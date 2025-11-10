Pre-Retogeum Harga Hari Ini

Harga langsung Pre-Retogeum (PRTG) hari ini ialah $ 2.8787, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PRTG kepada USD penukaran adalah $ 2.8787 setiap PRTG.

Pre-Retogeum kini berada pada kedudukan #5456 mengikut permodalan pasaran pada $ 0.00, dengan bekalan edaran sebanyak 0.00 PRTG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PRTG didagangkan antara $ 2.6476 (rendah) dan $ 3.2999 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 70.02229836886762, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.31744360961715085.

Dalam prestasi jangka pendek, PRTG dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -39.39% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai $ 1.44K.

Pre-Retogeum (PRTG) Maklumat Pasaran

Kedudukan No.5456 Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 1.44K$ 1.44K $ 1.44K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.79M$ 28.79M $ 28.79M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Bekalan Maks 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Jumlah Bekalan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kadar Peredaran 0.00% Rantaian Blok Awam ETH

