Lagi Mengenai PROMPT

Maklumat Harga PROMPT

Kertas putih PROMPT

Laman Web Rasmi PROMPT

Tokenomik PROMPT

Ramalan Harga PROMPT

Sejarah PROMPT

PROMPT Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PROMPT-ke-Fiat

PROMPT Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Prompt Logo

PromptHargae(PROMPT)

1 PROMPT ke USD Harga Langsung:

$0.1698
$0.1698$0.1698
-0.35%1D
USD
Prompt (PROMPT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:58:36 (UTC+8)

Prompt (PROMPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.1651
$ 0.1651$ 0.1651
24J Rendah
$ 0.1712
$ 0.1712$ 0.1712
24J Tinggi

$ 0.1651
$ 0.1651$ 0.1651

$ 0.1712
$ 0.1712$ 0.1712

$ 0.6176829015165045
$ 0.6176829015165045$ 0.6176829015165045

$ 0.10718787546655689
$ 0.10718787546655689$ 0.10718787546655689

+0.05%

-0.35%

-12.34%

-12.34%

Prompt (PROMPT) harga masa nyata ialah $ 0.1699. Sepanjang 24 jam yang lalu, PROMPT didagangkan antara $ 0.1651 rendah dan $ 0.1712 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PROMPT sepanjang masa ialah $ 0.6176829015165045, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.10718787546655689.

Dari segi prestasi jangka pendek, PROMPT telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -0.35% dalam 24 jam dan -12.34% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prompt (PROMPT) Maklumat Pasaran

No.527

$ 59.50M
$ 59.50M$ 59.50M

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 169.90M
$ 169.90M$ 169.90M

350.19M
350.19M 350.19M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

35.01%

ETH

Had Pasaran semasa Prompt ialah $ 59.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.03M. Bekalan edaran PROMPT ialah 350.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 169.90M.

Prompt (PROMPT) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Prompt hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000596-0.35%
30 Hari$ +0.0364+27.26%
60 Hari$ +0.0223+15.10%
90 Hari$ +0.0348+25.75%
Perubahan Harga Prompt Hari Ini

Hari ini, PROMPT mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000596 (-0.35%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariPrompt

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ +0.0364 (+27.26%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Prompt

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PROMPT mengalami perubahan sebanyak $ +0.0223 (+15.10%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Prompt

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.0348 (+25.75%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Prompt (PROMPT)?

Semak Prompthalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Prompt (PROMPT)

Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks.

Prompt tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Prompt pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PROMPT ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Prompt di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Prompt anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Prompt Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Prompt (PROMPT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Prompt (PROMPT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Prompt.

Semak Prompt ramalan harga sekarang!

Tokenomik Prompt (PROMPT)

Memahami tokenomik Prompt (PROMPT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PROMPT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Prompt (PROMPT)

Mencari cara membeli Prompt? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Prompt di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PROMPT kepada Mata Wang Tempatan

