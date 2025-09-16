Lagi Mengenai PROM

Prom Logo

PromHargae(PROM)

1 PROM ke USD Harga Langsung:

$11.688
$11.688$11.688
+30.92%1D
USD
Prom (PROM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:02:58 (UTC+8)

Prom (PROM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 8.585
$ 8.585$ 8.585
24J Rendah
$ 12.22
$ 12.22$ 12.22
24J Tinggi

$ 8.585
$ 8.585$ 8.585

$ 12.22
$ 12.22$ 12.22

$ 106.12267147
$ 106.12267147$ 106.12267147

$ 0.100493014529
$ 0.100493014529$ 0.100493014529

+8.57%

+30.92%

+27.74%

+27.74%

Prom (PROM) harga masa nyata ialah $ 11.749. Sepanjang 24 jam yang lalu, PROM didagangkan antara $ 8.585 rendah dan $ 12.22 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PROM sepanjang masa ialah $ 106.12267147, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.100493014529.

Dari segi prestasi jangka pendek, PROM telah berubah sebanyak +8.57% sejak sejam yang lalu, +30.92% dalam 24 jam dan +27.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prom (PROM) Maklumat Pasaran

No.262

$ 214.42M
$ 214.42M$ 214.42M

$ 347.92K
$ 347.92K$ 347.92K

$ 226.17M
$ 226.17M$ 226.17M

18.25M
18.25M 18.25M

19,250,000
19,250,000 19,250,000

19,250,000
19,250,000 19,250,000

94.80%

ETH

Had Pasaran semasa Prom ialah $ 214.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 347.92K. Bekalan edaran PROM ialah 18.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19250000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 226.17M.

Prom (PROM) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Prom hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.76041+30.92%
30 Hari$ +2.686+29.63%
60 Hari$ +2.538+27.55%
90 Hari$ +6.401+119.68%
Perubahan Harga Prom Hari Ini

Hari ini, PROM mencatatkan perubahan sebanyak $ +2.76041 (+30.92%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariProm

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +2.686 (+29.63%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Prom

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PROM mengalami perubahan sebanyak $ +2.538 (+27.55%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Prom

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +6.401 (+119.68%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Apakah itu Prom (PROM)

Prom tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Prom pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PROM ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Prom di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Prom anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Prom Ramalan Harga (USD)

Tokenomik Prom (PROM)

Memahami tokenomik Prom (PROM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PROM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Prom (PROM)

Mencari cara membeli Prom? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Prom di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PROM kepada Mata Wang Tempatan

1 Prom(PROM) ke VND
309,174.935
1 Prom(PROM) ke AUD
A$17.50601
1 Prom(PROM) ke GBP
8.57677
1 Prom(PROM) ke EUR
9.86916
1 Prom(PROM) ke USD
$11.749
1 Prom(PROM) ke MYR
RM49.3458
1 Prom(PROM) ke TRY
484.99872
1 Prom(PROM) ke JPY
¥1,715.354
1 Prom(PROM) ke ARS
ARS$17,176.80302
1 Prom(PROM) ke RUB
977.5168
1 Prom(PROM) ke INR
1,033.79451
1 Prom(PROM) ke IDR
Rp192,606.52656
1 Prom(PROM) ke KRW
16,227.83629
1 Prom(PROM) ke PHP
667.3432
1 Prom(PROM) ke EGP
￡E.564.77443
1 Prom(PROM) ke BRL
R$62.38719
1 Prom(PROM) ke CAD
C$16.09613
1 Prom(PROM) ke BDT
1,431.0282
1 Prom(PROM) ke NGN
17,561.93524
1 Prom(PROM) ke COP
$45,715.94645
1 Prom(PROM) ke ZAR
R.203.72766
1 Prom(PROM) ke UAH
483.70633
1 Prom(PROM) ke VES
Bs1,879.84
1 Prom(PROM) ke CLP
$11,149.801
1 Prom(PROM) ke PKR
Rs3,334.83616
1 Prom(PROM) ke KZT
6,357.61888
1 Prom(PROM) ke THB
฿372.20832
1 Prom(PROM) ke TWD
NT$353.40992
1 Prom(PROM) ke AED
د.إ43.11883
1 Prom(PROM) ke CHF
Fr9.16422
1 Prom(PROM) ke HKD
HK$91.40722
1 Prom(PROM) ke AMD
֏4,492.8176
1 Prom(PROM) ke MAD
.د.م105.38853
1 Prom(PROM) ke MXN
$215.12419
1 Prom(PROM) ke SAR
ريال44.05875
1 Prom(PROM) ke PLN
42.17891
1 Prom(PROM) ke RON
лв50.16823
1 Prom(PROM) ke SEK
kr108.44327
1 Prom(PROM) ke BGN
лв19.38585
1 Prom(PROM) ke HUF
Ft3,860.95638
1 Prom(PROM) ke CZK
241.08948
1 Prom(PROM) ke KWD
د.ك3.571696
1 Prom(PROM) ke ILS
39.12417
1 Prom(PROM) ke AOA
Kz10,710.03593
1 Prom(PROM) ke BHD
.د.ب4.429373
1 Prom(PROM) ke BMD
$11.749
1 Prom(PROM) ke DKK
kr73.90121
1 Prom(PROM) ke HNL
L308.17627
1 Prom(PROM) ke MUR
531.64225
1 Prom(PROM) ke NAD
$204.08013
1 Prom(PROM) ke NOK
kr114.78773
1 Prom(PROM) ke NZD
$19.62083
1 Prom(PROM) ke PAB
B/.11.749
1 Prom(PROM) ke PGK
K49.11082
1 Prom(PROM) ke QAR
ر.ق42.76636
1 Prom(PROM) ke RSD
дин.1,161.50614

Prom Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Prom, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Prom Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Prom

Berapakah nilai Prom (PROM) hari ini?
Harga langsung PROM dalam USD ialah 11.749 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PROM ke USD?
Harga semasa PROM ke USD ialah $ 11.749. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Prom?
Had pasaran untuk PROM ialah $ 214.42M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PROM?
Bekalan edaran PROM ialah 18.25M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PROM?
PROM mencapai harga ATH sebanyak 106.12267147 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PROM?
PROM melihat harga ATL sebanyak 0.100493014529 USD.
Berapakah jumlah dagangan PROM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PROMialah $ 347.92K USD.
Adakah PROM akan naik lebih tinggi tahun ini?
PROM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PROMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 23:02:58 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PROM-ke-USD

Jumlah

PROM
PROM
USD
USD

1 PROM = 11.749 USD

Berdagang PROM

PROMUSDT
$11.688
$11.688$11.688
+30.78%

