Harga langsung Succinct (PROVE) hari ini ialah $ 0.5824, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PROVE kepada USD penukaran adalah $ 0.5824 setiap PROVE.

Succinct kini berada pada kedudukan #287 mengikut permodalan pasaran pada $ 113.57M, dengan bekalan edaran sebanyak 195.00M PROVE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PROVE didagangkan antara $ 0.5589 (rendah) dan $ 0.6057 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.7260015460023572, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.4184223922367206.

Dalam prestasi jangka pendek, PROVE dipindahkan +0.55% dalam sejam terakhir dan -11.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 457.08K.

Succinct (PROVE) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.287 Modal Pasaran $ 113.57M$ 113.57M $ 113.57M Kelantangan (24J) $ 457.08K$ 457.08K $ 457.08K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 582.40M$ 582.40M $ 582.40M Bekalan Peredaran 195.00M 195.00M 195.00M Bekalan Maks 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Jumlah Bekalan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kadar Peredaran 19.50% Rantaian Blok Awam ETH

Had Pasaran semasa Succinct ialah $ 113.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 457.08K. Bekalan edaran PROVE ialah 195.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 582.40M.