1 Prompt(PROMPT) ke VND
4,470.9185
1 Prompt(PROMPT) ke AUD
A$0.253151
1 Prompt(PROMPT) ke GBP
0.124027
1 Prompt(PROMPT) ke EUR
0.142716
1 Prompt(PROMPT) ke USD
$0.1699
1 Prompt(PROMPT) ke MYR
RM0.71358
1 Prompt(PROMPT) ke TRY
7.011773
1 Prompt(PROMPT) ke JPY
¥24.8054
1 Prompt(PROMPT) ke ARS
ARS$249.484558
1 Prompt(PROMPT) ke RUB
14.13568
1 Prompt(PROMPT) ke INR
14.932511
1 Prompt(PROMPT) ke IDR
Rp2,785.245456
1 Prompt(PROMPT) ke KRW
234.344769
1 Prompt(PROMPT) ke PHP
9.648621
1 Prompt(PROMPT) ke EGP
￡E.8.168792
1 Prompt(PROMPT) ke BRL
R$0.90047
1 Prompt(PROMPT) ke CAD
C$0.232763
1 Prompt(PROMPT) ke BDT
20.69382
1 Prompt(PROMPT) ke NGN
254.3403
1 Prompt(PROMPT) ke COP
$661.089395
1 Prompt(PROMPT) ke ZAR
R.2.942668
1 Prompt(PROMPT) ke UAH
6.994783
1 Prompt(PROMPT) ke VES
Bs27.184
1 Prompt(PROMPT) ke CLP
$161.2351
1 Prompt(PROMPT) ke PKR
Rs48.224416
1 Prompt(PROMPT) ke KZT
91.936288
1 Prompt(PROMPT) ke THB
฿5.382432
1 Prompt(PROMPT) ke TWD
NT$5.112291
1 Prompt(PROMPT) ke AED
د.إ0.623533
1 Prompt(PROMPT) ke CHF
Fr0.132522
1 Prompt(PROMPT) ke HKD
HK$1.321822
1 Prompt(PROMPT) ke AMD
֏64.96976
1 Prompt(PROMPT) ke MAD
.د.م1.524003
1 Prompt(PROMPT) ke MXN
$3.107471
1 Prompt(PROMPT) ke SAR
ريال0.637125
1 Prompt(PROMPT) ke PLN
0.608242
1 Prompt(PROMPT) ke RON
лв0.727172
1 Prompt(PROMPT) ke SEK
kr1.566478
1 Prompt(PROMPT) ke BGN
лв0.280335
1 Prompt(PROMPT) ke HUF
Ft55.759481
1 Prompt(PROMPT) ke CZK
3.481251
1 Prompt(PROMPT) ke KWD
د.ك0.0516496
1 Prompt(PROMPT) ke ILS
0.565767
1 Prompt(PROMPT) ke AOA
Kz154.875743
1 Prompt(PROMPT) ke BHD
.د.ب0.0638824
1 Prompt(PROMPT) ke BMD
$0.1699
1 Prompt(PROMPT) ke DKK
kr1.068671
1 Prompt(PROMPT) ke HNL
L4.456477
1 Prompt(PROMPT) ke MUR
7.687975
1 Prompt(PROMPT) ke NAD
$2.951163
1 Prompt(PROMPT) ke NOK
kr1.656525
1 Prompt(PROMPT) ke NZD
$0.283733
1 Prompt(PROMPT) ke PAB
B/.0.1699
1 Prompt(PROMPT) ke PGK
K0.710182
1 Prompt(PROMPT) ke QAR
ر.ق0.618436
1 Prompt(PROMPT) ke RSD
дин.16.770829

Prompt Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Prompt, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Prompt Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Prompt

Berapakah nilai Prompt (PROMPT) hari ini?
Harga langsung PROMPT dalam USD ialah 0.1699 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PROMPT ke USD?
Harga semasa PROMPT ke USD ialah $ 0.1699. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Prompt?
Had pasaran untuk PROMPT ialah $ 59.50M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PROMPT?
Bekalan edaran PROMPT ialah 350.19M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PROMPT?
PROMPT mencapai harga ATH sebanyak 0.6176829015165045 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PROMPT?
PROMPT melihat harga ATL sebanyak 0.10718787546655689 USD.
Berapakah jumlah dagangan PROMPT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PROMPTialah $ 1.03M USD.
Adakah PROMPT akan naik lebih tinggi tahun ini?
PROMPT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PROMPTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 02:58:36 (UTC+8)

Prompt (PROMPT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Dari Stadium ke Skrin: Bagaimana Base, GameFi, dan Ekonomi Token Mendefinisikan Semula Sukan

September 17, 2025

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

September 16, 2025

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PROMPT-ke-USD

Jumlah

PROMPT
PROMPT
USD
USD

1 PROMPT = 0.1699 USD

Berdagang PROMPT

PROMPTUSDC
$0.1701
$0.1701$0.1701
-0.05%
PROMPTUSDT
$0.1698
$0.1698$0.1698
-0.29%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan