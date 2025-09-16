Lagi Mengenai PROS

Maklumat Harga PROS

Kertas putih PROS

Laman Web Rasmi PROS

Tokenomik PROS

Ramalan Harga PROS

Sejarah PROS

PROS Panduan Membeli

Penukar Mata Wang PROS-ke-Fiat

PROS Spot

Pra-pasaran

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Prosper Logo

ProsperHargae(PROS)

1 PROS ke USD Harga Langsung:

$0.09599
$0.09599$0.09599
-10.56%1D
USD
Prosper (PROS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:42:56 (UTC+8)

Prosper (PROS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.09355
$ 0.09355$ 0.09355
24J Rendah
$ 0.10871
$ 0.10871$ 0.10871
24J Tinggi

$ 0.09355
$ 0.09355$ 0.09355

$ 0.10871
$ 0.10871$ 0.10871

$ 9.39432895
$ 9.39432895$ 9.39432895

$ 0.025453314164864925
$ 0.025453314164864925$ 0.025453314164864925

-1.88%

-10.56%

-32.15%

-32.15%

Prosper (PROS) harga masa nyata ialah $ 0.09599. Sepanjang 24 jam yang lalu, PROS didagangkan antara $ 0.09355 rendah dan $ 0.10871 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PROS sepanjang masa ialah $ 9.39432895, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.025453314164864925.

Dari segi prestasi jangka pendek, PROS telah berubah sebanyak -1.88% sejak sejam yang lalu, -10.56% dalam 24 jam dan -32.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Prosper (PROS) Maklumat Pasaran

No.1464

$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M

$ 64.00K
$ 64.00K$ 64.00K

$ 9.60M
$ 9.60M$ 9.60M

51.39M
51.39M 51.39M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

NONE

Had Pasaran semasa Prosper ialah $ 4.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 64.00K. Bekalan edaran PROS ialah 51.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.60M.

Prosper (PROS) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Prosper hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0113333-10.56%
30 Hari$ -0.13471-58.40%
60 Hari$ +0.04521+89.03%
90 Hari$ +0.06045+170.09%
Perubahan Harga Prosper Hari Ini

Hari ini, PROS mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.0113333 (-10.56%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariProsper

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.13471 (-58.40%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Prosper

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PROS mengalami perubahan sebanyak $ +0.04521 (+89.03%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Prosper

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ +0.06045 (+170.09%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Prosper (PROS)?

Semak Prosperhalaman Sejarah Harga sekarang.

Apakah itu Prosper (PROS)

Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency. Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem

Prosper tersedia di MEXC, memberi anda kemudahan untuk membeli, memegang, memindahkan dan mempertaruhkan token secara terus pada platform kami. Sama ada anda pelabur berpengalaman atau pendatang baru dalam dunia mata wang kripto, MEXC menawarkan antara muka mesra pengguna dan pelbagai alat untuk mengurus Prosper pelaburan anda dengan berkesan. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tentang token ini, kami menjemput anda untuk melawat halaman pengenalan aset digital kami.

Selain itu, anda boleh:-
- Semak PROS ketersediaan pertaruhan untuk melihat cara anda boleh memperoleh ganjaran daripada pegangan anda.
- Baca ulasan dan analitik tentang Prosper di blog kami untuk terus mendapat maklumat tentang trend pasaran terkini dan cerapan pakar.

Sumber komprehensif kami direka bentuk untuk menjadikan pengalaman pembelian Prosper anda lancar dan bermaklumat, memastikan anda mempunyai semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk melabur dengan yakin.

Prosper Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Prosper (PROS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Prosper (PROS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Prosper.

Semak Prosper ramalan harga sekarang!

Tokenomik Prosper (PROS)

Memahami tokenomik Prosper (PROS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PROS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Cara membeli Prosper (PROS)

Mencari cara membeli Prosper? Prosesnya mudah dan tanpa kerumitan! Anda boleh membeli dengan mudah Prosper di MEXC dengan mengikuti panduan Cara Membeli langkah demi langkah kami. Kami memberi anda arahan terperinci dan tutorial video, menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan pelbagai pilihan pembayaran mudah yang tersedia.

PROS kepada Mata Wang Tempatan

1 Prosper(PROS) ke VND
2,525.97685
1 Prosper(PROS) ke AUD
A$0.1430251
1 Prosper(PROS) ke GBP
0.0700727
1 Prosper(PROS) ke EUR
0.0806316
1 Prosper(PROS) ke USD
$0.09599
1 Prosper(PROS) ke MYR
RM0.403158
1 Prosper(PROS) ke TRY
3.9624672
1 Prosper(PROS) ke JPY
¥14.01454
1 Prosper(PROS) ke ARS
ARS$140.3354602
1 Prosper(PROS) ke RUB
7.9470121
1 Prosper(PROS) ke INR
8.4490398
1 Prosper(PROS) ke IDR
Rp1,573.6063056
1 Prosper(PROS) ke KRW
132.5823479
1 Prosper(PROS) ke PHP
5.4685503
1 Prosper(PROS) ke EGP
￡E.4.6151992
1 Prosper(PROS) ke BRL
R$0.508747
1 Prosper(PROS) ke CAD
C$0.1315063
1 Prosper(PROS) ke BDT
11.691582
1 Prosper(PROS) ke NGN
143.4820124
1 Prosper(PROS) ke COP
$374.9609375
1 Prosper(PROS) ke ZAR
R.1.6663864
1 Prosper(PROS) ke UAH
3.9519083
1 Prosper(PROS) ke VES
Bs15.3584
1 Prosper(PROS) ke CLP
$91.09451
1 Prosper(PROS) ke PKR
Rs27.2458016
1 Prosper(PROS) ke KZT
51.9421088
1 Prosper(PROS) ke THB
฿3.0409632
1 Prosper(PROS) ke TWD
NT$2.8912188
1 Prosper(PROS) ke AED
د.إ0.3522833
1 Prosper(PROS) ke CHF
Fr0.0748722
1 Prosper(PROS) ke HKD
HK$0.7468022
1 Prosper(PROS) ke AMD
֏36.706576
1 Prosper(PROS) ke MAD
.د.م0.8610303
1 Prosper(PROS) ke MXN
$1.7585368
1 Prosper(PROS) ke SAR
ريال0.3599625
1 Prosper(PROS) ke PLN
0.3446041
1 Prosper(PROS) ke RON
лв0.4108372
1 Prosper(PROS) ke SEK
kr0.8869476
1 Prosper(PROS) ke BGN
лв0.1583835
1 Prosper(PROS) ke HUF
Ft31.647903
1 Prosper(PROS) ke CZK
1.9745143
1 Prosper(PROS) ke KWD
د.ك0.02927695
1 Prosper(PROS) ke ILS
0.3206066
1 Prosper(PROS) ke AOA
Kz87.5016043
1 Prosper(PROS) ke BHD
.د.ب0.03618823
1 Prosper(PROS) ke BMD
$0.09599
1 Prosper(PROS) ke DKK
kr0.6056969
1 Prosper(PROS) ke HNL
L2.5178177
1 Prosper(PROS) ke MUR
4.3435475
1 Prosper(PROS) ke NAD
$1.6673463
1 Prosper(PROS) ke NOK
kr0.9397421
1 Prosper(PROS) ke NZD
$0.1603033
1 Prosper(PROS) ke PAB
B/.0.09599
1 Prosper(PROS) ke PGK
K0.4012382
1 Prosper(PROS) ke QAR
ر.ق0.3494036
1 Prosper(PROS) ke RSD
дин.9.5116491

Prosper Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Prosper, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Prosper Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Prosper

Berapakah nilai Prosper (PROS) hari ini?
Harga langsung PROS dalam USD ialah 0.09599 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PROS ke USD?
Harga semasa PROS ke USD ialah $ 0.09599. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Prosper?
Had pasaran untuk PROS ialah $ 4.93M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PROS?
Bekalan edaran PROS ialah 51.39M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PROS?
PROS mencapai harga ATH sebanyak 9.39432895 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PROS?
PROS melihat harga ATL sebanyak 0.025453314164864925 USD.
Berapakah jumlah dagangan PROS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PROSialah $ 64.00K USD.
Adakah PROS akan naik lebih tinggi tahun ini?
PROS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PROSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-16 21:42:56 (UTC+8)

Prosper (PROS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Berita Panas

Isnin MEXC: Revolusi Baru PumpFun dan Senarai Menarik di Bursa MEXC

September 16, 2025

Peluang Hasil Teratas Menggunakan Stablecoins pada 2025 (On-Chain + CeFi)

September 15, 2025

Sertai Pertandingan Perdagangan Salin MEXC dan kongsi kolam hadiah besar sebanyak 150,000 USDT

September 15, 2025
Lihat Lagi

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.

Kalkulator PROS-ke-USD

Jumlah

PROS
PROS
USD
USD

1 PROS = 0.09599 USD

Berdagang PROS

PROSUSDT
$0.09599
$0.09599$0.09599
-10.56%

Sertai MEXC Hari Ini

-- Yuran Pembuat Spot, -- Yuran Pengambil Spot
-- Yuran Pembuat Niaga Hadapan, -- Yuran Pengambil Niaga Hadapan