ 12.20M$ 12.20M

0.00
0.00 0.00

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

0.00%

ETH

Had Pasaran semasa Prisma Finance ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 48.60. Bekalan edaran PRISMA ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.20M.

Prisma Finance (PRISMA) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Prisma Finance hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0010086-2.42%
30 Hari$ +0.0018+4.63%
60 Hari$ -0.01338-24.76%
90 Hari$ -0.0153-27.34%
Perubahan Harga Prisma Finance Hari Ini

Hari ini, PRISMA mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0010086 (-2.42%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPrisma Finance

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0018 (+4.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Prisma Finance

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PRISMA mengalami perubahan sebanyak $ -0.01338 (-24.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Prisma Finance

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.0153 (-27.34%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Prisma Finance (PRISMA)?

Semak Prisma Financehalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Prisma Finance (PRISMA)

Prisma is a new DeFi primitive focused on realizing the full potential of Ethereum liquid staking tokens (LSTs). The protocol provides a CDP backed stablecoin called mkUSD, for which LSTs serve as collateral.

Prisma Finance tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Prisma Finance pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PRISMA ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Prisma Finance di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Prisma Finance anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Prisma Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Prisma Finance (PRISMA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Prisma Finance (PRISMA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Prisma Finance.

Semak Prisma Finance ramalan harga sekarang!

Tokenomik Prisma Finance (PRISMA)

Memahami tokenomik Prisma Finance (PRISMA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PRISMA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Prisma Finance (PRISMA)

Mencari cara membeli Prisma Finance? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Prisma Finance di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PRISMA kepada Mata Wang Tempatan

1 Prisma Finance(PRISMA) ke VND
1,070.23105
1 Prisma Finance(PRISMA) ke AUD
A$0.0605983
1 Prisma Finance(PRISMA) ke GBP
0.0296891
1 Prisma Finance(PRISMA) ke EUR
0.0341628
1 Prisma Finance(PRISMA) ke USD
$0.04067
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MYR
RM0.170814
1 Prisma Finance(PRISMA) ke TRY
1.6788576
1 Prisma Finance(PRISMA) ke JPY
¥5.93782
1 Prisma Finance(PRISMA) ke ARS
ARS$59.4587266
1 Prisma Finance(PRISMA) ke RUB
3.3670693
1 Prisma Finance(PRISMA) ke INR
3.5797734
1 Prisma Finance(PRISMA) ke IDR
Rp666.7212048
1 Prisma Finance(PRISMA) ke KRW
56.1738107
1 Prisma Finance(PRISMA) ke PHP
2.3169699
1 Prisma Finance(PRISMA) ke EGP
￡E.1.9554136
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BRL
R$0.215551
1 Prisma Finance(PRISMA) ke CAD
C$0.0557179
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BDT
4.953606
1 Prisma Finance(PRISMA) ke NGN
60.7918892
1 Prisma Finance(PRISMA) ke COP
$158.8671875
1 Prisma Finance(PRISMA) ke ZAR
R.0.7060312
1 Prisma Finance(PRISMA) ke UAH
1.6743839
1 Prisma Finance(PRISMA) ke VES
Bs6.5072
1 Prisma Finance(PRISMA) ke CLP
$38.59583
1 Prisma Finance(PRISMA) ke PKR
Rs11.5437728
1 Prisma Finance(PRISMA) ke KZT
22.0073504
1 Prisma Finance(PRISMA) ke THB
฿1.2884256
1 Prisma Finance(PRISMA) ke TWD
NT$1.2249804
1 Prisma Finance(PRISMA) ke AED
د.إ0.1492589
1 Prisma Finance(PRISMA) ke CHF
Fr0.0317226
1 Prisma Finance(PRISMA) ke HKD
HK$0.3164126
1 Prisma Finance(PRISMA) ke AMD
֏15.552208
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MAD
.د.م0.3648099
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MXN
$0.7450744
1 Prisma Finance(PRISMA) ke SAR
ريال0.1525125
1 Prisma Finance(PRISMA) ke PLN
0.1460053
1 Prisma Finance(PRISMA) ke RON
лв0.1740676
1 Prisma Finance(PRISMA) ke SEK
kr0.3757908
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BGN
лв0.0671055
1 Prisma Finance(PRISMA) ke HUF
Ft13.408899
1 Prisma Finance(PRISMA) ke CZK
0.8365819
1 Prisma Finance(PRISMA) ke KWD
د.ك0.01240435
1 Prisma Finance(PRISMA) ke ILS
0.1358378
1 Prisma Finance(PRISMA) ke AOA
Kz37.0735519
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BHD
.د.ب0.01533259
1 Prisma Finance(PRISMA) ke BMD
$0.04067
1 Prisma Finance(PRISMA) ke DKK
kr0.2566277
1 Prisma Finance(PRISMA) ke HNL
L1.0667741
1 Prisma Finance(PRISMA) ke MUR
1.8403175
1 Prisma Finance(PRISMA) ke NAD
$0.7064379
1 Prisma Finance(PRISMA) ke NOK
kr0.3981593
1 Prisma Finance(PRISMA) ke NZD
$0.0679189
1 Prisma Finance(PRISMA) ke PAB
B/.0.04067
1 Prisma Finance(PRISMA) ke PGK
K0.1700006
1 Prisma Finance(PRISMA) ke QAR
ر.ق0.1480388
1 Prisma Finance(PRISMA) ke RSD
дин.4.0299903

Prisma Finance Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Prisma Finance, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Prisma Finance Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Prisma Finance

Berapakah nilai Prisma Finance (PRISMA) hari ini?
Harga langsung PRISMA dalam USD ialah 0.04067 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PRISMA ke USD?
Harga semasa PRISMA ke USD ialah $ 0.04067. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Prisma Finance?
Had pasaran untuk PRISMA ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PRISMA?
Bekalan edaran PRISMA ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PRISMA?
PRISMA mencapai harga ATH sebanyak 4.656413048087342 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PRISMA?
PRISMA melihat harga ATL sebanyak 0.017539074103003743 USD.
Berapakah jumlah dagangan PRISMA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PRISMAialah $ 48.60 USD.
Adakah PRISMA akan naik lebih tinggi tahun ini?
PRISMA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PRISMAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:42:42 (UTC+8)

Prisma Finance (PRISMA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

