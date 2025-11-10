BursaDEX+
Harga Succinct langsung hari ini ialah 0.5824 USD.PROVE modal pasaran ialah 113,568,000 USD. Jejaki masa nyata PROVE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Succinct langsung hari ini ialah 0.5824 USD.PROVE modal pasaran ialah 113,568,000 USD. Jejaki masa nyata PROVE kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Succinct Logo

SuccinctHargae(PROVE)

1 PROVE ke USD Harga Langsung:

$0.5824
-0.01%1D
USD
Succinct (PROVE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 00:02:16 (UTC+8)

Succinct Harga Hari Ini

Harga langsung Succinct (PROVE) hari ini ialah $ 0.5824, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PROVE kepada USD penukaran adalah $ 0.5824 setiap PROVE.

Succinct kini berada pada kedudukan #287 mengikut permodalan pasaran pada $ 113.57M, dengan bekalan edaran sebanyak 195.00M PROVE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PROVE didagangkan antara $ 0.5589 (rendah) dan $ 0.6057 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.7260015460023572, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.4184223922367206.

Dalam prestasi jangka pendek, PROVE dipindahkan +0.55% dalam sejam terakhir dan -11.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 457.08K.

Succinct (PROVE) Maklumat Pasaran

No.287

19.50%

ETH

Had Pasaran semasa Succinct ialah $ 113.57M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 457.08K. Bekalan edaran PROVE ialah 195.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 582.40M.

Succinct Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.5589
24J Rendah
24J Tinggi

+0.55%

-0.01%

-11.41%

-11.41%

Succinct (PROVE) Sejarah Harga USD

Jejaki perubahan harga untuk Succinct hari ini, 30 hari, 60 hari dan 90 hari:

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000058-0.01%
30 Hari$ -0.1377-19.13%
60 Hari$ -0.3384-36.76%
90 Hari$ -1.1458-66.31%
Perubahan Harga Succinct Hari Ini

Hari ini, PROVE mencatatkan perubahan sebanyak $ -0.000058 (-0.01%), mencerminkan aktiviti pasaran terkininya.

Perubahan Harga 30 HariSuccinct

Sepanjang 30 hari yang lalu, harga telah berubah sebanyak $ -0.1377 (-19.13%), menunjukkan prestasi jangka pendek token.

Perubahan Harga 60 Hari Succinct

Dengan memperluas pandangan kepada 60 hari, PROVE mengalami perubahan sebanyak $ -0.3384 (-36.76%), memberikan perspektif yang lebih luas terhadap prestasinya.

Perubahan Harga 90 Hari Succinct

Melihat kepada trend 90 hari, harga telah bergerak sebanyak $ -1.1458 (-66.31%), memberikan gambaran mengenai trajektori jangka panjang token tersebut.

Ingin membuka sejarah harga sepanjang masa dan pergerakan harga Succinct (PROVE)?

Semak Succincthalaman Sejarah Harga sekarang.

Analisis AI untuk Succinct

Cerapan dipacu AI yang menganalisis Succinct pergerakan harga terkini, arah aliran volum dagangan dan penunjuk sentimen pasaran, menyampaikan kemas kini masa nyata untuk mengenal pasti peluang dagangan dan menyokong pembuatan keputusan termaklum.

Apakah faktor yang mempengaruhi harga Succinct?

Several key factors influence Succinct (PROVE) token prices:

1. Technology adoption: Usage of Succinct's zero-knowledge proof infrastructure by developers and projects
2. Market sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence
3. Token utility: Demand for PROVE tokens within the Succinct ecosystem
4. Competition: Performance relative to other ZK-proof solutions like Polygon Zero or StarkWare
5. Partnerships: Strategic collaborations with blockchain projects
6. Development progress: Technical milestones and platform updates
7. Regulatory environment: Government policies affecting crypto and privacy tech
8. Trading volume: Liquidity and exchange activity

Mengapa orang ingin tahu harga Succinct hari ini?

People want to know Succinct (PROVE) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing for buying/selling, profit/loss calculations, and staying informed about market trends. Real-time pricing helps traders make informed choices.

Ramalan Harga untuk Succinct

Succinct (PROVE) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PROVE pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Succinct (PROVE) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Succinct berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Succinct yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PROVE ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Succinct Ramalan Harga.

Perihal Succinct

PROVE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate the verification and authentication of digital identities and transactions. The primary function of PROVE is to serve as a utility token within its ecosystem, enabling users to access and utilize various services. It employs a decentralized consensus mechanism to maintain the integrity and security of its network. PROVE's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution of tokens. The asset's typical use cases include secure identity verification, data protection, and the facilitation of trustless transactions, making it a vital component in the realm of decentralized finance and digital identity management.

