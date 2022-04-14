Tokenomik Propchain (PROPC)
Propchain (PROPC) Maklumat
Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.
Propchain (PROPC) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Propchain (PROPC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Struktur Token Mendalam bagi Propchain (PROPC)
Terokai lebih mendalam tentang cara token PROPC dikeluarkan, diperuntukkan dan dibuka kunci. Bahagian ini menyerlahkan aspek utama struktur ekonomi token: utiliti, insentif dan letak hak.
Overview
A comprehensive review of available data sources and structured databases reveals that detailed token economics for Propchain (PROPC)—including issuance mechanism, allocation mechanism, usage and incentive mechanism, locking mechanism, and unlocking time—are not publicly disclosed or accessible as of the current date. Below is a summary of the information that could be verified:
Basic Token Information
|Asset Name
|Symbol
|Total Supply
|Propchain
|PROPC
|100,000,000
Issuance Mechanism
- No verifiable details are available regarding the issuance mechanism for Propchain. This includes whether the token is minted at genesis, distributed over time, or follows a fixed or dynamic issuance schedule.
Allocation Mechanism
- No public data is available on how the total supply is allocated among stakeholders (e.g., team, investors, community, ecosystem, treasury, etc.).
Usage and Incentive Mechanism
- No official documentation or third-party analysis could be found describing the primary use cases, utility, or incentive structures for the PROPC token within the Propchain ecosystem.
Locking Mechanism
- No information is available regarding whether PROPC tokens can be locked, staked, or otherwise immobilized for rewards, governance, or other purposes.
Unlocking Time
- No details are disclosed about any vesting schedules, token unlock events, or time-based release mechanisms for Propchain.
Analysis and Implications
- Transparency Gap: The absence of public documentation on Propchain’s token economics is a significant transparency gap. For investors, users, and ecosystem participants, this lack of information increases uncertainty regarding supply dynamics, potential sell pressure, and the alignment of incentives among stakeholders.
- Best Practices: Leading projects typically publish detailed tokenomics, including allocation tables, vesting schedules, and incentive mechanisms, to foster trust and enable informed decision-making.
- Recommendation: Prospective participants should exercise caution and seek direct clarification from the Propchain team or official channels before making any investment or engagement decisions.
Conclusion
As of today, no detailed or structured information is available regarding the token economics of Propchain beyond its name, symbol, and total supply. This includes all aspects of issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking. Stakeholders are advised to monitor official Propchain communications for future disclosures.
Tokenomik Propchain (PROPC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Propchain (PROPC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PROPC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PROPC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PROPC, terokai PROPC harga langsung token!
Cara Membeli PROPC
Berminat untuk menambah Propchain (PROPC) pada portfolio anda? MEXC menyokong pelbagai kaedah untuk membeli PROPC, termasuk kad kredit, pindahan bank dan perdagangan antara pengguna. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC menjadikan pembelian kripto mudah dan selamat.
Propchain (PROPC) Sejarah Harga
Menganalisis sejarah harga PROPC membantu pengguna memahami pergerakan pasaran lepas, tahap sokongan/rintangan utama dan corak turun naik. Sama ada anda menjejaki paras tertinggi sepanjang masa atau mengenal pasti arah aliran, data sejarah adalah bahagian penting dalam ramalan harga dan analisis teknikal.
PROPC Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PROPC? Halaman ramalan harga PROPC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Beli Propchain (PROPC)
Jumlah
1 PROPC = 0.4121 USD