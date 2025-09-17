Lagi Mengenai PRO

Propy Logo

PropyHargae(PRO)

1 PRO ke USD Harga Langsung:

$0.7112
$0.7112$0.7112
+0.43%1D
USD
Propy (PRO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:58:29 (UTC+8)

Propy (PRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.7032
$ 0.7032$ 0.7032
24J Rendah
$ 0.7264
$ 0.7264$ 0.7264
24J Tinggi

$ 0.7032
$ 0.7032$ 0.7032

$ 0.7264
$ 0.7264$ 0.7264

$ 6.152480125427246
$ 6.152480125427246$ 6.152480125427246

$ 0.0295550249115
$ 0.0295550249115$ 0.0295550249115

-0.16%

+0.43%

-0.49%

-0.49%

Propy (PRO) harga masa nyata ialah $ 0.7111. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRO didagangkan antara $ 0.7032 rendah dan $ 0.7264 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRO sepanjang masa ialah $ 6.152480125427246, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0295550249115.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRO telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +0.43% dalam 24 jam dan -0.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Propy (PRO) Maklumat Pasaran

No.479

$ 71.11M
$ 71.11M$ 71.11M

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 71.11M
$ 71.11M$ 71.11M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Had Pasaran semasa Propy ialah $ 71.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.06M. Bekalan edaran PRO ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 71.11M.

Propy (PRO) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Propy hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.003045+0.43%
30 Hari$ -0.0838-10.55%
60 Hari$ -0.1917-21.24%
90 Hari$ -0.2083-22.66%
Perubahan Harga Propy Hari Ini

Hari ini, PRO mencatatkan perubahan sebanyak $ +0.003045 (+0.43%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPropy

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.0838 (-10.55%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Propy

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PRO mengalami perubahan sebanyak $ -0.1917 (-21.24%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Propy

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -0.2083 (-22.66%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Propy (PRO)?

Semak Propyhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Propy (PRO)

Propy is the pioneer of web3 real estate: digitizing ownership and transacting property on-chain.

Propy tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Propy pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PRO ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Propy di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Propy anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Propy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Propy (PRO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Propy (PRO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Propy.

Semak Propy ramalan harga sekarang!

Tokenomik Propy (PRO)

Memahami tokenomik Propy (PRO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PRO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Propy (PRO)

Mencari cara membeli Propy? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Propy di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PRO kepada Mata Wang Tempatan

1 Propy(PRO) ke VND
18,712.5965
1 Propy(PRO) ke AUD
A$1.059539
1 Propy(PRO) ke GBP
0.519103
1 Propy(PRO) ke EUR
0.597324
1 Propy(PRO) ke USD
$0.7111
1 Propy(PRO) ke MYR
RM2.98662
1 Propy(PRO) ke TRY
29.347097
1 Propy(PRO) ke JPY
¥103.8206
1 Propy(PRO) ke ARS
ARS$1,044.193462
1 Propy(PRO) ke RUB
59.16352
1 Propy(PRO) ke INR
62.498579
1 Propy(PRO) ke IDR
Rp11,657.375184
1 Propy(PRO) ke KRW
980.827341
1 Propy(PRO) ke PHP
40.383369
1 Propy(PRO) ke EGP
￡E.34.189688
1 Propy(PRO) ke BRL
R$3.76883
1 Propy(PRO) ke CAD
C$0.974207
1 Propy(PRO) ke BDT
86.61198
1 Propy(PRO) ke NGN
1,064.5167
1 Propy(PRO) ke COP
$2,766.925655
1 Propy(PRO) ke ZAR
R.12.316252
1 Propy(PRO) ke UAH
29.275987
1 Propy(PRO) ke VES
Bs113.776
1 Propy(PRO) ke CLP
$674.8339
1 Propy(PRO) ke PKR
Rs201.838624
1 Propy(PRO) ke KZT
384.790432
1 Propy(PRO) ke THB
฿22.527648
1 Propy(PRO) ke TWD
NT$21.396999
1 Propy(PRO) ke AED
د.إ2.609737
1 Propy(PRO) ke CHF
Fr0.554658
1 Propy(PRO) ke HKD
HK$5.532358
1 Propy(PRO) ke AMD
֏271.92464
1 Propy(PRO) ke MAD
.د.م6.378567
1 Propy(PRO) ke MXN
$13.006019
1 Propy(PRO) ke SAR
ريال2.666625
1 Propy(PRO) ke PLN
2.545738
1 Propy(PRO) ke RON
лв3.029286
1 Propy(PRO) ke SEK
kr6.556342
1 Propy(PRO) ke BGN
лв1.173315
1 Propy(PRO) ke HUF
Ft233.375909
1 Propy(PRO) ke CZK
14.570439
1 Propy(PRO) ke KWD
د.ك0.2161744
1 Propy(PRO) ke ILS
2.367963
1 Propy(PRO) ke AOA
Kz648.217427
1 Propy(PRO) ke BHD
.د.ب0.2673736
1 Propy(PRO) ke BMD
$0.7111
1 Propy(PRO) ke DKK
kr4.472819
1 Propy(PRO) ke HNL
L18.652153
1 Propy(PRO) ke MUR
32.177275
1 Propy(PRO) ke NAD
$12.351807
1 Propy(PRO) ke NOK
kr6.933225
1 Propy(PRO) ke NZD
$1.180426
1 Propy(PRO) ke PAB
B/.0.7111
1 Propy(PRO) ke PGK
K2.972398
1 Propy(PRO) ke QAR
ر.ق2.588404
1 Propy(PRO) ke RSD
дин.70.192681

Propy Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Propy, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Propy Rasmi
Peneroka Blok

Berapakah nilai Propy (PRO) hari ini?
Harga langsung PRO dalam USD ialah 0.7111 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PRO ke USD?
Harga semasa PRO ke USD ialah $ 0.7111. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Propy?
Had pasaran untuk PRO ialah $ 71.11M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PRO?
Bekalan edaran PRO ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PRO?
PRO mencapai harga ATH sebanyak 6.152480125427246 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PRO?
PRO melihat harga ATL sebanyak 0.0295550249115 USD.
Berapakah jumlah dagangan PRO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PROialah $ 1.06M USD.
Adakah PRO akan naik lebih tinggi tahun ini?
PRO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PROramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:58:29 (UTC+8)

Propy (PRO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