Bagaimana untuk membeli & Melabur Succinct dalam Malaysia

Bersedia untuk bermula dengan Succinct? Membeli PROVE adalah pantas dan mesra pemula di MEXC. Anda boleh mula berdagang serta-merta setelah anda membuat pembelian pertama anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat panduan penuh kami tentang cara membeli Succinct. Di bawah ialah gambaran keseluruhan 5 langkah pantas untuk membantu anda memulakan Succinct (PROVE) perjalanan Membeli anda.

Langkah 1

Daftar untuk Akaun dan Lengkapkan KYC

Mula-mula, daftar untuk akaun dan lengkapkan KYC di MEXC. Anda boleh berbuat demikian di laman web rasmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nombor telefon atau alamat e-mel anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC atau USDE pada Dompet Anda

USDT, USDC dan USDE memudahkan dagangan di MEXC. Anda boleh membeli USDT, USDC dan USDE melalui pindahan wang melalui bank, dagangan OTC atau P2P.

Langkah 3

Pergi ke Halaman Dagangan Spot

Di laman web MEXC, klik pada Spot di bar atas dan cari token pilihan anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebihan 195.00M token tersedia, anda boleh membeli Bitcoin, Ethereum dan token sohor kini dengan mudah.
Langkah 5

Lengkapkan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau yang setara dalam mata wang tempatan anda. Klik Beli, dan Succinct akan dikreditkan serta-merta ke dompet anda.
Panduan Cara Membeli Succinct (PROVE)

Apa yang boleh anda lakukan dengan Succinct

Memiliki Succinct membolehkan anda membuka lebih banyak pintu dari segi hanya membeli dan memegang. Anda boleh berdagang BTC di ratusan pasaran, memperoleh ganjaran pasif melalui produk pertaruhan dan simpanan fleksibel, atau memanfaatkan alat dagangan profesional untuk mengembangkan aset anda. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, pelabur berpengalaman, MEXC memudahkan untuk memaksimumkan potensi crypto anda. Di bawah ialah empat cara teratas anda boleh memanfaatkan sepenuhnya token Bitcoin anda

Berdagang dengan Yuran Amat Rendah di MEXC

Membeli Succinct (PROVE) di MEXC bermakna lebih nilai untuk wang anda. Sebagai salah satu platform kripto dengan bayaran terendah di pasaran, MEXC membantu anda mengurangkan kos daripada perdagangan pertama anda.

Yuran dagangan Spot:
--
Pembuat
--
Pengambil
Yuran dagangan Niaga Hadapan:
--
Pembuat
--
Pengambil

Semak yuran dagangan kompetitif MEXC

Tambahan pula, anda boleh berdagang token spot terpilih tanpa sebarang bayaran melalui Pesta Tanpa Yuran MEXC.

Apakah itu Succinct (PROVE)

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct Sumber

Untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang Succinct, pertimbangkan untuk meneroka sumber tambahan seperti kertas putih, tapak web rasmi dan penerbitan lain:

Kertas putih
Laman Web Succinct Rasmi
Peneroka Blok

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Succinct

Berapakah nilai 1 Succinct pada tahun 2030?
Jika Succinct berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Succinct berpotensi dan jangkaan ROI.
Succinct (PROVE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Berita Panas

Mengapa Ramai Orang Masih Kehilangan Wang Dalam Bull Run?

October 6, 2025

Kenaikan Rangkaian Lapisan 2 Bitcoin: Memahami Teknologi yang Mengubah Masa Depan Bitcoin di 2025

October 6, 2025

Altcoin pada 2025: Apabila TOTAL3 Mencapai Tahap Tinggi Baru tetapi Portfolio Anda Tidak Bergerak

October 5, 2025
Terokai Lagi tentang Succinct

PROVE USDT (Perdagangan Niaga Hadapan)

Pergi panjang atau pendek PROVE dengan leveraj. Terokai PROVE dagangan niaga hadapan USDT di MEXC dan memanfaatkan perubahan pasaran.

Perdagangan Succinct (PROVE) Pasaran di MEXC

Terokai pasaran spot dan niaga hadapan, lihat harga Succinct langsung, volum dan dagangan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24J
Volum 24J
PROVE/USDC
$0.5821
-0.10%
0.00% (USDT)
PROVE/USDT
$0.5824
0.00%
0.00% (USDT)

