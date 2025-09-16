Apakah itu Propbase (PROPS)

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

Propbase tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Propbase pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.



Selain itu, anda boleh:-

- Semak PROPS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.

- Baca ulasan dan analitik tentang Propbase di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Propbase anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Propbase Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Propbase (PROPS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Propbase (PROPS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Propbase.

Semak Propbase ramalan harga sekarang!

Tokenomik Propbase (PROPS)

Memahami tokenomik Propbase (PROPS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PROPS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Propbase (PROPS)

Mencari cara membeli Propbase? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Propbase di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PROPS kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Propbase Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Propbase, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Propbase Berapakah nilai Propbase (PROPS) hari ini? Harga langsung PROPS dalam USD ialah 0.023858 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PROPS ke USD? $ 0.023858 . Lihat Harga semasa PROPS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Propbase? Had pasaran untuk PROPS ialah $ 10.58M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PROPS? Bekalan edaran PROPS ialah 443.46M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PROPS? PROPS mencapai harga ATH sebanyak 0.2718274596699227 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PROPS? PROPS melihat harga ATL sebanyak 0.014981776422742052 USD . Berapakah jumlah dagangan PROPS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PROPSialah $ 713.33K USD . Adakah PROPS akan naik lebih tinggi tahun ini? PROPS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PROPSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Propbase (PROPS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Berdagang dengan Lebih Pintar: Bagaimana Pesanan Tanpa Yuran + Dibantu AI Mengubah Permainan

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC