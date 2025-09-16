Apakah itu Prosper (PROS)

Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency. Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem

Tokenomik Prosper (PROS)

Memahami tokenomik Prosper (PROS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PROS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Prosper Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Prosper, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Prosper Berapakah nilai Prosper (PROS) hari ini? Harga langsung PROS dalam USD ialah 0.09599 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PROS ke USD? $ 0.09599 . Lihat Harga semasa PROS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Prosper? Had pasaran untuk PROS ialah $ 4.93M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PROS? Bekalan edaran PROS ialah 51.39M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PROS? PROS mencapai harga ATH sebanyak 9.39432895 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PROS? PROS melihat harga ATL sebanyak 0.025453314164864925 USD . Berapakah jumlah dagangan PROS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PROSialah $ 64.00K USD . Adakah PROS akan naik lebih tinggi tahun ini? PROS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PROSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Prosper (PROS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8) Jenis Maklumat 09-16 14:49:00 Kemas Kini Industri Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million 09-16 14:26:00 Kemas Kini Industri Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news 09-15 18:21:00 Kemas Kini Industri Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h 09-15 15:08:00 Kemas Kini Industri 24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million 09-15 12:13:00 Kemas Kini Industri Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season" 09-15 11:34:00 Kemas Kini Industri Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

